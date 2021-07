Boeing supporta la Royal Air Force Poseidon Fleet

Boeing e il Ministero della Difesa del Regno Unito hanno firmato un accordo per consentire a Boeing di supportare la flotta di velivoli da pattugliamento marittimo Poseidon MRA1 della Royal Air Force (RAF) e addestrare gli equipaggi che li operano.

“La nostra nuova flotta Poseidon continua a crescere sempre più e sta già difendendo gli interessi marittimi del Regno Unito in patria e all’estero”, ha affermato il segretario alla Difesa Ben Wallace. “Questo contratto con Boeing Defense UK assicura le nostre capacità critiche di caccia ai sottomarini, creando allo stesso tempo una home-grown training enterprise e creando oltre 150 posti di lavoro britannici”.

In base all’aircraft and training support contract, del valore di 321,6 milioni di dollari (233,5 milioni di sterline), Boeing fornirà servizi di manutenzione, ricambi e riparazioni, inclusi strumenti e attrezzature di supporto a terra, nonché gestione della catena di approvvigionamento, previsione e gestione dell’inventario e servizi di aeronavigabilità per la flotta P-8 della RAF.

L’elemento formativo del contratto offrirà una suite di sistemi di formazione e materiale didattico per preparare equipaggi e manutentori a operare e mantenere la flotta in modo sicuro ed efficace. Boeing fornirà gli istruttori di volo per addestrare i piloti P-8A e, in base a un subappalto, CAE UK con sede a Burgess Hill creerà più posti di lavoro nel Regno Unito per fornire crew and engineering instructors, console operators and controllers, che eseguiranno funzioni di supporto durante l’addestramento e le prove di missione.

Questi accordi creeranno 150 posti di lavoro nel Regno Unito, di cui più di 100 a RAF Lossiemouth nel nord della Scozia. I dipendenti Boeing stanno già lavorando a fianco del personale della RAF presso la stazione di Moray, supportando l’attuale flotta di cinque Poseidon.

“Il P-8A Poseidon offre capacità di ricognizione critiche alla RAF e siamo orgogliosi di essere un partner fidato nell’aiutare a mantenere addestrato l’equipaggio della RAF e il P-8A mission ready”, afferma Anna Keeling, managing director of Boeing Defence UK.

La RAF ha un contratto per nove velivoli Poseidon, con cinque già consegnati e i restanti quattro previsti per la fine dell’anno, quando si prevede che circa 200 dipendenti Boeing saranno basati a RAF Lossiemouth concentrati su manutenzione, addestramento e supporto.

Il secondo di due Operational Flight Trainer, sviluppati congiuntamente da Boeing e CAE per la flotta Poseidon, è arrivato a RAF Lossiemouth il mese scorso. Entrambi saranno installati nella struttura strategica costruita da Boeing, che ospita tre velivoli Poseidon, squadroni e strutture di supporto alla missione.

Il P-8A Poseidon supporta la sorveglianza marittima, la guerra antisommergibile e antinave per il Regno Unito e aumenta la protezione delle portaerei della classe Queen Elizabeth. Più di una dozzina di fornitori con sede nel Regno Unito producono componenti per il P-8, costituendo il 5% di ogni aereo P-8 in tutto il mondo. Marshall Aerospace and Defense Group ha costruito e consegnato più di 900 auxiliary fuel tanks dal suo impianto di produzione a Cambridge.

(Ufficio Stampa Boeing)