News Brevi – 12.07.2021

IL PRESIDENTE DI ASSAEROPORTI CARLO BORGOMEO SI CONGRATULA PER LA NOMINA DI PIERLUIGI DI PALMA A PRESIDENTE DELL’ENAC – Il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, esprime grande soddisfazione per la nomina dell’Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma a Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Appresa la notizia dell’avvenuta nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, il Presidente di Assaeroporti, a nome dei vertici associativi e del Consiglio Direttivo, si congratula per il prestigioso incarico. “Sono certo – ha dichiarato Borgomeo – che la lunga esperienza e le indiscusse competenze del Presidente Di Palma consentiranno di riprendere con rinnovato slancio la proficua e fattiva collaborazione che in questi anni ha contraddistinto il rapporto con ENAC. Soprattutto in un momento di profonda crisi ma anche di opportunità per un settore che oggi è particolarmente impegnato a raccogliere la sfida della sostenibilità e che contribuisce in modo significativo allo sviluppo economico e sociale del Paese”.

IL MESE DI LUGLIO CONTINUA ALL’INSEGNA DELLE PROMOZIONI CON WIZZ AIR – Il mese di luglio continua all’insegna delle promozioni con Wizz Air. La compagnia aerea annuncia oggi il 20% di sconto sul prezzo del biglietto per i voli da e per l’Italia fino al 31 ottobre, prenotando tramite il sito wizzair.com o l’applicazione WIZZ mobile app. Questa promozione è valida a partire dalle 00.00 di oggi, 12 luglio 2021, fino alle 23.59 e offre l’opportunità di prenotare voli per viaggiare e visitare una delle tante destinazioni collegate da Wizz Air. I passeggeri possono facilmente controllare dove possono viaggiare e le relative restrizioni di viaggio grazie alla WIZZ interactive travel planning map. La promozione è valida il 12 luglio 2021 dalle 10:00 alle 23:59 CEST. Lo sconto del 20% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 20% è valido solo per alcuni voli da e per l’Italia disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato: i viaggi devono essere completati entro il 31 ottobre 2021. La promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non è valida per le prenotazioni di gruppo.

AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA – LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ATTERRATA IERI MATTINA A BOLOGNA – La Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen è arrivata ieri mattina all’Aeroporto Marconi di Bologna, per recarsi a Fossoli di Carpi (Mo), dove è intervenuta alla cerimonia di commemorazione del 77° anniversario della strage dei 67 martiri di Fossoli. Ad accogliere al Marconi la Presidente Von del Leyen, c’erano il sindaco di Bologna Virginio Merola, il direttore Enac Bologna Elena Baraldi, il presidente dell’Aeroporto di Bologna Enrico Postacchini e l’assessore al Lavoro e alle Relazioni europee ed internazionali del Comune di Bologna Marco Lombardo, accompagnati dal capo di rappresentanza della Commissione Europea Antonio Parenti.

IL MC-21-310 FLIGHT TEST AIRCRAFT CON MOTORI PD-14 ARRIVA A ZHUKOVSKY PER PROSEGUIRE I FLIGHT TEST – Il MC-21-310 flight-test aircraft equipaggiato con motori russi PD-14 è arrivato a Zhukovsky per proseguire i flight tests. Il 7 giugno 2021 l’MC-21-310 flight-test aircraft, dopo essere stato dipinto a “Spektr-Avia”, è arrivato da Ulyanovsk a Zhukovsky. Il velivolo era operato dal seguente crew: 1st class test pilot Vasily Sevastyanov, 1st class test pilot Andrey Voropayev, flight test engineer Anton Kuznetsov. Secondo Vasily Sevastyanov, l’aereo equipaggiato con i nuovi motori russi PD-14 si è comportato bene nei voli Irkutsk – Ulyanovsk e Ulyanovsk – Zhukovsky. L’aereo MC-21-310 continuerà il programma di test di volo presso l’aeroporto del Gromov Flight Research Institute. L’aereo MC-21-310 (numero di coda 73055) ha effettuato il suo volo inaugurale nel dicembre 2020. Si prevede di tenere la public premiere del MC-21-310 aircraft al Moscow international aviation and space salon MAKS-2021.

