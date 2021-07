News Brevi – 08.07.2021

LUFTHANSA GROUP SI ASSICURA ULTERIORE LIQUIDITA’ SUL CAPITAL MARKET – Deutsche Lufthansa AG ha nuovamente emesso con successo un’obbligazione per un volume totale di 1 miliardo di euro. Il prestito obbligazionario del taglio di 100.000 euro è stato collocato in due tranche della durata rispettivamente di tre e otto anni e del volume di 500 milioni di euro ciascuna: la tranche con durata fino al 2024 frutta interessi al 2,0 per cento annuo, la tranche con scadenza 2029 3,5 per cento. Con il collocamento dell’ultimo corporate bond nel febbraio 2021, il Gruppo si è già assicurato il rifinanziamento di tutte le passività finanziarie in scadenza nel 2021 e ha inoltre rimborsato anticipatamente il prestito KfW di 1 miliardo di euro. I fondi a lungo termine ora raccolti verranno utilizzati per rafforzare ulteriormente la liquidità di Lufthansa Group. “Il ripetuto e positivo collocamento di un’obbligazione societaria conferma ancora una volta il nostro accesso a una varietà di strumenti di finanziamento vantaggiosi. Le due tranche su tre e otto anni si adattano perfettamente al nostro profilo di scadenza. Inoltre, possiamo ottenere finanziamenti sul mercato dei capitali a condizioni più favorevoli termini rispetto alle misure di stabilizzazione. Stiamo continuando a lavorare sistematicamente alle nostre misure di ristrutturazione al fine di rimborsare le misure di stabilizzazione del governo il più rapidamente possibile”, ha affermato Remco Steenbergen, Chief Financial Officer di Deutsche Lufthansa AG. Al 31 marzo, il Gruppo disponeva di disponibilità liquide e mezzi equivalenti per 10,6 miliardi di euro (compresi i fondi non richiamati dai pacchetti di stabilizzazione in Germania, Svizzera, Austria e Belgio). A quel tempo, Lufthansa aveva utilizzato circa 2,5 miliardi di euro dei pacchetti di stabilizzazione del governo da 9 miliardi di euro. Oltre all’emissione obbligazionaria di oggi, Lufthansa Group sta continuando a preparare un aumento di capitale.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE DEL MESE DI GIUGNO 2021 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne del mese di giugno 2021. A giugno 2021 le consegne sono state 77 a 44 clienti. Gli ordini sono pari a 73. In tutto il 2021, le consegne sono pari a 297 a 67 clienti .

WIZZ AIR LANCIA UNA NUOVA OFFERTA PER L’ESTATE – Wizz Air annuncia oggi il 20% di sconto sul prezzo del biglietto di tutti i voli dell’intero network, fino al 31 luglio, prenotando tramite il sito wizzair.com o l’applicazione WIZZ mobile app. Questa promozione è valida a partire dalle 00.00 di oggi 8 luglio 2021 fino alle 23.59 e offre l’opportunità di prenotare voli per trascorrere le proprie vacanze estive in una delle tante destinazioni collegate da Wizz Air. I passeggeri possono facilmente controllare dove possono viaggiare e le relative restrizioni di viaggio grazie alla WIZZ interactive travel planning map. Con questa promozione la compagnia aerea ha deciso di omaggiare i suoi passeggeri di uno sconto sul biglietto per permettergli di concedersi un break estivo scegliendo tra le numerose rotte dell’intero network. Includendo WIZZ Flex nella prenotazione, i passeggeri potranno stare tranquilli che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa, o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Wizz Air ha anche lanciato il suo Wizz Air Discount Club in Italia. L’abbonamento di 12 mesi che offre ai viaggiatori uno sconto garantito dal prezzo del biglietto di tutti i voli nazionali italiani Wizz Air superiori a 14,99€, oltre a uno sconto di 2€ per WIZZ Priority (soggetto a disponibilità). L’abbonamento al Domestic Wizz Air Discount Club parte da soli 19,99€ all’anno. La promozione è valida il 08 luglio 2021 dalle 00:00 alle 23:59 CEST. Lo sconto del 20% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 20% si applica a tutti i voli e a tutte le destinazioni disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 31 luglio 2021. Le Promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo.

