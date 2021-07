SKY express firma un accordo per sei aerei ATR 72-600

ATR e SKY express, compagnia aerea greca in rapida crescita, hanno firmato un accordo per l’acquisizione di sei velivoli ATR 72-600, il primo dei quali è stato consegnato il 30 giugno (leggi anche qui). Questo segna un passo importante nel piano di sviluppo della flotta della compagnia aerea, che vedrà altri cinque ATR 72-600 entrare a far parte della sua flotta nei prossimi 12 mesi.

“La versatilità operativa della serie ATR -600 è comprovata in tutto il mondo. La capacità di questi turboprop aircraft di accedere a piste corte li rende particolarmente adatti nel servire le isole, rendendolo l’aereo perfetto per la Grecia. Oltre alla sua versatilità operativa, è anche il punto di riferimento sostenibile nel regional aviation market segment, bruciando fino al 40% in meno di carburante ed emettendo fino al 40% in meno di CO2 rispetto a un regional jet comparabile”, afferma ATR.

Ioannis Grylos, CEO of the IOGR Group of companies, ha dichiarato: “SKY express ha spiegato le ali per volare ancora più in alto. Stiamo espandendo e modernizzando la nostra flotta, aumentando il numero di destinazioni e sviluppando le nostre operazioni. L’acquisizione di sei nuovi velivoli ATR 72-600 all’avanguardia è un altro punto di riferimento nel corso di SKY express. Nel contesto odierno, è più importante che mai poter offrire ai nostri passeggeri soluzioni efficienti e flessibili con i migliori standard possibili di comfort e sicurezza. I nostri ATR supporteranno l’industria del turismo greco e aiuteranno a riavviare l’economia greca, mostrando sempre il dovuto rispetto per i nostri clienti e per l’ambiente, raggiungendo ogni singola area del nostro paese”.

Stefano Bortoli, ATR Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi quando una compagnia aerea sceglie gli aeromobili ATR per il rinnovo della propria flotta, poiché il passaggio dalla serie -500 alla serie -600 dimostra il valore della nostra politica di sviluppo continuo. SKY express beneficerà della suite avionica aggiornabile di ultima generazione e i suoi passeggeri godranno di una cabina moderna e confortevole. Questo è un investimento nell’aereo regionale più efficiente ed eco-responsabile ed è il momento ideale per farlo. La sostituzione della flotta è fondamentale nell’aviazione regionale o i collegamenti vitali rischiano di essere persi, il che avrebbe un impatto significativo sulle comunità che servono. Alla consegna finale di questi velivoli, SKY express avrà la flotta ATR più giovane d’Europa e i suoi passeggeri ne beneficeranno per molti anni a venire”.

Con il suo arrivo in Grecia, l’ATR 72-600 sta volando in 54 paesi in tutto il mondo, con oltre 550 consegne totali. La prima consegna della serie ATR -600 è avvenuta nel 2011 con il cliente di lancio Royal Air Maroc.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)