British Airways, Virgin Atlantic e Heathrow lanciano un trial per semplificare i viaggi ai clienti completamente vaccinati

British Airways, Virgin Atlantic e Heathrow hanno unito le forze per dimostrare che è possibile verificare rapidamente e facilmente coloro che arrivano nel Regno Unito che sono completamente vaccinati, un processo di identificazione già in atto per i viaggi in uscita verso diversi paesi. All’inizio di questa settimana, la Germania è diventata l’ultimo paese a confermare che avrebbe accettato i viaggiatori del Regno Unito completamente vaccinati senza la necessità di mettersi in quarantena. Il nuovo processo di prova nel Regno Unito, che consente ai viaggiatori in entrata di presentare il proprio stato di vaccinazione completa, sosterrà il governo nel portare avanti i suoi piani per rimuovere la quarantena per i passeggeri con vaccinazione completa che entrano nel Regno Unito dai paesi della “Amber list”.

L’iniziativa vedrà volontari completamente vaccinati viaggiare su voli selezionati da Atene, Los Angeles, Montego Bay e New York a Londra Heathrow, mostrando la prova del loro stato di vaccinazione. Il processo mira a rassicurare il governo che le compagnie aeree e gli aeroporti possono controllare lo stato del vaccino a monte e lontano dal confine. I clienti British Airways potranno accedere a una tariffa scontata per i test di arrivo obbligatori.

Le credenziali di vaccinazione riconosciute a livello internazionale saranno accettate nella prova, tra cui NHS app, CDC card, US state-level digital certification e EU Digital Covid Credential. British Airways supporterà anche la verifica dei vaccini dei clienti tramite l’app VeriFLY e i clienti Virgin Atlantic potranno verificare il loro certificato di vaccinazione tramite un nuovo strumento di caricamento digitale, sviluppato in collaborazione con Delta Air Lines e supportato dalla tecnologia TrustAssure™. Con lo sviluppo del proof-of-concept, le opzioni per i clienti di mostrare lo stato del vaccino verranno rapidamente ampliate, attraverso formati fisici, digitali e integrati, incluso IATA Travel Pass.

Sean Doyle, CEO e presidente di British Airways ha dichiarato: “Dobbiamo agire rapidamente per proteggere i posti di lavoro, ricostruire l’economia del Regno Unito e riunire i nostri cari. Stiamo già aiutando i nostri clienti a mostrare la prova del loro stato di vaccinazione quando viaggiano in una serie di altri paesi al di fuori del Regno Unito che lo richiedono, e siamo fiduciosi di poterlo fare anche per l’ingresso in Gran Bretagna, molto rapidamente. Non vediamo l’ora di fornire i dati che dimostrino che è semplice verificare lo stato di vaccinazione completa e che il governo rispetti il suo impegno per far ripartire il Paese”.

Shai Weiss, CEO di Virgin Atlantic, ha dichiarato: “Per raccogliere i benefici del lancio del vaccino, il governo del Regno Unito deve agire ora per rimuovere l’autoisolamento per i passeggeri completamente vaccinati che arrivano dai paesi “ambra” e non oltre la riapertura nazionale il 19 luglio. La nostra prova su rotte selezionate degli Stati Uniti e dei Caraibi dimostra la nostra disponibilità come industria a rendere operativa rapidamente la nuova politica e a lavorare con il governo e le autorità per garantire che venga implementata senza problemi a ritmo sostenuto, sostenendo la riapertura del corridoio transatlantico, senza che 23 milioni di sterline vengono persi ogni giorno dall’economia del Regno Unito. Il Regno Unito è già in ritardo rispetto agli Stati Uniti e all’UE e un approccio eccessivamente cauto nei confronti dei viaggi internazionali avrà un ulteriore impatto sulla ripresa economica e sui 500.000 posti di lavoro nel Regno Unito che sono in gioco”.

John Holland-Kaye, CEO di Heathrow, ha dichiarato: “Questa prova ci consentirà di dimostrare che i controlli pre-partenza e all’arrivo dello stato di vaccinazione possono essere effettuati in sicurezza, in modo che i passeggeri completamente vaccinati possano evitare la quarantena dal 19 luglio. Oltre a ciò, il governo del Regno Unito deve compiere progressi nella riapertura dei viaggi tra gli Stati Uniti dopo che è stata istituita una task force designata per esaminare il problema al G7. Heathrow è il principale porto per gli scambi di beni e servizi con gli Stati Uniti, l’unico paese con il quale il Regno Unito ha un’eccedenza commerciale. Una nuova ricerca oggi dimostra quanto sia fondamentale per l’economia del Regno Unito far decollare gli aerei passeggeri che trasportano tali esportazioni. Questo è un passo fondamentale verso la realizzazione delle ambizioni del governo per la Gran Bretagna e ora devono agire rapidamente”.

(Ufficio Stampa British Airways)