BRUSSELS AIRLINES: NUOVO CATERING PARTNER A BRUSSELS AIRPORT – Brussels Airlines dà il benvenuto ad Aramark come nuovo catering partner per le sue lounge all’aeroporto di Bruxelles. Dopo un periodo di chiusura di otto mesi, la Sunrise Lounge e THE LOFT di Brussels Airlines hanno riaperto. Con Aramark, la compagnia aerea dà il benvenuto a un nuovo fornitore di servizi di ristorazione nelle sue lounge e all’aeroporto di Bruxelles. Aramark è un marchio di qualità, impegnato nell’eccellenza del servizio che supera le aspettative del cliente. “Siamo lieti di poter finalmente dare il bentornato ai nostri ospiti al THE LOFT e alla Sunrise Lounge dopo così tanto tempo. La centralità del cliente è al centro di tutto ciò che facciamo, anche in circostanze estremamente difficili. Mentre continuiamo ad applicare i più alti standard in materia di sicurezza sanitaria, non vediamo l’ora di offrire ai nostri ospiti un’esperienza eccezionale e di offrire loro la massima tranquillità”, spiega Peter Gerber, CCO e CEO di Brussels Airlines. “Lavorare insieme a un partner come Aramark ci consente di offrire un’esperienza eccezionale per gli ospiti, anche nei limiti dell’attuale crisi sanitaria. Oltre alla nostra comune passione per l’ospitalità, anche l’approccio alla sostenibilità di Aramark, nei confronti delle persone e del pianeta, li rende il partner perfetto per le nostre lounge. Siamo grati di poterli accogliere nel settore dell’aviazione”. “Aramark è estremamente onorato e orgoglioso di collaborare con Brussels Airlines nell’offrire un servizio di catering di alta qualità all’interno delle lounge situate all’aeroporto di Bruxelles”, dice Stijn Crombé, Executive Managing Director Belgium – Netherlands – France – Luxemburg. “Insieme vogliamo far brillare il Belgio in tutto il mondo. Con i premi già assegnati in passato alle lounge di Brussels Airlines, Aramark è desiderosa di raccogliere la sfida di mantenere questi premi al loro fianco”. Con la riapertura di THE LOFT e Sunrise Lounge, Brussels Airlines e Aramark sottolineano l’importanza di rispettare sempre le misure sanitarie in vigore.

SWISS AIUTA I CLIENTI A INIZIARE AL MEGLIO LE PROPRIE VACANZE – Per garantire un inizio il più agevole possibile delle vacanze estive, Swiss International Air Lines (SWISS) consiglia ai propri clienti di utilizzare il completo SWISS Travel Briefing per informarsi su tutti i principali passi da compiere e sulle ultime disposizioni per l’ingresso alla destinazione. Per i clienti che devono ancora definire la destinazione delle vacanze, SWISS offre anche una mappa del mondo interattiva che fornisce una pratica guida visiva alle attuali opzioni e restrizioni di viaggio. Fino a 12 ore prima della partenza del volo, i viaggiatori SWISS possono usufruire di una funzione di controllo digitale dei documenti per assicurarsi di essere in grado di presentare tutta la documentazione corretta richiesta al momento del check-in. Il controllo dei documenti, che riconosce anche i certificati digitali COVID della Svizzera, è attualmente disponibile per 17 destinazioni SWISS in Europa. Poiché i controlli più approfonditi dei documenti attualmente richiesti possono anche portare a lunghe attese per il check-in, SWISS consiglia a tutti i viaggiatori di arrivare all’aeroporto di partenza almeno due ore prima della partenza del volo. Oltre al Check-in 1, il Check-in 3 dell’aeroporto di Zurigo sarà aperto anche il venerdì e nei fine settimana durante il periodo delle vacanze estive. In base all’attuale concetto di igiene, le mascherine devono essere indossate in tutto l’aeroporto e a bordo. I viaggiatori sono inoltre invitati a rispettare costantemente le attuali regole di distanziamento fisico. SWISS ha anche aggiunto ulteriori opzioni alla sua gamma di prodotti e servizi per i viaggiatori che cercano assistenza individuale o un maggiore comfort a bordo. I viaggiatori con esigenze particolari possono ora usufruire di servizi di assistenza e cura privati personalizzati che vengono offerti in collaborazione con Medical Travel Companions. I viaggiatori che cercano un maggiore comfort a bordo possono anche optare per un upgrade con una tariffa fissa alla classe di viaggio successiva durante il processo di check-in online, in base alla disponibilità. Questa opzione di upgrade è sostanzialmente disponibile per tutti i voli europei e intercontinentali operati da SWISS. Per la massima flessibilità nei piani di viaggio, SWISS offre ai clienti che acquistano il loro biglietto in qualsiasi momento fino al 31 luglio 2021 la possibilità di riprenotare il loro volo gratuitamente tutte le volte che desiderano fino alla stessa data, e per un’altra volta dopo. Questa opzione di cambio prenotazione gratuita si applica a tutte le nuove prenotazioni per tutti i voli a corto, medio e lungo raggio e in tutte le categorie tariffarie. In caso di domande sulla modifica della prenotazione, sul bagaglio aggiuntivo o sullo stato attuale del volo, i clienti SWISS non solo possono contattare lo SWISS Service Center, ma possono anche rivolgersi a Chatbot Nelly, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere alle loro richieste. In caso di cancellazione a breve termine del volo, Nelly mostrerà al cliente le informazioni più recenti sulla prenotazione insieme alle opzioni di riprenotazione. Nelly può anche effettuare le riprenotazioni richieste e (in molti casi) rimborsare automaticamente anche i biglietti.

