ACI World: il forte impatto del COVID-19 sul traffico globale persiste in un contesto di miglioramento delle prospettive

I dati di Airports Council International (ACI) World mostrano che si prevede che l’impatto negativo duraturo della crisi COVID-19 rimuoverà altri cinque miliardi di passeggeri entro la fine di quest’anno rispetto alle previsioni pre-COVID-19.

Rispetto ai livelli del 2019, entro la fine dell’anno si prevede un -47,3%, con il traffico passeggeri domestico in ripresa più rapida di quello internazionale. A livello globale, il traffico domestico continuerà la ripresa iniziata nel 2020 per raggiungere quasi 3,3 miliardi di passeggeri entro la fine del 2021 (61,4% dei livelli del 2019).

Legata alla riduzione del traffico, ACI World stima che, a livello globale, gli aeroporti subiranno entro fine anno una riduzione di oltre 108 miliardi di dollari (dati in dollari USA), in calo di oltre la metà rispetto alle aspettative (-54,6%). Si prevede che ogni trimestre del 2021 mostrerà miglioramenti rispetto a quello precedente, passando da un calo del -71,4% nel primo trimestre del 2021 a un calo del -37,2% nel quarto trimestre.

Man mano che le vaccinazioni continuano e le restrizioni di viaggio vengono lentamente allentate, si prevede che più passeggeri torneranno a viaggiare nella seconda metà dell’anno. Sebbene il traffico passeggeri internazionale sia rimasto debole nella prima metà del 2021, i segnali indicano un aumento della domanda di viaggi aerei per la seconda metà dell’anno, ma molta incertezza circonda ancora la ripresa a lungo termine dell’industria aeronautica.

Nonostante la prima metà del 2021 più lenta del previsto, ACI World prevede che il traffico passeggeri globale torni ai livelli del 2019 entro la fine del 2023, trainato principalmente dalla ripresa del traffico passeggeri domestico, ma frenato da una più lenta ripresa dei viaggi internazionali. A lungo termine, si prevede che il traffico globale potrebbe impiegare fino a due decenni per tornare ai livelli precedentemente previsti.

“Nonostante i crescenti segnali positivi, il COVID-19 rimane una crisi esistenziale per gli aeroporti, le compagnie aeree e i loro partner commerciali e l’aviazione ha ancora bisogno di sostegno e decisioni politiche ragionevoli da parte dei governi se si vuole realizzare una ripresa uniforme e duratura”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

“Il traffico aereo è la linfa vitale delle attività aeroportuali poiché praticamente tutti i ricavi aeronautici sono una funzione diretta del traffico, compresi gli oneri relativi ai passeggeri e gli oneri relativi agli aeromobili. Con il calo del traffico, la capacità degli aeroporti di riscuotere tali oneri è diminuita proporzionalmente e, con poca flessibilità nelle spese operative insieme a costi di capitale che sono in gran parte fissi, l’attuale crisi rappresenta una sfida senza precedenti per la sostenibilità finanziaria del settore aeroportuale.

Le implicazioni di questo vanno oltre gli aeroporti perché gli aeroporti svolgono un ruolo fondamentale nell’ecosistema dell’aviazione che è cruciale per la ripresa economica globale dall’impatto e dagli effetti del COVID-19. L’aviazione contribuisce per trilioni al prodotto interno lordo mondiale, sostiene milioni di posti di lavoro e favorisce lo sviluppo sostenibile delle comunità che serviamo.

ACI World è ottimista ma, fondamentale per riconnettere il mondo, sarà un approccio armonizzato e basato sul rischio alle restrizioni di viaggio sostenuto dall’azione dei governi per promuovere viaggi sicuri con un approccio coordinato ai test e alle vaccinazioni. Persistere con restrizioni su vasta scala e misure di quarantena globale mette a rischio le prospettive di un recupero sicuro, incentrato sui passeggeri e sostenibile del cruciale sistema di trasporto aereo che si tradurrà in una perdita prolungata e dannosa di connettività e crescita globali”.

Le infrastrutture aeroportuali nuove e migliorate saranno fondamentali per il continuo sviluppo del trasporto aereo oltre la ripresa dalla pandemia COVID-19. Crescita sostenibile a lungo termine per il settore che necessita di maggiori investimenti di capitale aeroportuale, politiche ragionevoli per l’uso degli slot e sviluppi che migliorano l’impronta economica, sociale e ambientale degli aeroporti.

ACI World ha recentemente pubblicato due studi, The Global Outlook of Airport Capital Expenditure – Meeting Sustainable Development Goals and Future Air Travel Demand e ACI Long Term Carbon Goal for the world’s airports, che esplorano come l’attuale deficit finanziario del settore aeroportuale ponga sfide significative alla modernizzazione delle infrastrutture e all’obiettivo a lungo termine di net zero operations entro il 2050.

“I ricavi aeroportuali drasticamente ridotti hanno aggiunto sfide ancora maggiori per soddisfare le esigenze di capacità a lungo termine, per non parlare della realizzazione dell’impegno a lungo termine del settore aeroportuale globale di raggiungere net zero carbon emissions entro il 2050”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira. “Avremo bisogno che i governi collaborino con gli aeroporti per sostenere e incentivare la ripresa e per mitigare i rischi di non riuscire a raggiungere una crescita sostenibile a lungo termine per il settore”.

(Ufficio Stampa ACI World)