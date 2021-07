Lufthansa si prepara all’inizio delle vacanze a Frankfurt Airport

76.000 persone partiranno in vacanza con Lufthansa dall’aeroporto di Francoforte nel primo fine settimana di vacanza. Con 192 destinazioni, la compagnia aerea offre ancora più destinazioni di volo da Francoforte rispetto all’estate del 2019 e, con oltre 1.800 collegamenti settimanali, il 55% dei collegamenti pre-Coronavirus, con un trend in aumento. Allo stesso tempo, molti stati continuano a richiedere documenti aggiuntivi come test o certificati di vaccinazione. Per questo motivo, Lufthansa raccomanda ai suoi passeggeri di informarsi in anticipo e di arrivare in aeroporto in tempo.

Coloro che sono preoccupati di non avere i certificati giusti per il viaggio possono farli controllare da un Lufthansa Service Center su voli selezionati fino a 72 ore prima della partenza. È inoltre possibile verificare le conferme delle digital entry applications. Ciò garantisce in anticipo la disponibilità dei documenti richiesti. Lufthansa consiglia ai suoi ospiti di continuare a portare con sé durante il viaggio i certificati stampati originali, oltre alla prova digitale.

Informazioni su quali documenti sono necessari e dove possono essere effettuati i test Covid 19 anche per il viaggio di ritorno sono disponibili sul sito di Lufthansa. Per il viaggio di ritorno in Germania, ora sono accettati anche antigen self-tests con procedura di identificazione video, che possono essere acquistati anche online su lufthansa.com.

Per un viaggio rilassante, Lufthansa consiglia di utilizzare l’ampia gamma di servizi online per il check-in e il check-in dei bagagli. All’aeroporto di Francoforte, i passeggeri possono effettuare il check-in gratuito del proprio bagaglio presso il drive-through esistente da ora fino alla fine delle vacanze. Questo è comodamente possibile da 23 a due ore prima della partenza, se richiesto anche direttamente abbinato ad un drive-through covid test.

Per i voli con tassi di occupazione molto elevati, i passeggeri Lufthansa ricevono un messaggio via e-mail prima della partenza che informa della possibilità di effettuare il check in e registrare gratuitamente il proprio bagaglio a mano. Meno bagaglio a mano al gate e in cabina garantisce un imbarco agevole e contribuisce a una partenza puntuale.

La salute e la sicurezza dei passeggeri sono una priorità assoluta. Un concetto completo di protezione dell’igiene, introdotto da Lufthansa Group all’inizio della pandemia, continua a garantire un volo sicuro. Sia il prodotto che le procedure lungo l’intera catena di viaggio sono stati adattati ai desideri dei clienti e ai requisiti normativi. Le procedure di terra e di bordo sono state modificate per ridurre i contatti diretti. Inoltre, gli aeromobili di Lufthansa Group Airlines sono dotati di filtri HEPA, che puliscono l’aria della cabina da impurità come polvere, batteri e virus, rendendola paragonabile a quella di una sala operatoria.

I viaggiatori sono pregati di informarsi preventivamente sulle normative applicabili. Il requisito della mascherina si applica anche alle persone vaccinate e guarite.

Chi sta ancora pianificando un viaggio adesso può farlo con le compagnie aeree del Gruppo senza preoccupazioni. La piena flessibilità nelle opzioni di riprenotazione continua ad essere applicata.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)