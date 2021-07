Lufthansa Cargo opererà due Airbus A321 permanentemente convertiti in cargo

Lufthansa Cargo sta investendo nell’espansione delle sue capacità cargo. Dall’inizio del 2022, la compagnia offrirà ai propri clienti capacità aggiuntiva in Europa convertendo permanentemente Airbus 321 passenger aircraft in freighters. A tal fine, il bimotore di medio raggio riceverà large cargo doors per consentire il trasporto di container anche sul ponte principale. Inizialmente è prevista la conversione di due aeromobili Airbus. Questi aeromobili saranno operati da Lufthansa CityLine per conto di Lufthansa Cargo. Saranno basati a Francoforte.

La crescita delle spedizioni eCommerce transfrontaliere è prevista intorno al 20% all’anno per i prossimi cinque anni. I consumatori si aspettano tempi di consegna sempre più brevi per la merce ordinata. Ciò sta anche aumentando la domanda di air freight connections in Europa.

“Lufthansa Cargo vuole offrire ai clienti nel segmento dell’eCommerce connessioni intraeuropee veloci. Con gli A321 convertiti, stiamo soddisfacendo la crescente domanda dei nostri clienti per same-day solutions e rafforzando ulteriormente la nostra fitta rete di connessioni globali e la nostra offerta di prodotti”, ha affermato Dorothea von Boxberg, CEO di Lufthansa Cargo. “Il tipo di aeromobile selezionato può trasportare 28 tonnellate per volo, volumi di carico significativamente maggiori rispetto alle short-haul bellies dei passenger aircraft. Oltre a spedizionieri, integratori e operatori postali, i fornitori di e-commerce saranno clienti di questa offerta”, ha aggiunto von Boxberg.

“Con oltre 60 anni di esperienza nel trasporto aereo europeo, Lufthansa CityLine è sinonimo di operazioni affidabili ed efficienti come partner importante di Lufthansa Group. Flessibilità nelle operazioni e velocità nell’individuare e implementare nuove opportunità sono le fondamenta della nostra attività. Vogliamo utilizzare queste qualità per servire Lufthansa Cargo e i suoi clienti”, afferma Steffen Harbarth, Managing Director of Lufthansa CityLine.

Gli Airbus A321 (A321P2F) convertiti in cargo offrono un payload di 28 tonnellate, con un range di 3.500 chilometri. La conversione consente l’uso di standardized cargo pallets sul main deck. Il bimotore Airbus A321 è uno degli aerei più versatili della sua classe e consente operazioni continentali molto efficienti.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)