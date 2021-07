IATA: miglioramenti marginali nella travel demand a maggio

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la domanda di viaggio sia internazionale che domestica ha mostrato miglioramenti marginali a maggio 2021, rispetto al mese precedente, ma il traffico è rimasto ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. La ripresa del traffico internazionale, in particolare, ha continuato a essere ostacolata dalle estese restrizioni di viaggio dei governi.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario di COVID-19, se non diversamente indicato tutti i confronti sono con maggio 2019, che ha seguito un normale modello di domanda.

La total demand for air travel a maggio 2021 (misurata in RPK) è diminuita del 62,7% rispetto a maggio 2019. Si tratta di un aumento rispetto al calo del 65,2% registrato ad aprile 2021 rispetto ad aprile 2019.

La international passenger demand a maggio è stata dell’85,1% inferiore a maggio 2019, un piccolo aumento rispetto al calo dell’87,2% registrato ad aprile 2021 rispetto a due anni fa. Tutte le regioni, ad eccezione dell’Asia-Pacifico, hanno contribuito a questo modesto miglioramento.

La domanda domestica totale è diminuita del 23,9% rispetto ai livelli pre-crisi (maggio 2019), leggermente migliorata rispetto ad aprile 2021, quando il traffico domestico è diminuito del 25,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il traffico di Cina e Russia continua a essere in territorio di crescita positiva rispetto ai livelli pre-COVID-19, mentre India e Giappone hanno registrato un significativo deterioramento tra nuove varianti ed epidemie.

“Stiamo iniziando a vedere sviluppi positivi, con alcuni mercati internazionali che si aprono ai viaggiatori vaccinati. La stagione estiva dei viaggi nell’emisfero settentrionale è ora completamente arrivata. Ed è deludente che più governi non si stiano muovendo più rapidamente per utilizzare i dati per guidare strategie di apertura delle frontiere che aiuterebbero a rilanciare i lavori nel turismo e riunire le famiglie”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Il traffico internazionale a maggio dei vettori europei è diminuito dell’84,7% rispetto a maggio 2019, migliorando rispetto al calo dell’87,7% di aprile rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è scesa del 75,7% e il load factor è sceso di 31,3 punti percentuali al 52,9%.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto il loro traffico internazionale a maggio diminuire del 94,3% rispetto a maggio 2019, un calo leggermente peggiore rispetto al calo del 94,2% registrato nell’aprile 2021 rispetto ad aprile 2019. La regione ha registrato il calo più marcato del traffico per il decimo mese consecutivo. La capacità è diminuita dell’86,4% e il load factor è sceso di 45,5 punti percentuali al 33,2%, il più basso tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo della domanda dell’81,3% a maggio rispetto a maggio 2019, migliorando leggermente dalla diminuzione dell’82,9% ad aprile, rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 63,7% e il load factor è sceso di 35,3 punti percentuali al 37,7%.

La domanda di maggio dei vettori nordamericani è diminuita del 74,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, un miglioramento rispetto al calo del 77,6% di aprile rispetto a due anni fa. La capacità è diminuita del 58,5% e il load factor è sceso di 32,2 punti percentuali al 51,7%.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un calo della domanda del 75,1% a maggio, rispetto allo stesso mese del 2019, notevolmente migliorato rispetto al calo dell’80,9% ad aprile rispetto ad aprile 2019. La capacità di maggio è diminuita del 69,9% e il load factor è diminuito di 14,6 punti percentuali al 69,5%, che per l’ottavo mese consecutivo è stato il load factor più alto tra le regioni.

Il traffico delle compagnie aeree africane è diminuito del 71,4% a maggio rispetto a maggio di due anni fa, un aumento rispetto al calo del 75,6% di aprile rispetto ad aprile 2019. La capacità di maggio è diminuita del 61,8% rispetto a maggio 2019 e il load factor è sceso di 16,9 punti percentuali al 50,2%.

“Per parafrasare un vecchio detto, quando pensi che tutto ciò che hai è un martello, ogni problema sembra un chiodo. Troppi governi continuano ad agire come se l’unico strumento nel loro arsenale anti-COVID-19 fosse una chiusura generale delle frontiere o una quarantena all’arrivo. In effetti, la ricerca delle principali organizzazioni mediche di tutto il mondo conferma che i viaggiatori vaccinati rappresentano un rischio minimo per la popolazione locale, mentre i dati mostrano che i test prima della partenza eliminano ampiamente il rischio che i viaggiatori non vaccinati importino il COVID-19. È tempo che i governi inizino a rispondere a queste informazioni con strategie basate sul rischio basate sui dati più sfumate. Questi ridurranno al minimo la possibilità di importare COVID-19, consentendo al tempo stesso al mondo di riaprire per viaggiare e tutte le opportunità che offre per riconnettersi con i propri cari, realizzare opportunità di business, esplorare il mondo o fare una meritata vacanza”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)