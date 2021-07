Il network KLM nei Caraibi e in Sud America torna ai livelli del 2019

Il network KLM nei Caraibi e in Sud America ha riacquistato la forza del 2019 e serve 17 destinazioni. Nuove destinazioni, Port of Spain (Trinidad & Tobago) e Bridgetown (Barbados), verranno aggiunte al programma invernale 2021.

Attualmente sono consentiti solo i viaggi essenziali in molti paesi dei Caraibi e del Sud America; rimangono in vigore notevoli restrizioni ai viaggi. La quarantena obbligatoria è richiesta anche per i viaggiatori che arrivano da alcuni paesi. Poiché le regole relative ai viaggi possono cambiare in qualsiasi momento, KLM consiglia ai viaggiatori di tenersi aggiornati sulle ultime regole consultando klm.traveldoc.aero. KLM rispetta tutte le norme e i regolamenti stabiliti dal governo dei Paesi Bassi.

La rete globale di destinazioni di KLM è al centro della strategia di KLM per emergere più forte e più competitiva dalla crisi del Covid-19. KLM ha mantenuto questa rete il più possibile dall’inizio della pandemia Covid-19, consentendo ai clienti di effettuare viaggi (essenziali) e consentendo il proseguimento del trasporto di merci, come forniture mediche. Questa strategia consente a KLM di aumentare le frequenze e la capacità man mano che verranno allentate ulteriori regole.

Il summer 2021 KLM network verso i Caraibi e il Sud America comprende 17 destinazioni, lo stesso numero dell’estate 2019. Le nuove destinazioni di Port of Spain (Trinidad & Tobago) e Bridgetown (Barbados) saranno offerte dall’inverno 2021. San José (Costa Rica) e Liberia (Costa Rica) sono state aggiunte al programma estivo nel 2021. Queste destinazioni erano precedentemente offerte solo durante la stagione invernale. I servizi per L’Avana (Cuba) e Fortaleza (Brasile) sono temporaneamente sospesi a causa della pandemia Covid-19. Durante l’alta stagione, 24 voli settimanali partono per Aruba, Bonaire e Curaçao. Questo è sostanzialmente più che nel 2019, quando c’erano 17 voli a settimana per le isole.

KLM trasporta i suoi passeggeri verso le loro destinazioni in modo completamente responsabile. KLM ha implementato i più elevati standard di igiene possibili prima, durante e dopo i suoi voli, guadagnandosi il Diamond Status dall’Airline Passenger Experience Organization (APEX). Ciò rende KLM una delle compagnie aeree leader nel campo dell’igiene e della sicurezza sanitaria. KLM offre inoltre ai propri clienti la massima flessibilità in fase di prenotazione, modifica o cancellazione dei voli. KLM ha anche ricevuto cinque stelle da APEX sulla base delle valutazioni dei passeggeri sul suo servizio e prodotto.

“È un’ottima notizia che la nostra rete nella regione dei Caraibi e in Sud America sia tornata alla sua forza precedente. Attualmente stiamo gestendo la nostra intera rete globale al 60% della capacità con il 40% dei passeggeri. Lo stiamo facendo in modo sicuro e responsabile, per questo siamo stati premiati con l’APEX Diamond Status for health safety. Il prossimo passo sarà espandere la capacità e, non appena la situazione lo consentirà, ovviamente, accogliere più passeggeri a bordo dei nostri voli”, afferma il presidente e CEO di KLM, Pieter Elbers.

(Ufficio Stampa KLM)