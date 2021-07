Air Dolomiti aggiorna e arricchisce l’Inflight Entertainment a bordo dei propri voli

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, annuncia di avere aggiornato e arricchito il proprio sistema di intrattenimento di bordo.

L’inflight entertainment (IFE) è stato attivato nel 2017 con l’installazione su tutti gli aeromobili della compagnia di apparati che creano una rete Wi-Fi e garantiscono la copertura dell’intera cabina. Il servizio è gratuito e accessibile ai passeggeri semplicemente impostando il proprio dispositivo (smartphone, tablet, laptop) in modalità aereo prima del decollo e attivando il Wi-Fi nelle proprie impostazioni. L’accesso è rapido e semplice e non è necessario scaricare alcuna applicazione ma solo attivare il collegamento www.boardconnect.aero per attivare l’IFE. In queste settimane è stata completata l’installazione sull’intera flotta della nuova generazione di questa tecnologia di intrattenimento di bordo.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti oggi con l’IFE. Air Dolomiti è una delle prime compagnie aeree in Europa e l’unica in Italia, ad aver dotato tutti i propri aeromobili di una tecnologia così avanzata e con un’ampia offerta di contenuti. In questo periodo, così delicato per il trasporto aereo, abbiamo continuato ad investire per migliorare la user experience dei nostri passeggeri, che vogliamo innanzitutto tutelare rispettando tutte le norme anti covid, e per riuscire a proporre un servizio digitale decisamente all’avanguardia. Preziosa è stata la collaborazione con Lufthansa System che ci ha permesso uno scambio continuo di informazioni per offrire un servizio di alta qualità”, dichiara Dario Bruni, Vice President Business Development, Product, ICT & Managing Director Air Dolomiti Deutschland GmbH.

Un servizio ancora più efficiente che conferma la scelta dell’approccio digital della Compagnia in un’ottica di miglioramento continuo che sia in grado di integrare future innovazioni digitali. Il sistema IFE permette ai passeggeri di connettersi anche ad alta quota, accedendo gratuitamente ad una vasta scelta di contenuti: i maggiori quotidiani italiani e stranieri, riviste, video, mini game, musica e la sezione moving map (utile per identificare la posizione del volo sulla mappa), inoltre informazioni aggiornate su offerte speciali della compagnia e/o dei partner e sugli eventi a bordo. Tutti i contenuti sono disponibili in tre lingue: italiano, inglese e tedesco.

La personalizzazione del servizio sta diventando sempre più importante per i passeggeri, in particolare durante gli ultimi mesi con l’introduzione di nuove regole di distanza e igiene.

“La nostra Piattaforma digitale offre ai passeggeri un portale interattivo con una ricca proposta di contenuti digitali accessibili dai dispositivi mobili dei passeggeri”, afferma Jan-Peter Gaense, Head of Passenger Experience di Lufthansa Systems. “Sulla base della lunga collaborazione con Air Dolomiti, abbiamo sviluppato una soluzione IFE personalizzata che soddisfa le esigenze individuali dei passeggeri e migliora notevolmente l’esperienza del cliente”.

L’IFE viene costantemente aggiornato nei contenuti e anche nel sistema tecnico di connessione, la nuova versione presenta una veste grafica rinnovata e moderna e una maggiore affidabilità. I contenuti sono facilmente accessibili da una interfaccia ancor più veloce, semplice e intuitiva ed è stata inoltre introdotta la possibilità di ascoltare una scelta esclusiva di 10 compilation musicali. Sono stati aggiunti al contenuto i video di destinazione per rendere l’offerta di navigazione ancora più più attraente e stimolante. Una esclusiva piattaforma con una varietà di giochi fa volare il tempo a grandi e piccini.

Lufthansa Systems GmbH & Co. KG è uno dei principali fornitori IT del mondo nel settore delle compagnie aeree. Grazie alla combinazione di un approfondito know-how sulle compagnie aeree, molti anni di esperienza nei progetti e competenze tecnologiche all’avanguardia, l’azienda offre una gamma completa di prodotti di successo, spesso leader di mercato, per l’industria aeronautica, in cui più di 350 clienti ripongono la loro fiducia. Il portafoglio comprende prodotti IT innovativi e servizi di consulenza che offrono alti benefici economici e aiutano ad aumentare l’efficienza. Oltre alla sede entrale di Raunheim, vicino a Francoforte sul Meno, Lufthansa Systems è rappresentata in 16 paesi.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)