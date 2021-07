SWISS diventa la prima commercial airline a volare dalla Svizzera con sustainable aviation fuel

Swiss International Air Lines (SWISS) ha collaborato con Neste, uno dei principali fornitori al mondo di sustainable aviation fuel (SAF), per stabilire la prima end-to-end logistics chain per l’importazione di SAF in Svizzera. Ciò rende SWISS la prima compagnia aerea commerciale ad utilizzare il SAF nelle sue scheduled flight operations dalla Svizzera. Dal 1° luglio 2021, grazie alle nuove disposizioni doganali, è possibile importare e utilizzare in Svizzera aircraft fuel con una componente biogenica.

“Siamo lieti di aver ricevuto la prima consegna del nostro own-sourced SAF in Svizzera, così presto dopo l’entrata in vigore di queste nuove normative doganali”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Da anni SWISS e Lufthansa Group si battono per l’importazione di carburanti sostenibili per l’aviazione, perché questi saranno la tecnologia chiave per il futuro a medio e lungo termine che ci consentirà di raggiungere i nostri obiettivi climatici per il 2030 utilizzando le attuali aircraft powerplant technologies. Vorremmo ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nella creazione di questo nuovo processo e hanno lavorato per realizzarlo, in particolare le autorità doganali svizzere, Flughafen Zürich AG, Avenergy e Neste”.

La prima consegna di SAF puro ammonta a oltre 460 tonnellate. Con gli aerei altamente avanzati di SWISS come la famiglia A32Xneo, questo è matematicamente sufficiente per alimentare più di 175 voli. Il SAF sarà rifornito all’aeroporto di Zurigo tramite il sistema convenzionale. Il Neste SAF blend è Jet A-1 certificated e può essere utilizzato proprio come il fossil jet fuel su tutti i tipi di aeromobili senza alcuna modifica richiesta all’aeromobile o ai suoi motori.

“Questa è una pietra miliare per l’aviazione svizzera sul fronte della sostenibilità”, continua il CEO di SWISS Vranckx. “Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea ad aver posto le basi per l’utilizzo del SAF nelle scheduled flight operations in Svizzera. Questo, combinato con la nostra flotta di aerei altamente avanzati, consente davvero un viaggio aereo responsabile”.

Il SAF di Neste è realizzato con rifiuti rinnovabili di origine sostenibile e materie prime residue. Nella sua neat form, e visto durante l’intero ciclo di vita, il suo utilizzo può ridurre le emissioni di gas serra fino all’80% rispetto ai combustibili fossili. La sua produzione è stata certificata per le credenziali di sostenibilità alla Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) nell’aprile di quest’anno. Neste può contare su molti anni di esperienza nella produzione di biocarburanti e anche su una collaborazione di lunga data e fruttuosa con Lufthansa Group.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a SWISS tra i ranghi in continua crescita delle principali compagnie aeree che utilizzano i SAF”, afferma Jonathan Wood, Vice President Europe, Renewable Aviation di Neste. “Questa prima consegna di SAF in Svizzera per l’utilizzo da parte di compagnie aeree commerciali è una pietra miliare importante anche per noi di Neste”.

Questa prima importazione SAF è dovuta non da ultimo all’impegno ambientale dei clienti di SWISS tramite la piattaforma Compensaid (swiss.compensaid.com). Attraverso una partnership avviata nel 2019, SWISS offre ai propri clienti la possibilità, al momento della prenotazione del volo, di acquistare carburante per aviazione sostenibile tramite Compensaid per ridurre le emissioni di carbonio causate dai loro viaggi aerei.

“Un passo successivo”, afferma il CEO di SWISS Vranckx, “deve essere quello di aumentare la produzione di SAF, che è ancora molto costosa, per portare il suo prezzo più vicino a quello dei combustibili fossili. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti i nostri clienti che hanno scelto di acquistare SAF tramite Compensaid e, così facendo, hanno dato il loro prezioso contributo alla riduzione delle emissioni di carbonio”.

Il SAF ha un ruolo vitale da svolgere nella decarbonizzazione del trasporto aereo. In considerazione di ciò, SWISS ritiene fondamentale che la commercializzazione e l’introduzione sul mercato dei SAF siano guidate e promosse in modo coordinato a livello internazionale. Con la sua prima importazione di SAF in Svizzera e le azioni associate per stabilire una full SAF logistics, SWISS sottolinea la propria intenzione di sostenere l’introduzione dei SAF sul mercato.

“Ci siamo posti obiettivi climatici ambiziosi”, conferma il CEO di SWISS Vranckx. “Miriamo a dimezzare le nostre net carbon dioxide emissions dal loro livello del 2019 entro il 2030 e ad avere net-zero CO2 emissions entro il 2050. Investendo miliardi in una flotta di aeromobili all’avanguardia, collaborando per promuovere i SAF e perfezionando ulteriormente prodotti e processi, in SWISS stiamo facendo la nostra parte nel dare ai viaggi un futuro più sostenibile”.

SWISS collabora da diversi anni con Lufthansa Group per promuovere la ricerca, la sperimentazione e l’adozione di sustainable aviation fuels. Lufthansa Group stava svolgendo un lavoro pionieristico già nel 2011, quando ha condotto i primi long-term trials di biofuels nelle Lufthansa scheduled flight operations, in collaborazione con Neste.

