SAS aumenta i voli dalla Scandinavia agli Stati Uniti

SAS opererà verso tutte le sue destinazioni negli Stati Uniti quando riprenderà le rotte dirette per Boston a settembre e i voli per Miami a ottobre.

“Siamo lieti di migliorare la connettività sia per i passeggeri che per il trasporto aereo da e per la Scandinavia da tutte e tre le capitali con l’aumento della domanda. Dal 2 settembre SAS reintrodurrà la rotta Stoccolma-New York, oltre alle attuali rotte dirette da Copenhagen e Oslo”, afferma Karl Sandlund, CEO di SAS.

Inoltre, il primo aereo A321LR di SAS decollerà da Copenhagen a Boston a settembre. Allo stesso tempo, SAS aumenterà il numero di voli da Copenhagen a Los Angeles, San Francisco e Washington DC a partire da settembre.

Dal 1° ottobre, SAS riprenderà il servizio per Miami, rispettivamente da Copenhagen e Stoccolma. Verso la fine di ottobre, Miami sarà servita giornalmente con tre voli settimanali rispettivamente da Copenhagen e Stoccolma e una volta alla settimana da Oslo.

SAS è attualmente presente nel Chicago market con voli passeggeri giornalieri e cargo only flights aggiuntivi da Copenhagen e riavvierà la rotta Stoccolma-Chicago entro la fine dell’autunno.

Rotte e partenze USA di SAS questo autunno:

Copenhagen-New York – 7 settimanali

Copenhagen-Chicago – 7 settimanali

Copenhagen-Los Angeles – 4-5 settimanali

Copenhagen-San Francisco – 4 settimanali

Copenhagen-Washington DC – 4 settimanali

Copenhagen-Boston – 3 settimanali

Copenhagen-Miami – 3 settimanali

Oslo-New York – 3 settimanali

Oslo-Miami – 1 settimanale

Stoccolma-New York – 3-5 settimanali

Stoccolma-Chicago – 3 settimanali

Stoccolma-Miami – 3 settimanali

Sebbene molti paesi stiano ora allentando le restrizioni all’ingresso, la maggior parte dei paesi richiede ancora vari tipi di certificati di viaggio e di prova ed è importante essere ben preparati prima di arrivare in aeroporto. Per agevolare i viaggiatori, SAS ha sviluppato una nuova piattaforma digitale, SAS Travel Ready Center.

Attraverso SAS Travel Ready Center, i viaggiatori possono preparare tutto ciò di cui hanno bisogno online da casa. Su questo sito, i clienti possono vedere quali restrizioni si applicano alla loro destinazione, caricare i certificati di viaggio e farli rivedere e verificare da SAS. Possono quindi scaricare la carta d’imbarco in formato elettronico e recarsi direttamente alla linea self-service SAS in aeroporto.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)