ETIHAD AIRWAYS: FREE CHAFFEUR SERVICE DA E PER DUBAI PER I CLIENTI ECONOMY – Etihad Airways offre trasferimenti aeroportuali privati gratuiti da e per Dubai agli ospiti che viaggiano in Economy verso determinate destinazioni. I biglietti devono essere prenotati entro l’11 agosto per viaggiare entro il 30 settembre 2021. I viaggiatori guadagneranno anche il doppio delle miglia Etihad Guest sul loro volo. Fatma Al Mehairi, Vice President Sales UAE, Etihad Airways, ha dichiarato: “Con Dubai a solo un’ora di auto dall’Abu Dhabi International Airport, ci impegniamo a rendere il viaggio il più semplice possibile per gli ospiti che viaggiano da e per Dubai quest’estate. Il programma Etihad Wellness significa anche che gli ospiti possono viaggiare con Etihad in tutta tranquillità”. Gli ospiti che viaggiano nelle cabine Business e First di Etihad continuano ad avere accesso gratuito al servizio Etihad Chauffeur, indipendentemente dalla destinazione del viaggio. In linea con il programma Etihad Wellness, l’autista indosserà mascherine e guanti monouso e tutti i veicoli verranno sanificati dopo ogni viaggio. Il free private airport transfer service è disponibile per tutti gli ospiti che viaggiano tra Dubai e una delle seguenti destinazioni: Amsterdam, Atene, Bangkok, Barcellona, Bruxelles, Casablanca, Chicago, Dublino, Francoforte, Ginevra, Istanbul, Jakarta, Kuala Lumpur, Londra, Madrid, Malaga, Manchester, Manila, Melbourne, Milano, Mosca, Monaco, Mykonos, Parigi, Phuket, Rabat, Roma, New York, Santorini, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington o Zurigo. Gli ospiti che viaggiano a Dubai non devono essere messi in quarantena all’arrivo e possono viaggiare facilmente dall’Abu Dhabi International Airport, utilizzando i complimentary transfer services di Etihad per Dubai. Durante la promozione, gli ospiti che viaggiano in Economy possono utilizzare il free private car service direttamente verso la casa, hotel o destinazione preferita nell’emirato di Dubai.

IL SOTTOSEGRETARIO TABACCI VISITA IL QUARTIER GENERALE DI SITAEL – Si è svolta nella mattinata di sabato 10 luglio 2021, presso il quartier generale di SITAEL a Mola di Bari, la visita del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche aerospaziali, On. Bruno Tabacci. La delegazione, accolta dal fondatore del Gruppo Angel Cav. Lav. Vito Pertosa e dalla Presidente di SITAEL Chiara Pertosa, era composta dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio e Segretario del COMINT, Gen. Luigi Francesco De Leverano e il Presidente dell’ASI, Ing. Giorgio Saccoccia. Lo stabilimento di Mola di Bari, che si estende ad oggi su una superficie di 30.000 mq tra uffici ed aree produttive ed ospita più di 300 fra ingegneri, fisici e tecnici specializzati, rappresenta il centro di progettazione e sviluppo, produzione e test di sistemi spaziali della multinazionale, le cui attività di ricerca e sviluppo si avvalgono delle competenze di eccellenza degli ulteriori 80 ingegneri e scienziati delle sedi di Pisa, Forlì, Roma, Treviso, Veria (Grecia) ed Adelaide (Australia). Il piano strategico di SITAEL prevede un importante programma di crescita occupazionale con l’assunzione di professionisti altamente specializzati, nonché l’inserimento di giovani diplomati che intraprenderanno un corso di alta formazione per diventare “supertecnici” per l’industria dei satelliti, con periodi di formazione in azienda.

IBERIA PUBBLICA UN BRANO PER INCORAGGIARE GLI ATLETI SPAGNOLI AI GIOCHI – Iberia ha pubblicato una canzone per incoraggiare gli atleti spagnoli ai Giochi. Con un ritmo accattivante, Iberia vuole incoraggiare gli atleti spagnoli che partiranno per i Giochi tra pochi giorni. La canzone è stata creata dal produttore musicale Javier Limón ed è eseguita da Montse Cortés. Nel video della canzone partecipano diversi atleti olimpici e paralimpici e alcuni dei giornalisti che copriranno i Giochi. Inoltre, con l’obiettivo di mostrare la dedizione e lo sforzo degli atleti che, durante il confinamento, hanno attinto al loro talento per escogitare modi per continuare l’allenamento, la compagnia aerea ha organizzato una mostra originale nella sua sala VIP Dalí all’aeroporto di Madrid. I clienti di passaggio potranno vedere gli oggetti insoliti che gli atleti usavano in quei giorni in cui non potevano uscire di casa. In questo modo Iberia si prepara per venerdì e domenica prossimi, quando porterà gli atleti ai Giochi a bordo del suo Airbus A330-200 battezzato con il nome di “Tokyo”.

