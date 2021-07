IATA: Air Cargo al 9,4% sopra i livelli pre-COVID a maggio

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati di maggio 2021 per i global air cargo markets, mostrando che la domanda ha continuato il suo forte trend di crescita. Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario del COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti a seguire sono con maggio 2019 che ha seguito un normale modello di domanda.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 9,4% rispetto a maggio 2019. La domanda destagionalizzata è aumentata dello 0,4% su base mensile a maggio, il 13° mese consecutivo di miglioramento. Il ritmo di crescita è leggermente rallentato a maggio rispetto ad aprile, che ha visto la domanda aumentare dell’11,3% rispetto ai livelli pre-COVID-19 (aprile 2019). Nonostante ciò, l’air cargo ha sovraperformato il global goods trade per il quinto mese consecutivo.

I vettori nordamericani hanno contribuito con 4,6 punti percentuali al tasso di crescita del 9,4% a maggio. Anche le compagnie aeree di tutte le altre regioni, ad eccezione dell’America Latina, hanno sostenuto la crescita.

La capacità rimane limitata al 9,7% al di sotto dei livelli pre-COVID-19 (maggio 2019) a causa della messa a terra in corso degli aerei passeggeri. La capacità destagionalizzata è aumentata dello 0,8% su base mensile a maggio, il quarto mese consecutivo di miglioramento che indica che la crisi di capacità si sta lentamente attenuando.

“Spinta dalla forte crescita economica nel commercio e nella produzione, la domanda per air cargo è del 9,4% al di sopra dei livelli pre-crisi. Man mano che le economie si sbloccano, possiamo aspettarci uno spostamento dei consumi dai beni ai servizi. Ciò potrebbe rallentare la crescita in generale, ma una migliore competitività rispetto al trasporto marittimo dovrebbe continuare a rendere l’air cargo un punto luminoso per le compagnie aeree, mentre la domanda passeggeri lotta con continue chiusure delle frontiere e restrizioni di viaggio”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto aumentare la domanda per international air cargo del 5,3% a maggio 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. Si tratta di un calo rispetto al mese precedente (5,9%).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del 25,5% della domanda internazionale a maggio 2021 rispetto a maggio 2019. Questo è stato alla pari con la performance di aprile (25,4%) e la più forte di tutte le regioni.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 5,7% a maggio 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. Si tratta di un calo delle performance rispetto al mese precedente (11,5%) a causa di un leggero rallentamento della crescita sulle principali rotte commerciali tra cui Europa – Asia e all’interno dell’Europa.

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento del 14,1% degli international cargo volumes a maggio 2021 rispetto a maggio 2019. Si tratta di un leggero calo rispetto al mese precedente (15,6%).

I vettori dell’America Latina hanno registrato un calo del 14% degli international cargo volumes a maggio rispetto al periodo 2019. Questa è stata la peggiore performance di tutte le regioni, ma in miglioramento significativo rispetto al mese precedente, che ha visto un calo della domanda del 32,3%.

(Ufficio Stampa IATA)