Lufthansa Technik: Amburgo si prepara a volare con l’idrogeno

L’industria aerospaziale di Amburgo si prepara a volare con l’idrogeno. Nei prossimi due anni e con i fondi forniti dalla città di Amburgo, Lufthansa Technik insieme al German Aerospace Center (DLR), al Center for Applied Aeronautical Research (ZAL) e Hamburg Airport, progetteranno e testeranno processi riguardanti l’hydrogen technology. A tal fine, un velivolo della famiglia Airbus A320 sarà convertito in un laboratorio stazionario presso la base di Lufthansa Technik ad Amburgo.

L’idrogeno liquido (LH2) viene considerato sempre più concretamente nei reparti di sviluppo dei grandi produttori di aeromobili come carburante producibile in modo sostenibile per le future generazioni di aerei commerciali. Al fine di studiare gli effetti dell’uso di LH2 sulla manutenzione e sui processi di terra in una fase iniziale, Lufthansa Technik, DLR, ZAL e l’aeroporto di Amburgo stanno ora unendo le loro vaste competenze pratiche e scientifiche. L’obiettivo è sviluppare congiuntamente un dimostratore pionieristico e metterlo in funzione a partire dal 2022.

La Città di Amburgo, terza località aeronautica più grande al mondo, sta finanziando il progetto di ricerca per mitigare l’impatto economico della pandemia coronavirus sull’industria aeronautica.

“Amburgo non è solo uno dei tre più grandi cluster aeronautici del mondo, l’anno scorso la città ha anche sviluppato la chiara visione di diventare una grande metropoli dell’idrogeno”, ha spiegato Michael Westhagemann, Senator for Economics and Innovation of the Free and Hanseatic City of Hamburg. “Vedo quindi sia un passo logico che gratificante combinare queste due competenze chiave di Amburgo. Il porto, il settore energetico, l’industria e l’intero settore della mobilità sono coinvolti e si stanno preparando per questa tecnologia innovativa. Con questo progetto, siamo ora dando anche un contributo essenziale alla trasformazione dell’aviazione in una soluzione di mobilità climaticamente neutra del futuro. L’obiettivo chiaro è quello di costruire un’economia dell’idrogeno ad Amburgo che occuperà una posizione di primo piano a livello internazionale”.

Nella prima fase del progetto, entro la fine del 2021, i partner mirano a identificare i campi di sviluppo più urgenti per un approfondimento scientifico e, su questa base, elaborare il concept per la successiva sperimentazione pratica. L’implementazione pratica del concetto inizierà all’inizio del 2022 e comporterà la modifica di un aeromobile Airbus A320 dismesso. Sarà dotato di un’infrastruttura LH2 da utilizzare come laboratorio sul campo completamente funzionale presso la base di Lufthansa Technik ad Amburgo. Parallelamente, viene creato un ambiente virtuale presso DLR che verrà utilizzato per ottenere una mappatura digitale e altamente accurata dei campi di sviluppo definiti. La nuova piattaforma di sviluppo deve fornire ispirazione per il processo di progettazione della prossima generazione di aeromobili mediante modelli virtuali parametrizzati e altamente accurati.

In questo contesto, Lufthansa Technik contribuirà principalmente con la sua grande esperienza operativa nella manutenzione e modifica di aeromobili commerciali e può anche incorporare la prospettiva del cliente attraverso il suo stretto contatto con le compagnie aeree di tutto il mondo. DLR aggiungerà la sua esperienza di lunga data e intersettoriale con l’idrogeno e si concentrerà sullo sviluppo dell’ambiente virtuale. ZAL parteciperà anche con il suo ampio know-how nel campo della tecnologia delle celle a combustibile e della mappatura digitale dei processi. In qualità di partner di progetto associato, l’aeroporto di Amburgo contribuirà principalmente con la sua esperienza dal punto di vista dell’operatore, ad esempio nella definizione dei requisiti per il processo di assistenza a terra dei futuri LH2-powered aircraft.

“Non c’è alternativa alla trasformazione della nostra industria verso il volo a impatto zero sul clima. Con questo progetto, vogliamo affrontare questa enorme sfida tecnologica in una fase iniziale, per l’intero settore MRO così come per noi. In questo modo, stiamo attivamente assicurando il futuro, perché stiamo costruendo oggi il know-how per i processi di manutenzione e di terra di dopodomani”, ha spiegato Johannes Bussmann, Chief Executive Officer of Lufthansa Technik AG. “Sono quindi lieto che siamo riusciti a unire le forze con partner forti in questo progetto. E sono molto grato per la lungimiranza della città di Amburgo e il suo generoso finanziamento per questo progetto”.

Michael Eggenschwiler, CEO dell’aeroporto di Amburgo, ha dichiarato: “Volare nel rispetto del clima con la tecnologia dell’idrogeno è possibile solo se anche l’infrastruttura a terra si adatta perfettamente. Qui è necessario uno stretto coordinamento e noi come aeroporto siamo lieti di poter contribuire con il nostro know-how a questo importante progetto – dalle questioni di stoccaggio e distribuzione al processo di rifornimento sul piazzale. In aeroporto, ci affidiamo anche all’idrogeno come tecnologia del futuro per il nostro trasporto terrestre. Questo progetto ci offre la possibilità di identificare e sfruttare al meglio gli effetti sinergici tra l’idrogeno gassoso, come quello utilizzato per il rifornimento dei nostri trattori per bagagli, e l’idrogeno liquido per il rifornimento degli aerei”.