SAS: IL TRAFFICO A GIUGNO 2021 – Più di 600.000 passeggeri hanno volato con SAS a giugno, con un aumento di circa il 50% rispetto a maggio. A seguito dell’aumento della domanda, SAS ha aumentato la capacità durante il mese di quasi il 30%, con un load factor del 48%, in crescita di 12 punti percentuali rispetto a maggio. “Siamo lieti di accogliere più passeggeri al passo con il graduale aumento della domanda. SAS sta continuando ad aprire rotte verso destinazioni estive popolari e sta aumentando la capacità sulle rotte esistenti per soddisfare la domanda. Alla luce di alcune restrizioni rimanenti, stiamo facendo tutto il possibile per facilitare un’esperienza di viaggio agevole per i nostri passeggeri. Lo strumento digitale SAS Travel Ready Center consente ai passeggeri di tenere traccia degli aggiornamenti alle restrizioni di viaggio e di preparare il viaggio online, garantendo così che tutto sia pronto quando arrivano in aeroporto”, afferma Karl Sandlund, CEO di SAS.

AUSTRIAN AIRLINES VETTORE UFFICIALE DELLA SQUADRA OLIMPICA AUSTRIACA – Il 23 luglio prenderanno il via a Tokyo i Giochi Olimpici Estivi. Austrian Airlines è ancora una volta partner ufficiale del Comitato Olimpico Austriaco e porterà gli atleti in Giappone. Gran parte della squadra dovrebbe decollare per Tokyo il 16 luglio. “Come vettore di casa dell’Austria, siamo orgogliosi di far volare la squadra olimpica senza scalo a Tokyo”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. “Con i nostri elevati standard di servizio, il nostro equipaggio assicurerà che gli atleti arrivino in sicurezza e rilassati in Giappone”. “Come da buona tradizione, il nostro partner e vettore ufficiale Austrian Airlines porta le squadre olimpiche austriache ai Giochi. La pandemia ha colpito duramente l’industria aeronautica, quindi è ancora più piacevole che sia possibile guardare di nuovo al futuro con uno sguardo più positivo. Dal 5 luglio, i nostri atleti stanno già volando a Tokyo e possono contare sulle qualità di Austrian Airlines per il loro viaggio”, spiega il presidente dell’ÖOC, Karl Stoss. In estate, Austrian Airlines vola due volte a settimana da Vienna a Tokyo. Durante i Giochi Olimpici, a volte ci sarà anche un terzo volo settimanale. Sulla rotta sarà utilizzato l’aereo più grande della flotta, un Boeing 777 con oltre 300 posti.

EASYJET: STATEMENT SULLA RIMOZIONE DELLA QUARANTENA PER I PAESI IN AMBER LIST – Commentando la rimozione in UK della quarantena per i paesi Amber, Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Questa mossa significa che l’Europa sta diventando Green per le persone che sono completamente vaccinate. Abbiamo sempre detto che la vaccinazione è la chiave per sbloccare i viaggi e ora milioni di persone potranno finalmente ricongiungersi con la famiglia e i propri cari all’estero o fare quel tanto atteso viaggio quest’estate. Ma con i test non necessari che rimangono in vigore, è necessario fare di più. Non vogliamo vedere un ritorno al volo con costosi test che potrebbero purtroppo rendere i viaggi fuori portata per alcuni quest’estate. easyJet è pronta e in grado di crescere, volando milioni di posti verso 85 Green and Amber list destinations quest’estate. Non vediamo l’ora di fare la nostra parte per far volare di nuovo il Paese”.

QANTAS ANNUNCIA UN’ALTRA ROTTA DOMESTICA – Gli abitanti del Queensland avranno più opzioni di viaggio verso le Whitsundays con QantasLink, che lancerà voli diretti da Brisbane alla Whitsunday Coast (Proserpine) per la prima volta in sette anni. Dal 17 settembre 2021, QantasLink opererà fino a sette voli di andata e ritorno settimanali tra Proserpine e Brisbane con il suo aereo turboelica Q400 da 74 posti, aggiungendo più di 1.000 posti sulla rotta ogni settimana. Tra Qantas, QantasLink e Jetstar, il Gruppo ha ora lanciato più di 45 nuove rotte dalla chiusura dei confini internazionali, di cui circa la metà nel Queensland.