EGO AIRWAYS: OFFERTA SUL SERVIZIO DI BENVENUTO – EGO Airwys informa: “Ti aspettiamo a bordo per offrirti un piccolo assaggio di prelibatezze regionali. Dal 5 luglio al 30 settembre 2021 su tutti i voli EGO Airways il servizio di benvenuto a bordo è gratuito. Verranno offerti una scelta di prodotti locali quali ad esempio pasta di mandorle, bocconcini alle olive o al pomodoro, accompagnati da una bevanda. Tutte le confezioni mono dose sono in plastica riciclata, nel totale rispetto dell’ambiente. Tutti i servizi offerti a bordo rimangono in linea con le disposizioni IATA. Termini e condizioni applicabili, regolamento COVID 19 permettendo. Questa offerta è disponibile fino al 30 settembre 2021”.

EUROWINGS HOLIDAYS APRE ALLE AGENZIE DI VIAGGIO – In Eurowings Holidays, la domanda di pacchetti turistici continua a crescere: “Diverse centinaia di prenotazioni al giorno. Non era mai successo prima. Nessuno padroneggia l’interazione tra voli e turismo meglio di Eurowings”, afferma Karlheinz Kögel, che gestisce il tour operator brand Eurowings Holidays con il suo HLX Group da dicembre 2019. Anche le agenzie di viaggio possono ora beneficiare del forte aumento della domanda di pacchetti di viaggi aerei a basso costo, che in precedenza erano commercializzati esclusivamente tramite il portale holidays.eurowings.com. I prodotti del tour operator brand possono ora essere prenotati tramite Amadeus Leisure IT. Sono già stati conclusi accordi di cooperazione con circa 1.300 agenzie, tra cui gli uffici di Lufthansa City Center. L’airline’s tour operator brand lega la gestione dei voli Eurowings alle offerte di hotel low cost. In questo modo si creano pacchetti molto interessanti, soprattutto per le richieste di viaggio a breve termine verso le Isole Canarie, la Grecia e Maiorca.

DELTA AIR LINES CONFERMA L’IMPEGNO DEI SUOI DIPENDENTI NELLA DONAZIONE DI SANGUE IN US – Durante tutta la pandemia globale, le persone Delta sono rimaste ferme nel loro impegno attraverso le donazioni di sangue sponsorizzate da Delta attraverso la partnership con la American Red Cross. I dipendenti, i pensionati e i clienti di Delta hanno contribuito positivamente durante l’anno fiscale 2021 (fine dell’anno 30 giugno), consentendo a Delta di rimanere il No. 1 corporate blood donor sponsor in the U.S. per il quarto anno consecutivo. “Le persone del Delta si sono unite per superare le notevoli sfide presentate da COVID-19 e Delta ha concluso bene anche quest’anno nella nostra missione di salvare vite umane”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement. “Grazie a tutte le persone Delta che fanno la differenza e si rimboccano le maniche per donare il sangue, per aiutare a salvare vite umane durante tutto l’anno, e un ringraziamento speciale ai nostri blood drive program leaders per il loro impegno”.

IATA NOMINA BRENDAN SULLIVAN COME GLOBAL HEAD OF CARGO – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato la nomina di Brendan Sullivan come IATA’s Global Head of Cargo con effetto immediato. Sullivan ha lavorato nel trasporto aereo per 20 anni, inclusi 14 anni in IATA. Da gennaio ricopre il ruolo di acting Global Head of Cargo insieme al suo ruolo di Head of Cargo Operations and E-Commerce. I recenti risultati includono la guida di due iniziative chiave di IATA: la piattaforma One Source, che fornisce informazioni complete sulle capacità delle infrastrutture critiche per sfruttare special cargo and e-commerce activities; la campagna IATA FACE, che costruisce la prossima generazione di air cargo leadership attraendo, sviluppando e trattenendo i giovani talenti nell’air cargo industry. Sullivan ha iniziato la sua carriera nell’ air cargo presso Air Canada nel 2000, dove ha acquisito esperienza operativa in prima linea e sviluppato competenze nella movimentazione di merci pericolose, che hanno facilitato la sua transizione in IATA nel 2007. “Brendan sarà un grande Global Head of Air Cargo. Conosce il settore, dalle frontline operations allo sviluppo di standard globali. Riconosce la fondamentale necessità di modernizzazione per soddisfare le esigenze delle maggiori opportunità commerciali dell’air cargo: e-commerce e special cargo”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Operations, Safety and Security. Di nazionalità canadese, Sullivan parla correntemente inglese e francese.