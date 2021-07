Boeing: l’Indian Navy amplia le capacità di ricognizione marittima con la consegna del decimo P-8I

Boeing sta continuando ad espandere le capacità antisommergibile e di ricognizione marittima a lungo raggio della Marina indiana con la consegna del decimo P-8I del paese. L’aereo da pattugliamento è parte integrante della flotta della Indian Navy e ha superato le 30.000 ore di volo da quando è stato introdotto nel 2013.

Questo è il secondo velivolo ad essere consegnato sotto un option contract per quattro ulteriori velivoli che il Ministero della Difesa indiano ha assegnato nel 2016. La Indian Navy è stato il primo cliente internazionale del P-8, che è anche operato dalla Royal Australian Air Force e dalla Royal Air Force del Regno Unito.

Oltre alle maritime reconnaissance and anti-submarine warfare capabilities, il P-8I è stato utilizzato per assistere durante le missioni umanitarie e di soccorso.

Boeing supporta la crescente flotta di P-8I dell’India fornendo formazione agli equipaggi di volo della Marina indiana, spare parts, ground support equipment e field service representative support. Il supporto logistico integrato di Boeing ha consentito un elevato stato di disponibilità della flotta al minor costo possibile.

Boeing sta attualmente completando la costruzione del Training Support & Data Handling Center presso INS Rajali, Arakkonam, Tamil Nadu e di un secondary maintenance training center al Naval Institute of Aeronautical Technology, Kochi, Kerala, come parte di un training and support package contract firmato nel 2019. Questo nuovo ground-based training consentirà all’Indian Navy crew di aumentare la mission proficiency in un tempo più breve, riducendo al contempo l’on-aircraft training time, con conseguente aumento della disponibilità degli aeromobili.

(Ufficio Stampa Boeing)