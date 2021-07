News Brevi – 09.07.2021

NUOVA PROMOZIONE PER WIZZ AIR – Wizz Air informa: “Se volete organizzare un viaggio per scoprire alcune delle località più iconiche della nostra Italia, potreste farvi ispirare dai 30.000 posti che la compagnia aerea Wizz Air mette a disposizione a soli 4,99 euro, alla scoperta di un territorio pieno di meraviglie da vedere e da gustare. Da Nord a Sud, isole comprese, grazie alle soluzioni davvero convenienti offerte da Wizz Air, potrete concedervi un viaggio indimenticabile nel nostro Bel Paese. Questa promozione è valida a partire dalle 00.00 di oggi 9 LUGLIO 2021 fino alle 23.59 CET dello stesso giorno venerdì 9 LUGLIO e si applica a qualsiasi cliente per tutte le prenotazioni effettuate online su wizzair.com o tramite la mobile app. I passeggeri inoltre possono sempre e facilmente controllare dove possono viaggiare e le relative restrizioni di viaggio grazie alla WIZZ interactive travel planning map. Le novità non finiscono qui: per rendere la vostra esperienza di viaggio ancora più sicura, Wizz Air vi accoglie con nuovi strumenti per programmare al meglio il vostro soggiorno. A questo link https://wizzair.com/en- gb/flights/travel-planning-map è infatti disponibile la nuova versione di “Travel Planning Map”, una mappa aggiornata in tempo reale con tutte le restrizioni in vigore negli oltre 150 Paesi della rete Wizz Air, per viaggiare in totale tranquillità. Includendo WIZZ Flex nella prenotazione, i passeggeri potranno stare tranquilli che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa, o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Prezzo sola andata, costi amministrativi inclusi. Un bagaglio a mano (max: 40x30x20 cm) incluso. Bagaglio trolley e bagaglio da stiva soggetti a un supplemento. Il prezzo è valido solo per le prenotazioni effettuate su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ. Il numero di biglietti indicato (30.000) al costo di €4.99 applica il 09 luglio 2021 per alcuni voli interni in Italia”.

EUROWINGS: QUATTRO NUOVE DESTINAZIONI IN NORD EUROPA NELLA STAGIONE INVERNALE – Quattro nuove destinazioni in nord Europa per Eurowings. Da Düsseldorf, la base più grande di Eurowings, la compagnia decollerà per la prima volta il 4 dicembre verso Tromsø, in Norvegia. La città si trova a 344 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, che corrisponde alla latitudine dell’Alaska settentrionale. Come destinazione di viaggio, la regione è particolarmente attraente grazie all’aurora boreale. La rotta Düsseldorf-Tromsø sarà offerta ogni sabato e dal 21 dicembre anche il martedì con un Airbus A319. Inoltre, da Düsseldorf, ogni domenica dal 5 dicembre, Eurowings volerà verso la città finlandese di Rovaniemi, che si trova un po’ più a sud di Tromsø, vicino al circolo polare artico. Rovaniemi è la capitale della Lapponia ed è nota ai turisti principalmente per i suoi tour dell’aurora boreale. Tuttavia, c’è anche il centro scientifico e il museo Arktikum da scoprire. Le città svedesi di Kiruna e Luleå sono raggiungibili nell’orario invernale 2021/22 di Eurowings da Stoccarda. I voli per Luleå inizieranno il 1° dicembre 2021. Luleå si trova nel nord della Svezia. Eurowings volerà la rotta Stoccarda-Luleå la domenica con un Airbus A319. Kiruna, la città più settentrionale della Svezia, è la seconda nuova destinazione da Stoccarda. Eurowings volerà verso la destinazione ogni sabato dal 4 dicembre 2021. Tutte le nuove rotte possono essere già prenotate su www.eurowings.com e sull’app Eurowings.

