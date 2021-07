Lufthansa Group lancia Squake, soluzione del settore per offerte di mobilità e viaggi sostenibili

I clienti chiedono sempre più offerte di viaggio e mobilità sostenibili. Allo stesso tempo, le aziende sono anche alla ricerca di modi per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Lufthansa Innovation Hub ora risponde a questa crescente domanda con una nuova soluzione.

Con Squake, la Lufthansa Group central digitalization unit lancia una piattaforma di compensazione della CO2 rivolta alle aziende dell’intero settore dei viaggi, della mobilità e dei trasporti. Utilizzando una API, le aziende possono ora facilmente calcolare e compensare le emissioni di CO2 dei servizi offerti. La nuova soluzione consente loro di sviluppare singoli prodotti sostenibili che sono adattati in modo ottimale alle esigenze dei loro clienti.

“Il mercato dei viaggi e della mobilità è alla ricerca urgente di soluzioni efficaci per aumentare la sostenibilità. La nostra risposta è la climate tech startup Squake, che aiuta le aziende ad accelerare lo sviluppo di prodotti sostenibili”, afferma Christine Wang, Managing Director Lufthansa Innovation Hub. “Con Squake, siamo in grado di rendere la nostra esperienza di compensazione accessibile oltre l’aviazione. È possibile raggiungere la sostenibilità a lungo termine solo se lavoriamo insieme, motivo per cui contiamo sulla cooperazione all’interno del mercato e tra le aziende partecipanti. La nostra visione per Squake è che fornirà una ‘green-tech backbone’ per i viaggi e la mobilità”.

Quando i clienti di un’agenzia di viaggi online (OTA) prenotano un viaggio utilizzando diverse modalità di trasporto, ad es. noleggio auto, volo, traghetto, bus, la piattaforma calcola automaticamente le emissioni di CO2 dell’intero viaggio. I clienti possono quindi compensare le emissioni calcolate durante il processo di prenotazione.

Le aziende possono semplicemente integrare l’interfaccia Squake nei propri portali online. Ciò significa che possono offrire immediatamente “tariffe verdi” o rendere l’intera offerta CO2 neutrale. Le prime startup europee dei settori del travel management, della mobilità condivisa e della logistica stanno già utilizzando con successo il servizio.

“La redditività e la sostenibilità devono lavorare insieme”, afferma Dan Kreibich, capo progetto di Squake. “Aiutiamo le aziende a proporre offerte sostenibili nel più breve tempo possibile, su misura per i loro gruppi target. Siamo convinti che i prodotti sostenibili contribuiscano alla crescita delle vendite”.

Le aziende possono scegliere tra un ampio portafoglio di progetti di protezione del clima di alta qualità per compensare le emissioni di CO2 delle loro offerte di viaggio e mobilità. Questi progetti sono certificati secondo i più alti standard del settore, come il Gold Standard o il Plan Vivo Standard, e sono stati sottoposti a un corrispondente processo di audit. Il portafoglio comprende progetti energetici o solari, nonché tecnologie innovative che estraggono CO2 direttamente dall’atmosfera e l’uso di combustibili sostenibili. I partner del progetto includono rinomate organizzazioni per la protezione del clima come myclimate e partner tecnologici innovativi come Climeworks o GoodShipping. In futuro, Squake vorrebbe concentrarsi in particolare sulle tecnologie innovative e ampliare continuamente i propri servizi ai propri partner. Le aziende possono optare per quei progetti che si adattano ai propri obiettivi di sostenibilità e alla filosofia aziendale.

