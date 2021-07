KLM mantiene il five-star APEX status anche quest’anno

L’Airline Passenger Experience Association (APEX) conduce annualmente un ampio sondaggio tra i passeggeri delle compagnie aeree. Questo studio analizza le valutazioni di oltre un milione di voli operati da circa 600 compagnie aeree. Ai passeggeri viene chiesto di valutare caratteristiche come il comfort del sedile, il servizio in cabina, cibo e bevande, intrattenimento e Wi-Fi.

“APEX ha recentemente annunciato la sua classificazione per KLM Royal Dutch Airlines, confermando che manterremo il nostro five-star status quest’anno, in base alle valutazioni dei clienti raccolte da APEX. Anche il nostro partner Delta Air Lines ha mantenuto il suo five-star APEX status”, afferma KLM.

“Siamo molto lieti e orgogliosi di aver raggiunto ancora una volta la più alta classificazione APEX possibile. Ciò significa che KLM ha mantenuto il suo elevato standard di servizio ai clienti, anche di fronte alle sfide della pandemia. Siamo molto grati ai nostri clienti per questo riconoscimento e continueremo a fare del nostro meglio per diventare il network carrier più orientato al cliente, sostenibile ed efficiente d’Europa. Questa classificazione è un riconoscimento per tutti i dipendenti KLM nei Paesi Bassi e nel mondo che lavorano quotidianamente per mantenere la promessa di KLM ai propri clienti”, afferma Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience KLM.

(Ufficio Stampa KLM)