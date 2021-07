Sundt Air agiunge il terzo Bombardier Challenger Business Jet alla sua flotta

Bombardier e Sundt Air annunciano la recente consegna di un nuovo business jet Challenger 350. Sundt Air, executive charter, aircraft management, and special mission company con base in Norvegia, opererà il business jet Challenger 350 da Oslo. L’aereo sarà disponibile per il charter a partire da luglio 2021.

“Il business jet Challenger 350 consente ai passeggeri di rimanere comodi, produttivi e ben riposati poiché sempre più persone cercano modi alternativi sicuri e flessibili per viaggiare”, ha affermato Peter Likoray, Senior Vice President, Sales, New Aircraft, Bombardier. “L’iconico velivolo Challenger 350 leader di mercato continua a essere la scelta migliore tra i viaggiatori più esigenti”.

“Come più grande operatore di business jet in Norvegia, siamo entusiasti di aggiungere un altro velivolo Challenger 350 alla nostra flotta”, ha affermato Tor Bratli, CEO di Sundt Air. “I nostri clienti apprezzano la combinazione ideale del jet Challenger 350 di performance ottimali e comfort di cabina superiore”.

Dall’Europa occidentale, il business jet Challenger 350 può portare otto passeggeri senza scalo fino al Nord America o volare da Oslo a Dubai. La sua runway agility gli consente di operare da destinazioni europee molto ambite come Lugano e Cannes e da piste corte, come Gstaad, in Svizzera. Nel 2019, l’aereo Challenger 350 ha completato con successo un volo a velocità record da Gstaad a Malaga, in Spagna, completando la missione in due ore e quattro minuti a una velocità media di crociera di Mach 0,82. L’aereo Challenger 350 è anche certificato per steep approach a London City Airport.

L’aereo Challenger 350 rafforza la sua posizione anno dopo anno con miglioramenti e aggiornamenti alla sua combinazione vincente di performance ed esperienza in cabina. Tra i piloti, il velivolo Challenger 350 è riconosciuto come agile, affidabile e piacevole da pilotare. Il Challenger 350 è stato il business jet più consegnato nella Medium category nel 2020, diventando il leader della categoria per il settimo anno consecutivo.

Sundt Air è il più grande business aircraft operator in Norvegia e opera una delle più recenti e grandi flotte di light, midsize and super-midsize aircraft in Europa.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)