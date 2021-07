Ryanair presenta a Milano Bergamo il nuovo Boeing 737-8200

Ryanair ha celebrato oggi, con un evento per la stampa e i media, l’arrivo del nuovo aeromobile 737-8200 all’Aeroporto di Milano Bergamo, la sua più grande base in Italia.

Il nuovo aeromobile presenta una maggiore efficienza, con una riduzione dei consumi del 16% e una riduzione del 40% della rumorosità, con vantaggi anche per le comunità intorno agli aeroporti in cui opera.

Durante la conferenza stampa, il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, ha definito “storica” la giornata di oggi, dove si inizia un nuovo percorso fatto di nuovi aeromobili, con una tecnologia che porterà ad una maggiore sostenibilità e una minore rumorosità, che verrà apprezzata anche da coloro che risiedono nei dintorni dell’aeroporto.

Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo, ha ricordato l’importanza della partnership tra Ryanair e l’Aeroporto di Milano Bergamo, destinata a rafforzarsi e a crescere sempre di più.

Il direttore commerciale aviation di Sacbo, Giacomo Cattaneo, ha riportato che, pur con numeri ancora decisamente inferiori al 2019, c’è comunque ottimismo, data la crescita riportata negli ultimi mesi, a giugno in particolare. Lo scorso mese sono stati raggiunti a BGY 500 mila passeggeri, a luglio si punta ad arrivare a 700 mila. L’obiettivo per l’intero anno è arrivare a 7 milioni di passeggeri. Numeri ancora inferiori al 2019, ma che danno comunque fiducia.

Il nuovo aeromobile è in grado di trasportare 197 passeggeri, il 4% in più rispetto ai 737-800 Next Generation della flotta Ryanair. Il primo 737-8200 sarà basato a BGY dal 20 luglio, con altri 5 che arriveranno entro l’estate. Per la summer 2022 la compagnia punta ad avere almeno 10 aeromobili di questo tipo a Milano Bergamo, rappresentando la metà della flotta basata nell’aeroporto.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare ulteriori nuove rotte da Milano Bergamo. L’operativo estivo di Ryanair a Milano Bergamo include: un nuovo B737-8200 dal 20 luglio; 105 rotte in totale (12 nazionali, 93 internazionali).

7 nuove rotte verso Zagabria da giugno (fino a 4 voli a settimana); Belfast City e Minorca da luglio (2 voli a settimana); Suceava da luglio (4 voli a settimana); Kos da luglio (3 voli a settimana); Preveza da agosto (2 voli a settimana); Banja Luka da settembre (2 voli a settimana). In totale vi saranno oltre 600 voli a settimana.

Eddie Wilson, CEO Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di maggiore compagnia aerea italiana, siamo lieti di continuare a supportare la crescita regionale nonostante le sfide imposte dalla pandemia Covid-19. Con oltre 100 rotte, 600 voli settimanali e il nuovo aeromobile 737-8200 “Gamechanger”, Ryanair ricoprirà un ruolo cruciale nella ripartenza di Milano Bergamo questa estate. Questo incremento di capacità consentirà a Ryanair di aumentare il traffico di Milano Bergamo, offrendo tariffe ancora più basse e comfort, riducendo al contempo il nostro impatto ambientale (-40% di emissioni sonore e -16% di CO2).

L’introduzione del Certificato Digitale Covid Ue restituisce certezze ai piani di viaggio, ma Ryanair continua a consentire fino a due cambi di data di volo gratuiti su tutte le prenotazioni in caso di modifica dei piani. I clienti Ryanair possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da €19,99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 10 luglio”.

