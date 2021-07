BBAM ordina 12 ulteriori 737-800 Boeing Converted Freighters

Boeing e BBAM Limited Partnership (BBAM) hanno annunciato oggi che il lessor sta espandendo la sua flotta di 737-800 Boeing Converted Freighter, con 12 ulteriori ordini fermi. L’accordo porta gli ordini e gli impegni di BBAM per il 737-800BCF a 31, poiché gli e-commerce and express cargo market continuano a guidare la forte domanda dei clienti per i freighters.

BBAM sarà il primo cliente ad avere un 737-800BCF convertito presso Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA), Costa Rica-based maintenance, repair and overhaul (MRO) provider. A maggio, Boeing ha annunciato che avrebbe aperto due conversion lines in COOPESA nel 2022.

“Il programma Boeing Converted Freighter sta prolungando la vita e migliorando il valore dei 737-800 nella nostra flotta”, ha affermato Steve Zissis, presidente e CEO di BBAM. “Stiamo aumentando il nostro portafoglio ordini con Boeing per soddisfare la forte domanda che vediamo in tutto il mondo per i narrowbody freighters e siamo orgogliosi di essere il cliente di lancio per le conversion lines di COOPESA”.

In un accordo separato annunciato a gennaio, BBAM ha emesso sei ordini fermi e sei opzioni per il 737-800BCF.

“Questo ordine più recente sottolinea la continua forte domanda per il nostro market-leading freighter e siamo onorati dalla continua fiducia di BBAM in Boeing”, ha affermato Jens Steinhagen, director of Boeing freighter conversions.

Il 737-800BCF ha ottenuto più di 200 ordini e impegni da 16 clienti.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)