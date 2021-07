Rolls-Royce accoglie l’all-electric ground support da Jaguar Land Rover per il tentativo di all-electric flight speed world record

L’aereo completamente elettrico di Rolls-Royce, lo “Spirit of Innovation”, prenderà il volo per la prima volta nelle prossime settimane, lavorando ad un tentativo di record mondiale con una velocità target di 300+ MPH (480+ KMH). Questo progetto sarà a emissioni zero e per supportare questa innovazione rivoluzionaria Jaguar Land Rover sta prestando auto Jaguar I-PACE completamente elettriche a zero emissioni come veicoli di traino e supporto.

Il velivolo è stato creato dal programma ACCEL, abbreviazione di ‘Accelerating the Electrification of Flight’, che include i partner chiave YASA, produttore di motori elettrici e controller e la start-up dell’aviazione Electroflight. La metà del finanziamento del progetto è fornita dall’Aerospace Technology Institute (ATI), in collaborazione con il Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Innovate UK. Il team ACCEL ha continuato a innovare rispettando il distanziamento sociale e altre linee guida sulla salute.

Rob Watson, Director of Rolls-Royce Electrical, ha dichiarato: “Rolls-Royce e Jaguar Land Rover sono pionieri in UK focalizzati sul progresso della tecnologia elettrica per i rispettivi settori. Siamo lieti che Jaguar Land Rover ci presti i veicoli I-PACE mentre ci proponiamo di sviluppare l’aereo completamente elettrico più veloce del mondo. Per noi è importante che il programma ACCEL sia carbon neutral e questo sarà supportato da auto completamente elettriche per il supporto a terra”.

Lo Spirit of Innovation è dotato di un sistema di propulsione elettrica che eroga 500 CV+ con il pacco batteria più potente mai assemblato per un aereo, che fornisce energia sufficiente per alimentare 250 case o volare da Londra a Parigi con una singola carica. L’I-PACE utilizza due motori elettrici che producono un totale di 394 CV con potenza erogata da una batteria agli ioni di litio da 90 kWh all’avanguardia. Per coincidenza, l’I-PACE è in grado di percorrere 292 miglia (WLTP) con una singola carica, esattamente la distanza su strada da Londra a Parigi.

Rawdon Glover, MD di Jaguar Land Rover UK, ha dichiarato: “I-PACE è un vero pioniere; quando è stato lanciato nel 2018, è stato il primo SUV premium completamente elettrico al mondo, affermando Jaguar come leader nell’elettrificazione. Siamo lieti di supportare un altro grande pioniere britannico, Rolls-Royce e il loro team con il velivolo “Spirit of Innovation”, in questo incredibile tentativo di record a 300 miglia all’ora”.

Rolls-Royce utilizzerà la tecnologia del progetto ACCEL e la applicherà ai prodotti per il mercato, portando un portafoglio riguardante motori, elettronica di potenza e batterie nei general aerospace, urban air mobility and small commuter aircraft sectors. Allo stesso modo, le esperienze in pista del team Jaguar Racing di Formula E aiutano a generare miglioramenti reali nei veicoli elettrici stradali di Jaguar. Diversi membri del team del progetto ACCEL provengono da ambienti di Formula E.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)