AUSTRIAN AIRLINES ALLA RICERCA DI SPECIALISTI IT – Nel “Center of Excellence Digital Workplace”, 25 specialisti IT di Vienna, insieme a quelli di Amburgo, Francoforte e Zurigo, stanno attualmente lavorando per sviluppare ulteriormente la giornata lavorativa digitale dei dipendenti di Austrian Airlines e dell’intero Lufthansa Group. In totale, ci sono circa 50.000 postazioni di lavoro IT in tutto il mondo. Per ampliare la competenza IT a Vienna e la gamma di servizi, Austrian Airlines è alla ricerca di 40 esperti IT con effetto immediato. “La pandemia ha enormemente accelerato i processi digitali e ha dimostrato che le soluzioni innovative sono di enorme importanza nella vita professionale quotidiana. Siamo lieti che Lufthansa Group stia investendo a Vienna come centro di eccellenza. Questo ci consentirà di creare nuovi posti di lavoro per persone altamente qualificate e, allo stesso tempo, garantire piattaforme di lavoro digitali, innovative e a prova di futuro per la nostra forza lavoro”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. Con piattaforme IT innovative e l’interconnessione delle singole società Lufthansa, i processi interni possono essere accelerati, la cooperazione può essere migliorata e il flusso di lavoro può essere reso più efficiente, ottimizzando infine il servizio clienti lungo l’intera catena di viaggio. La compagnia è alla ricerca di dipendenti nei settori Workplace Engineering & Architecture, Service Management, Product Management, PCI, nonché esperti di sicurezza, project manager e specialisti tecnologici con conoscenze specifiche del settore che saranno responsabili della modernizzazione del posto di lavoro digitale e flessibile. Oltre alla transizione di oltre 20.000 postazioni di lavoro IT, precedentemente gestite da un fornitore di servizi esterno e che in futuro saranno gestite dall’Austrian Airlines IT competence center, avrà luogo l’integrazione di tecnologie moderne come SCCM & Intune co-management, Hello for Business and AutoPilot, nonché Office 365 e altre funzionalità di Microsoft Azure. Tutte le informazioni e i dettagli sulla procedura di candidatura sono disponibili su http://www.be-lufthansa.com/en/austrian/it.

EASYJET: 145.000 POSTI IN PIU’ IN SEGUITO ALLE APERTURE DEL GOVERNO UK VERSO I PAESI DELLA AMBER LIST – easyJet ha visto aumentare le prenotazioni nel Regno Unito entro poche ore dalla conferma del governo UK che dal 19 luglio i viaggiatori completamente vaccinati non saranno più tenuti a mettersi in quarantena quando tornano in Inghilterra dalle destinazioni della Amber list. Le prenotazioni dei voli verso le destinazioni della Amber list per quest’estate sono aumentate del 400% e le prenotazioni per le vacanze di oltre il 440% settimana su settimana, nelle ore successive all’annuncio. La Spagna, la Grecia e il Portogallo si stanno dimostrando tra i paesi della Amber list più popolari per voli e vacanze quest’estate, con Alicante, Malaga, Faro, Nizza e Corfù attualmente in prima linea per le prenotazioni dei voli. Per soddisfare la domanda, easyJet ha messo in vendita oltre 145.000 posti extra per questa estate tra il Regno Unito e i paesi della Amber list, tra cui Spagna, Grecia, Portogallo, Francia, Italia, Croazia e Cipro. easyJet sta operando circa 5 milioni di posti sui voli tra il Regno Unito e 85 Green and Amber list destinations in tutta Europa quest’estate. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Siamo stati molto contenti della risposta dei clienti alla rimozione della Amber list quarantine per i vaccinati. Abbiamo sempre detto che la vaccinazione è la chiave per sbloccare i viaggi e questo significa che milioni di persone potranno finalmente ricongiungersi con la famiglia e i propri cari all’estero o fare quel tanto atteso viaggio quest’estate. easyJet è pronta e in grado di crescere: voliamo verso 85 destinazioni Green e Amber in tutta Europa e quest’estate potremmo gestire fino a cinque milioni di posti tra il Regno Unito e i paesi Green e Amber. Esortiamo il governo a rimuovere i test costosi per le persone completamente vaccinate che viaggiano verso destinazioni Green e Amber a basso rischio, poiché non vogliamo vedere un ritorno al volo come riserva dei ricchi. Non vediamo l’ora di fare la nostra parte per far volare di nuovo il Paese quest’estate”.

