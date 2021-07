Emirates riprende a volare verso Mauritius

Emirates ha annunciato che riprenderà i servizi passeggeri per Mauritius quest’estate, con due voli settimanali dal 15 luglio, grazie alla graduale riapertura dei confini ai turisti internazionali. Per soddisfare la domanda del mercato, la compagnia aerea ha annunciato che schiererà il suo iconico aereo Emirates A380 a Mauritius a partire dal 1° agosto. I viaggiatori completamente vaccinati potranno godere di una vacanza rilassante e sicura in un elenco di resort approvati contro COVID-19.

I voli saranno effettuati il giovedì e il sabato. A partire dal 15 luglio, la rotta sarà servita utilizzando un aeromobile Boeing 777-300ER, e dal 1° agosto, utilizzando l’A380. Il volo EK 701 partirà da Dubai alle 2:35 e arriverà a Mauritius alle 9:10 ora locale. Il viaggio di ritorno sarà operativo il venerdì e la domenica. Il volo EK 704 partirà da Mauritius alle 23:10 e arriverà a Dubai alle 5:45 ora locale del giorno successivo.

I voli Emirates per Mauritius possono essere prenotati su emirates.com, tramite gli agenti di viaggio o l’ufficio vendite Emirates.

L’A380 di Emirates rimane uno dei modelli preferiti dai viaggiatori per le sue cabine spaziose e confortevoli e la compagnia aerea continuerà ad espandere il suo dispiegamento in linea con il graduale ritorno della domanda. Emirates attualmente gestisce l’A380 per New York JFK, Los Angeles, Washington D.C, Toronto, Parigi, Monaco, Vienna, Francoforte, Mosca, Amman, Il Cairo e Guangzhou.

Dalle spiagge di sabbia bianca, all’acqua cristallina e ai paesaggi lussureggianti, Mauritius rimane una delle destinazioni di vacanza più popolari, attirando viaggiatori dalle Americhe, dall’Europa e dal Medio Oriente. I passeggeri Emirates possono viaggiare anche verso altre destinazioni nell’Oceano Indiano, con 28 voli settimanali per le Maldive e sette voli settimanali per le Seychelles. I viaggiatori possono prenotare con Emirates Holidays e usufruire di pacchetti su misura in hotel e resort di prim’ordine in tutta l’isola.

Dal 15 luglio al 30 settembre 2021, Mauritius aprirà le sue frontiere ai passeggeri vaccinati e ai cittadini mauriziani. I viaggiatori completamente vaccinati potranno vivere una “hotel holiday” e scegliere da un ampio elenco di hotel approvati in tutta l’isola. Dal 1° ottobre, Mauritius inizierà ad accogliere viaggiatori completamente vaccinati che potranno esplorare l’isola liberamente senza restrizioni. Per maggiori dettagli sui requisiti di ingresso a Mauritius, i clienti possono controllare la pagina dei requisiti di viaggio su emirates.com.

Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, Emirates continua ad espandere la propria rete in modo sicuro e sostenibile. La compagnia aerea ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni ed entro la fine di luglio avrà recuperato quasi il 90% della sua rete pre-pandemia. I clienti possono usufruire di collegamenti convenienti e senza interruzioni con le Americhe, l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia Pacifico via Dubai.

Con la priorità assoluta della salute e del benessere dei suoi passeggeri, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase del viaggio del cliente. La compagnia ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare il Travel Pass IATA quest’estate.

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della copertura assicurativa multi-rischio e aiutando i clienti a raccogliere miglia e livelli membership.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)