Piano “Fit for 55” dell’UE: il parere di alcune compagnie

Riguardo il pacchetto di misure “Fit for 55” presentato dalla EU Commission, Austrian Airlines informa: “Il pacchetto di misure “Fit for 55” presentato oggi dalla Commissione Ue mira a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Il pacchetto segna la rotta non solo in termini di politica climatica, ma anche in termini di politica industriale. Nel settore dell’aviazione, il pacchetto include un rafforzamento dell’emissions trading, l’introduzione di una tassa sul cherosene per i voli intraeuropei e un tasso di miscelazione obbligatorio in rapido aumento per i più costosi carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF).

Da anni Austrian Airlines lavora per ridurre l’impronta ecologica della compagnia a lungo termine. La domanda non è se rendere il volo più rispettoso dell’ambiente, ma come. Insieme a Lufthansa Group, Austrian Airlines mira a dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 e ad operare in modo CO2 neutrale entro il 2050.

Le misure regionali nell’ambito di “Fit for 55″, come l’emissions trading, una tassa sul cherosene intraeuropea o blending quotas, possono portare a uno spostamento dei voli di trasferimento verso hub al di fuori dell’UE. Se, ad esempio, un passeggero in viaggio da Stoccarda a Tokyo cambia aereo a Vienna, verrebbe applicata una tassa sul cherosene sul suo feeder flight. Tuttavia, se il passeggero cambia aereo a Istanbul invece che a Vienna, non si applicherebbero tasse sul cherosene. Pertanto, nessun volo viene evitato, ma solo spostato a danno dell’ambiente attraverso rotte più lunghe, anche a scapito delle compagnie aeree della rete europea, come Austrian Airlines”

“Accogliamo con favore gli sforzi europei verso una maggiore protezione del clima, anche per l’aviazione. Tuttavia, le misure non devono distorcere la concorrenza, altrimenti non proteggiamo il clima, ma l’economia nazionale sarà danneggiata al massimo”, afferma Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines. “Le istituzioni europee non dovrebbero porre ulteriori ostacoli all’aviazione nazionale, ma costruire il trampolino di lancio per l’uso di combustibili sostenibili rispettosi del clima”.

La più grande leva per volare a impatto climatico zero risiede nell’uso di combustibili sostenibili, che possono ridurre le emissioni fino all’80%, motivo per cui è auspicabile una quota di miscelazione corrispondente. Ciò porterà la domanda e quindi aumenterà la produzione. “Per la quota prevista per i combustibili sostenibili, tuttavia, occorre trovare un meccanismo di finanziamento che includa tutti i fornitori allo stesso modo e non lasci l’onere sulle sole ali europee”, spiega il CEO Alexis von Hoensbroech. “Destinando tasse ambientali, come le entrate derivanti da uno scambio di emissioni più rigoroso o da una tassa sul cherosene, per la promozione di combustibili sostenibili, sarebbe possibile compensare di conseguenza lo svantaggio competitivo. Le compagnie aeree che fanno molto per la protezione del clima non dovrebbero essere svantaggiate rispetto a quelli che fanno poco o niente”, conclude Alexis von Hoensbroech.

Sempre a riguardo del “Fit for 55”, KLM oggi ha dichiarato: “Oggi (14 luglio 2021) la Commissione Europea ha presentato il suo pacchetto Fit for 55, contenente importanti proposte per rendere l’Europa più sostenibile. Alcune di queste proposte interesseranno direttamente KLM e l’industria aerea nel suo insieme.

KLM sostiene con tutto il cuore l’obiettivo dell’UE di diventare il primo continente a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Pertanto, accogliamo con favore il pacchetto Fit for 55 come parte del Green Deal europeo. Si può fare affidamento sul nostro pieno supporto per le misure in questo pacchetto che aiuteranno veramente il settore aereo a diventare più sostenibile.

La sfida che stiamo affrontando è globale, rendendo essenziale una politica univoca a livello globale. Un’Unione europea che dia il tono a buone politiche europee utilizzando strumenti forti per migliorare la sostenibilità è importante per favorire questa transizione. È fondamentale che tutti partecipino e che vengano mantenute condizioni di parità a livello globale. Dobbiamo diventare più sostenibili, assicurandoci al contempo di poter continuare a competere con il resto del mondo.

L’industria aerea europea ha presentato la propria ambiziosa tabella di marcia nel febbraio di quest’anno, intitolata Destination 2050. È stata scritta dal Netherlands Aerospace Centre (NLR) e da SEO Amsterdam Economics e contiene misure e raccomandazioni concrete per raggiungere net-zero CO2 emissions entro il 2050 per tutti i voli in partenza dagli aeroporti europei.