BRITISH AIRWAYS PRONTA AI CAMBIAMENTI DELLE RESTRIZIONI DI VIAGGIO DAL 19 LUGLIO – Entro un paio d’ore dalla dichiarazione del governo sull’eliminazione della quarantena per le persone completamente vaccinate in Inghilterra quando tornano nel paese, la compagnia aerea ha registrato un aumento del 96% del numero di visualizzazioni sul suo sito Web rispetto allo stesso giorno della scorsa settimana. Le principali destinazioni ricercate includevano Barbados, Palma, Ibiza, New York, Antigua, Malta e Malaga. Allo stato attuale, British Airways vola verso più amber and green list countries rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea del Regno Unito, 43 in totale. In concomitanza con l’annuncio, British Airways ha concordato ulteriori misure di rassicurazione che significano che i clienti che viaggiano fino al 30 settembre 2021 in un paese che viene aggiunto alla lista rossa dall’ambra mentre sono a destinazione potranno cambiare il loro volo senza alcuna modifica al costo del loro volo, soggetto a disponibilità. Si prevede che la mossa sosterrà i britannici quando si recheranno in un paese che potrebbe essere nella Government watchlist per aiutarli a tornare a casa. La compagnia aerea ha già confermato pubblicamente che le sue regole sull’uso delle mascherine rimarranno in vigore per proteggere i viaggiatori, fornire rassicurazioni e aumentare la fiducia dei clienti. Sean Doyle, presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Questo è un passo importante per la Gran Bretagna. C’è ancora molto da fare, inclusa l’apertura degli Stati Uniti, ma siamo entusiasti di accogliere di nuovo un maggior numero di nostri clienti durante il periodo estivo e di rassicurarli sul fatto che British Airways è pronta”.

AMERICAN AIRLINES SI UNISCE ALLA WHITE HOUSE PER DISTRIBUIRE VACCINI COVID-19 A LIVELLO GLOBNALE – Nell’ambito della White House initiative per condividere almeno 80 milioni di dosi di vaccino statunitensi a livello globale quest’estate, American Airlines ha trasferito 1,5 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus (COVID-19) da Chicago O’Hare International Airport (ORD) a La Aurora International Airport (GUA) in Guatemala City, su un Boeing 777-200. In stretta consultazione con la task force COVID-19 della Casa Bianca, il team Cargo di American ha lavorato con partner farmaceutici e specialisti della logistica per spostare la spedizione da un sito di distribuzione in Kentucky al terminal cargo di American presso ORD. Le spedizioni sono state caricate sul 777-200 e hanno volato su un cargo-only nonstop flight a GUA. “Elogiamo il presidente Biden e la Casa Bianca per il loro impegno nel distribuire vaccini salvavita alle persone di tutto il mondo per porre fine alla pandemia COVID-19 e il nostro team è orgoglioso di dare una mano nello sforzo e consegnare vaccini in Guatemala”, ha dichiarato il presidente di American Airlines, Robert Isom.

KLM: PROGETTO DI REINTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI KLM CHE TEMPORANEAMENTE NON POSSONO VOLARE – Ciò che è nato nel 2019 come “una bella idea” è ora diventato un progetto di reintegrazione di successo di KLM e dell’organizzazione di assistenza Evean. Negli ultimi 2 anni, 400 dipendenti di cabina KLM, temporaneamente impossibilitati a volare a causa di malattia o gravidanza, sono stati impiegati come volontari nella casa di cura di Amsterdam Eduard Douwes Dekker (EDD). Questo non solo porta molti volti felici tra i residenti e il personale di assistenza, ma stimola anche positivamente il reinserimento dei dipendenti KLM. L’8 luglio, la collaborazione tra le due parti è stata ufficialmente estesa e i residenti e i dipendenti hanno potuto assistere a uno spettacolo teatrale e musicale.

IBERIA E EUROP ASSISTANCE COLLABORANO PER LE VACCINAZIONI A MADRID – Iberia ed Europ Assistance collaborano a centri dove i cittadini di Madrid possono essere vaccinati contro il COVID-19. Europ Assistance, insieme a Iberia, avvierà il programma alla fine della prossima settimana. Inizieranno, in primo luogo, dando la possibilità di vaccinazione ai propri dipendenti e successivamente al pubblico in generale, entrambi appartenenti alla fascia di età e alla situazione vaccinale della Comunità di Madrid. La previsione è di offrire questo servizio nei mesi di luglio e agosto. Si tratta di un accordo siglato con diverse aziende nell’ambito del Piano Sumamos Salud + Economía, promosso dalla Fondazione CEOE e dal CEIM. Nell’ambito della collaborazione pubblico-privato di questo Piano, la Comunità di Madrid ha convalidato le strutture di Iberia a La Muñoza, che è anche responsabile dell’infrastruttura logistica, mentre Europ Assistance metterà a disposizione del centro il personale sanitario necessario. “Abbiamo operato voli sanitari e di rimpatrio, siamo stati la prima compagnia aerea a portare i vaccini in Spagna e ora mettiamo a disposizione della Comunità di Madrid il nostro centro medico per semplificare ulteriormente il programma di vaccinazione”, ha commentato Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia.