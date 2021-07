Airbus mostrerà l’A350-1000 per la prima volta in Russia durante il MAKS 2021 International Aerospace Show

Airbus dimostrerà le sue ultime innovazioni tecnologiche e i progetti implementati in Russia all’International Aerospace Show che si terrà a Zhukovsky dal 20 al 25 luglio. Le attrazioni principali saranno il widebody A350-1000 di ultima generazione, che verrà mostrato per la prima volta nel paese, e il twin-engine EC145 rotorcraft.

L’A350-1000 è il membro più grande della famiglia widebody A350, con una capacità di posti a sedere fino a 440 passeggeri in una sola classe. L’aerodinamica all’avanguardia del velivolo, ispirata alla natura, riduce la resistenza, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. L’aereo è dotato di motori Rolls Royce Trent XWB 97 con una spinta maggiore del 15%, e può volare fino a 16.100 km. Oltre il 70% della cellula è realizzato con materiali avanzati, incluso il 53% di compositi. Aeroflot opera già 6 A350-900.

L’Airbus A350-1000 prenderà parte anche al programma di volo del salone aerospaziale MAKS-2021 dal 20 al 22 luglio.

Un altro highlight in mostra statica sarà l’elicottero EC145, uno dei 5 EC145, di proprietà della città di Mosca e gestito dal Moscow Aviation Center (MAC). Airbus Helicopters e il Moscow Aviation Center collaborano da oltre 14 anni. Durante questo periodo, la flotta MAC AH ha contribuito a salvare la vita di oltre 6.400 pazienti nel territorio di Mosca.

La divisione Airbus Defence and Space è nota per la sua cooperazione a lungo termine con le imprese russe. Insieme ai colleghi russi, hanno implementato diversi progetti internazionali nell’ambito dei programmi Automated Transfer Vehicle (ATV) e International Space Station, nonché la cooperazione con OKB “Fakel” in termini di costruzione dei satelliti per la costellazione OneWeb.

La divisione spaziale di Airbus è l’unica divisione spaziale occidentale che ha una comprovata esperienza nella localizzazione industriale della produzione nella Federazione Russa. Airbus Defence and Space dimostrerà campioni di produzione localizzata. Un’altra area promettente, sia internazionale che russa, è il sistema informativo globale e i servizi basati sui dati dei satelliti Earth Remote Sensing (ERS).

La divisione Defence and Space dimostrerà anche le attrezzature spaziali prodotte dalla joint venture Airbus DS e JSC Russian Space Systems, l’Airbus engineering centre in Moscow, ECAR, dimostrerà i risultati del suo lavoro e dei progetti in corso (da confermare in seguito).

(Ufficio Stampa Airbus)