“Cathay”: il nuovo premium brand travel & lifestyle di Cathay Pacific

Cathay Pacific svela “Cathay”, il nuovo premium brand travel & lifestyle che promette di portare nella vita di tutti i giorni ciò che i passeggeri amano fare in viaggio. Nei prossimi mesi verrà svelata una serie di offerte dedicate al food, allo shopping, all’ospitalità e al benessere con cui la Compagnia sarà al loro fianco non solo mentre volano, ma anche nella quotidianità.

Tutte le iniziative che un tempo venivano veicolate attraverso i programmi di Cathay Pacific, Marco Polo Club e Asia Miles confluiranno all’interno di “Cathay”, semplificando la modalità con cui i viaggiatori posso interagire con la Compagnia, incrementare il proprio status e utilizzare nel miglior modo possibile le miglia accumulate.

Affinchè la nuova proposta sia ancora più attraente e coinvolgente, è stata ampliata la gamma di prodotti e servizi, e sono state strette nuove partnership con i migliori brand del mercato, per regalare ai propri clienti un’esperienza unica e trasmettere la passione che da sempre caratterizza la Compagnia.

La transizione da Cathay Pacific al nuovo marchio “Cathay” sarà graduale. La prima iniziativa, una nuova carta di credito “Cathay” in co-branding, verrà presentata a breve ad Hong Kong. Il progetto culminerà nella prima metà del 2022 con la nascita di un nuovo programma di fidelizzazione.

Augustus Tang, Chief Executive Officer di Cathay Pacific, ha commentato: “La forza, la fiducia e il rispetto che Cathay Pacific ha conquistato in questi 75 anni di successi, e il duro lavoro e la dedizione del nostro staff in tutto il mondo sono le basi solide che ci permettono di tagliare un nuovo traguardo, l’ingresso nel segmento del lifestyle travel”.

“Il brand “Cathay” è una celebrazione di tutte le cose che amiamo – e che ci sono mancate in questo anno difficile – del viaggio. Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a creare una rete di persone, luoghi ed esperienze in tutto il mondo accomunati dalla passione per i viaggi”.

“Il nuovo brand rafforza il nostro impegno, per offrire ai nostri clienti un servizio di prima classe anche nella vita di tutti i giorni. Aggiungendo valore e semplicità, vogliamo aiutarli a guardare oltre e raggiungere sempre nuovi traguardi, come esprime il nostro amato claim ‘Move Beyond'”.

Per ulteriori informazioni: http://www.cathay.com/elevateyourlife.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific Airways)