Siamo lieti che molte delle proposte presentate oggi dalla Commissione europea corrispondano bene alla visione presentata in Destination 2050. Sosteniamo misure per aumentare la produzione e l’uso di combustibili per aviazione sostenibile (SAF), che emettono fino all’85% in meno di CO2 rispetto al cherosene normale. Inoltre, sosteniamo criteri di sostenibilità indiscutibili per tali alternative. Insieme a questo pacchetto di misure è essenziale anche il Single European Sky, perché garantire alle compagnie aeree di prendere le rotte più dirette in Europa potrebbe ridurre le emissioni di CO2 fino al 10%.

Tali misure sono efficaci nell’aiutare il settore aereo a diventare più sostenibile. L’introduzione di tasse generali, come una tassa europea sul cherosene, non consentirà di raggiungere questo obiettivo, perché non porta direttamente a una riduzione delle emissioni di CO2 e inoltre i ricavi raccolti non vengono investiti nell’aumento della sostenibilità del settore. La tassa sul cherosene potrebbe avere l’effetto opposto, portando gli aerei a volare su rotte più lunghe per eludere la tassa e quindi aumentare le emissioni.

Dobbiamo attuare quelle misure che ridurranno effettivamente in modo efficiente ed efficace le emissioni di CO2. La politica dell’UE deve sostenere gli sforzi del settore aereo per diventare più sostenibile. Ci prenderemo ora tempo sufficiente per analizzare a fondo le ampie proposte della Commissione europea”.

easyJet a riguardo afferma: “Il pacchetto “Fit for 55” dell’UE è un momento fondamentale per l’Europa, in cui l’UE può aiutare a portare l’aviazione sulla strada dell’azzeramento netto. Il pacchetto legislativo di proposte comprende un Sustainable Aviation Fuel blending mandate, una riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE e una tassa sul carburante per l’aviazione per i voli in Europa.

“Fit for 55″ dell’UE è un momento fondamentale per l’Europa e easyJet supporta pienamente i suoi obiettivi. L’UE deve rimanere sulla strada dello zero netto e l’aviazione dovrebbe fare la sua parte.

L’obiettivo per l’aviazione deve essere quello di mantenere i suoi benefici sociali ed economici pur mantenendo net zero. Volare dovrebbe rimanere accessibile e alla portata di tutti. La compensazione deve essere più ampiamente riconosciuta come una misura provvisoria efficace con l’idrogeno a emissioni zero e il volo elettrico come soluzione a lungo termine

Riteniamo che il pacchetto finale dell’UE dovrebbe: sostenere il principio “chi inquina paga”, ciò significa riformare il sistema fiscale europeo sull’aviazione per garantire che tutte le tasse sull’aviazione siano basate sulle emissioni e che tutti i voli siano tassati di conseguenza; includere i voli a lungo raggio nell’EU’s Sustainable Aviation Fuel mandate, accogliamo con favore la proposta della Commissione e l’UE deve garantire la parità di trattamento del corto e lungo raggio anche in altre politiche ambientali; sostenere la realizzazione di un’aviazione veramente a zero emissioni di carbonio nell’UE attraverso l’idrogeno e gli aerei elettrici”.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “easyJet ritiene che l’industria aeronautica, in linea con le ambizioni del Green Deal dell’UE, debba raggiungere lo zero netto entro il 2050 o prima. Stiamo lavorando con i nostri partner Airbus e Wright Electric per accelerare lo sviluppo di tecnologie a emissioni zero e speriamo che entro la metà e la fine degli anni ’30 inizieremo a vedere i nostri clienti volare su velivoli elettrici, a idrogeno o ibridi. Riteniamo che le nuove tecnologie aeronautiche siano la soluzione per decarbonizzare il nostro settore, guidando al contempo l’innovazione, la connettività e l’occupazione locale. Nel frattempo, continuiamo anche a operare i nostri aeromobili nel modo più efficiente possibile, compensando le emissioni di carbonio del carburante utilizzato per tutti i nostri voli e operando flotte più giovani ed efficienti in Europa. Vogliamo che il volo sia – e rimanga – alla portata di tutti, non solo dei ricchi. Ciò significa che tutte le compagnie aeree devono prendere parte alla decarbonizzazione, non solo quelle che volano all’interno del SEE. I vantaggi dell’aviazione non hanno eguali in termini di connessione tra le persone, riunione di amici e familiari, possibilità di conoscere culture diverse e anche prosperità economica, soprattutto in seguito alla pandemia globale”.

