Bombardier celebra i suoi 2020 Diamond Suppliers in una cerimonia virtuale

Bombardier ha premiato 13 dei suoi fornitori con la prestigiosa Diamond certification durante una virtual Diamond Supplier Award Ceremony. I suppliers celebrati quest’anno sono stati riconosciuti per la loro eccellenza negli operational performance standards per il 2020, nonché per il loro impegno nel miglioramento continuo.

“I nostri suppliers sono fondamentali per la capacità di Bombardier di costruire, consegnare e fornire assistenza ai migliori business jet del mondo”, ha affermato Shauna Gamble, Chief Procurement Officer, Bombardier. “Siamo lieti di riconoscere i loro eccezionali sforzi attraverso il Diamond program, soprattutto perché il 2020 ha presentato una serie unica di sfide in mezzo a una pandemia globale. Congratulazioni ai Diamond Suppliers di quest’anno”.

“La Bombardier’s Diamond certification, che viene assegnata dopo un’attenta revisione delle metriche delle performance, consente alle aziende di essere riconosciute a livello internazionale”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Operations and Operational Excellence, Bombardier. “Siamo particolarmente orgogliosi che nove dei nostri 13 vincitori si trovino in Quebec, il che evidenzia la profondità di abilità e competenze che abbiamo il privilegio di avere nel settore aerospaziale della provincia”.

I 2020 Bombardier Diamond Suppliers sono (in ordine alfabetico):

AIDC (Taiwan)

Avis Budget Group (Quebec)

Axiscades Technology Canada (Quebec)

Fastenal Mexico (Mexico)

Fuel Transport (Quebec)

Groupe Meloche (Quebec)

Kuehne + Nagel (Quebec)

MSB, Ressources Globales Aero (Quebec)

Placeteco (Quebec)

Plastiques Flexibülb (Quebec)

Sealth Aero Marine (USA)

Sterling Global Aviation Logistics (Quebec)

Tech Mahindra Limited (India)

“Le performance di livello mondiale e la competitività dei velivoli Bombardier, oltre al track record di eccellenza e innovazione dell’azienda, sono raggiunti con l’aiuto di una forte collaborazione con i fornitori e costruendo partnership gratificanti basate su fiducia e rispetto”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)