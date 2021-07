IATA: le compagnie aeree lanciano un Global Action Group per migliorare la gestione degli ausili per la mobilità

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato il lancio di un Mobility Aids Action Group globale per esaminare e migliorare il trasporto degli ausili per la mobilità, incluse wheelchairs, con l’obiettivo di migliorare la gestione di questa attrezzatura vitale per i viaggiatori con disabilità.

L’Action Group sarà il primo del suo genere ad affrontare le questioni relative al trasporto sicuro e protetto degli ausili per la mobilità, una questione di enorme importanza per un numero crescente di viaggiatori. Fornirà inoltre consigli e raccomandazioni alle compagnie aeree e ad altre parti interessate in merito alla definizione di politiche, processi e standard relativi alla gestione e al trasporto degli ausili per la mobilità.

“Ogni anno migliaia di wheelchairs vengono trasportate in sicurezza per via aerea. Tuttavia, si verificano ancora danni o perdite. E quando accadono, è devastante per il passeggero poiché questi dispositivi sono più che semplici apparecchiature: sono estensioni del loro corpo ed essenziali per la loro indipendenza. Riconosciamo che non siamo dove vogliamo essere su questo come industria. Questo è il motivo per cui vogliamo fare qualcosa al riguardo a livello globale, non attraverso la creazione di un talking shop, ma riunendo i gruppi chiave per intraprendere azioni pratiche”, ha affermato Willie Walsh, Director General of IATA.

In modo univoco, il Mobility Aids Action Group coinvolgerà l’intera gamma di parti interessate da questo problema, comprese le organizzazioni per l’accessibilità (che rappresentano i viaggiatori con disabilità), le compagnie aeree, i fornitori di servizi a terra, gli aeroporti e i produttori di ausili per la mobilità. Sarà la prima volta che un produttore di ausili per la mobilità sarà invitato a partecipare a una IATA task force.

“Questo è l’inizio di un nuovo giorno in cui l’accessibility community si siede al tavolo. La sfida del trasporto di dispositivi di assistenza deve essere affrontata dalle compagnie aeree di tutto il mondo e la creazione di questo gruppo d’azione da parte di IATA mostra quanto l’industria sia impegnata a risolvere uno dei più grandi problemi di accessibilità”, ha affermato Eric Lipp, Founder and Executive Director of the Open Doors Organization (ODO).

“Poiché le compagnie aeree sono solo un anello della catena nella gestione degli ausili per la mobilità, è essenziale riunire tutti gli attori per sviluppare soluzioni. Inoltre, siamo entusiasti di invitare al tavolo un produttore di ausili per la mobilità. Riteniamo che questo sia fondamentale in modo che tutte le parti interessate possano lavorare insieme per adottare misure per migliorare il trasporto degli ausili per la mobilità”, ha affermato Walsh.

Mentre le compagnie aeree ricostruiscono, l’industria è ansiosa di costruire un riavvio più inclusivo. Nonostante la crisi COVID-19, IATA e le sue compagnie aeree associate hanno lavorato con la accessibility community per portare avanti la priorità dei viaggi aerei accessibili attraverso una serie di sforzi. Questi includono lo sviluppo di nuove linee guida pratiche per modellare la politica delle compagnie aeree alle nuove misure di salute e sicurezza, insieme a linee guida per le politiche sulle maschere per i viaggiatori con esigenze di accessibilità. IATA ha anche portato avanti il suo Accessibility Symposium nel 2020, che ha accolto circa 400 partecipanti online per aumentare il dialogo e discutere argomenti chiave sull’accessibilità dei viaggi aerei.

“Secondo la World Health Organization, ci sono più di un miliardo di persone che vivono con disabilità. Con l’invecchiamento della popolazione nei paesi di tutto il mondo, i viaggiatori con disabilità rappresenteranno un segmento di clienti in crescita per le compagnie aeree. Con questo gruppo d’azione come parte delle altre iniziative di accessibilità del settore, vogliamo continuare in questo viaggio per rendere la libertà di volare più inclusiva, continuando a lavorare con la accessibility community in ogni fase del percorso”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)