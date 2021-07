Qatar Airways si unisce alla IATA’s Turbulence Aware platform

Qatar Airways e International Air Transport Association hanno annunciato che Qatar Airways diventerà la prima compagnia aerea del Medio Oriente ad aderire alla piattaforma IATA Turbulence Aware.

Turbulence Aware di IATA aiuta le compagnie aeree a mitigare l’impatto della turbolenza, una delle principali cause di lesioni a passeggeri e membri dell’equipaggio, oltre a costi del carburante più elevati ogni anno, riunendo e condividendo dati di turbolenza anonimi da più compagnie aeree partecipanti e migliaia di voli giornalieri. Le informazioni accurate e in tempo reale consentono a piloti e dispatchers di scegliere percorsi di volo ottimali, evitando turbolenze e volando a livelli ottimali per massimizzare l’efficienza nei consumi e quindi ridurre le emissioni di CO2.

Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea del Medio Oriente a partecipare all’iniziativa Turbulence Aware quando è stata lanciata come progetto pilota nel dicembre 2018. Da allora Turbulence Aware si è espansa fino a diventare una piattaforma completamente operativa, con oltre 1.500 aeromobili che condividono dati sulla turbolenza in tempo reale. Con l’annuncio odierno Qatar Airways ha dotato 120 aeromobili della piattaforma Turbulence Aware, con l’intenzione di espandersi al resto della sua flotta.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Con la sicurezza e la sostenibilità ambientale come nostra massima priorità, dimostriamo il nostro impegno verso un volo responsabile. Continuiamo a innovare come una delle compagnie aeree leader al mondo adottando questa nuova soluzione che combina tecnologia e big data per una pianificazione dei voli più efficiente, non solo per garantire un viaggio regolare, ma anche per ridurre il consumo di carburante, riducendo a sua volta le nostre emissioni di carbonio. Per rendere il volo più sicuro e sostenibile, l’industria delle compagnie aeree deve sfruttare tali innovazioni digitali e collaborare per condividere i dati sulla turbolenza per previsioni più precise”.

Willie Walsh, IATA’s Director General, ha dichiarato: “Accogliamo con favore questo importante impegno di Qatar Airways nel diventare la prima compagnia aerea del Medio Oriente ad aderire al programma Turbulence Aware. Ciò aumenterà significativamente l’area di copertura per questa importante iniziativa di sicurezza e operativa, fornendo informazioni sulla turbolenza in tempo reale non solo all’equipaggio di Qatar Airways, ma a tutte le altre compagnie aeree partecipanti. Qatar Airways ha una lunga storia di collaborazione con IATA e di supporto in molteplici iniziative del settore”.

Si prevede che la sfida della gestione della turbolenza aumenterà poiché il cambiamento climatico continua a influenzare i modelli meteorologici. Ciò ha implicazioni sia per la sicurezza che per l’efficienza del volo. Turbulence Aware è un miglioramento significativo nella segnalazione della turbolenza e nell’evitare un consumo eccessivo di carburante.

Qatar Airways vede in questo anche un contributo per aiutare l’industria aeronautica ad affrontare i suoi obiettivi di sostenibilità, insieme ad altre iniziative come la compensazione del carbonio, il carburante per jet ecologico, gli aerei elettrici e la consapevolezza generale sull’impatto del volo.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)