LEONARDO E SNAM INSIEME PER INNOVAZIONE E SICUREZZA DELL’INDUSTRIA ENERGETICA – Leonardo e Snam hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per sviluppare le rispettive competenze tecnologiche a supporto dell’innovazione e della sostenibilità dell’industria energetica. La partnership avrà un particolare focus su digitalizzazione, monitoraggio, sicurezza fisica e cyber dei processi, delle reti e delle infrastrutture al fine di accrescerne la resilienza e l’efficienza operativa. Al centro dell’intesa anche la collaborazione sullo sviluppo dell’economia dell’idrogeno, che avrà un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione. “L’accordo rientra nell’alveo delle nostre roadmap di sviluppo tecnologico e di mercato identificate nel piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030, improntato a una crescita sostenibile di lungo termine, che prevede anche lo sviluppo di sistemi avanzati per monitorare e difendere le infrastrutture critiche, così come l’evoluzione dei sistemi aeronautici legata alla transizione ecologica” – ha dichiarato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. “Rendere sostenibili i settori chiave dell’industria e proteggere le infrastrutture critiche – ha commentato Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam – rappresentano sfide prioritarie per il futuro della nostra società. Nasce da qui la nostra collaborazione con Leonardo, mettendo a fattor comune le competenze e la capacità di innovazione di due eccellenze italiane per sviluppare tecnologie finalizzate a rafforzare la sicurezza delle reti energetiche, ottimizzarne la gestione e decarbonizzare il settore aeronautico attraverso l’idrogeno”.

EASA CONTINUA A SUPPORTARE L’INDUSTRIA NELLO SVILUPPO DI VELIVOLI VTOL SICURI – L’EASA invita le autorità, l’industria e le parti interessate a prendere parte ancora una volta a un processo di consultazione, ora correlato alla seconda pubblicazione di Means of Compliance (MoC) con Special Condition for VTOL. L’obiettivo della consultazione dell’EASA è fornire visibilità sul contenuto e sulla gamma di flessibilità che consente di affrontare diverse architetture e concetti di progettazione per VTOL. Dopo il completamento della prima pubblicazione nel maggio 2021, questa serie complementare di MOC proposte dovrebbe anche consentire un trattamento equo di tutti i richiedenti, stabilendo condizioni di parità e garantendo un livello di sicurezza comparabile nel rispetto degli obiettivi della Special Condition, raggiunta da tutti i modelli. Consentirà all’industria di ottenere una prima visione dell’interpretazione e delle aspettative dell’EASA dai design objectives of the Special Condition e offrirà anche opportunità per chiedere chiarimenti sul MoC proposto. Per partecipare alla consultazione, visita la ‘Special Condition for VTOL and Means of Compliance’ page. La chiusura della fase di commento avverrà il 30 agosto 2021.

ICAO ANNUNCIA UN NUOVO PACCHETTO DI RISORSE PER STABILIRE COVID-19 TRAVEL CORRIDORS – Per aiutare i paesi che cercano di creare public health travel corridors durante le loro fasi di recupero dal COVID-19, l’ICAO ha appena rilasciato un nuovo implementation package (iPack) on Establishing a Public Health Corridor (PHC). Composto da materiale di orientamento, personale di supporto, formazione e altre risorse, il nuovo travel corridor iPack è completamente allineato con le ultime raccomandazioni emesse dalla ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART) e con la guidance sviluppata congiuntamente dall’ICAO, WHO e altri collaboratori. “Questa iniziativa ha beneficiato notevolmente del feedback continuo che abbiamo ricevuto dai nostri Stati membri attraverso le nostre piattaforme di monitoraggio e coordinamento e altri meccanismi di feedback”, ha spiegato Fang Liu, ICAO Secretary General. “Amplia la guidance già sviluppata dall’ICAO in questo settore e fornisce accesso a corsi di formazione, un seminario pratico aggiornato regolarmente con le ultime prove scientifiche e un esperto in materia dedicato da consultare sulla pianificazione e progresso”. Implementati attraverso il suo Technical Cooperation Bureau e supportati da diversi Stati e organizzazioni, gli iPack COVID-19 dell’ICAO sono serviti come risorse chiave per la pandemia globale durante gli sforzi di recupero del trasporto aereo. “Le autorità nazionali che si avvarranno del nuovo PHC iPack avranno accesso alle più recenti best practice PHC già identificate da altri paesi, inclusa la progettazione e la conduzione di analisi efficaci delle lacune rispetto alle ultime linee guida emesse dall’ICAO, dal CART e dal Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation (CAPSCA)”, ha sottolineato il Presidente dell’ICAO Council, Salvatore Sciacchitano.