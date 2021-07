News Brevi – 14.07.2021

WIZZ AIR: FINO AL 31 LUGLIO 30% DI SCONTO SU VOLI DA E PER L’ITALIA PRENOTANDO OGGI – Wizz Air offre l’opportunità di viaggiare in sicurezza con tariffe convenienti in questa estate 2021 scegliendo tra le tante le mete dell’intero network. Il 30% di sconto su tutti i voli da e per l’Italia fino al 31 luglio, è la promozione che la compagnia aerea ha deciso di annunciare oggi, 14 luglio, per permettere ai passeggeri di prenotare le vacanze estive e di visitare luoghi incantevoli e concedersi momenti di relax. Questa promozione è valida a partire dalle 00.00 di oggi 14 luglio fino alle 23.59 e offre la migliore opportunità per acquistare voli a tariffe convenienti prenotando sul sito wizzair.com o tramite la mobile app della compagnia aerea. La promozione è valida il 14 luglio 2021 dalle 00:00 alle 23:59 CEST. Lo sconto del 30% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 30% è valido su tutti i voli da e per l’Italia disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato: i viaggi devono essere completati entro il 31 luglio 2021. La promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non è valida per le prenotazioni di gruppo.

POLITECNICO DI TORINO E ITHACA INSIEME PER LA PRODUZIONE DI CARTOGRAFIA PER L’AGENZIA EUROPEA FRONTEX – Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – dal 2004 impegnata nel controllo della migrazione e la gestione delle frontiere e le cui responsabilità sono state ampliate nel 2016 alla lotta alla criminalità transfrontaliera e ai servizi di ricerca e di salvataggio nel contesto della sorveglianza delle frontiere marittime – ha affidato a un consorzio composto da Associazione Ithaca, DIST – Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino e Ithaca Srl un importante contratto per la produzione di cartografia. L’incarico prevede la produzione di cartografia digitale, mappe di infografica e map book utili all’attività dell’Agenzia. Il contratto ha una durata di 24 mesi, rinnovabile sino a un massimo di altri 24 mesi, con un budget totale di 4 milioni di euro. Il professor Stefano Corgnati, Vice Rettore alla Ricerca e Presidente dell’Associazione Ithaca, mandataria del consorzio, ricorda che “la collaborazione con Frontex rappresenta il primo esempio di come l’ecosistema del Politecnico di Torino, rappresentato dai suoi Dipartimenti e dal sistema delle società partecipate, possa essere funzionale alla piena integrazione tra le attività di ricerca e quelle di trasferimento tecnologico”. Il professor Piero Boccardo, Presidente di Ithaca Srl, che curerà la produzione cartografica, riferisce che “la fornitura di prodotti cartografici all’Agenzia europea Frontex è una nuova sfida che ci rende orgogliosi di una serie di collaborazioni con le maggiori organizzazioni internazionali. Una nuova opportunità per contribuire operativamente a supportare le attività di monitoraggio del territorio, come già peraltro testimoniato dai nove anni di attività 7/24/365 che Ithaca ha profuso nell’ambito del servizio Copernicus Emergency Management”. Il professor Andrea Bocco, Direttore del DIST, che ha curato l’organizzazione tecnica del servizio e che valuterà la qualità dei prodotti, ricorda che “questo progetto si inquadra perfettamente nell’obiettivo strategico del Dipartimento, di sviluppare un laboratorio capace di elaborare e gestire dati spaziali anche di grande complessità. Tale obiettivo è un elemento essenziale del progetto di Eccellenza del DIST, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che rafforza il carattere interdisciplinare della ricerca e la capacità di realizzare prodotti e servizi ad elevato contenuto di innovazione”.

EMIRATES: ELEVATO VOLUME DI PASSEGGERI A DUBAI – Emirates prevede che un elevato volume di passeggeri passerà dal Terminal 3 del Dubai International Airport questo fine settimana, 16-17 luglio. Con ulteriori misure di sicurezza e controlli dei requisiti di viaggio COVID-19 in atto, i viaggiatori potrebbero incontrare tempi di attesa più lunghi del previsto ai banchi check-in Emirates. I clienti che iniziano il loro viaggio da Dubai sono incoraggiati a effettuare il check-in e a lasciare i bagagli in anticipo per evitare lunghi tempi di attesa. I clienti possono effettuare il check-in per i loro voli fino a 24 ore prima della partenza e quelli che volano negli Stati Uniti possono effettuare il check-in 12 ore prima della partenza. Si ricorda inoltre ai clienti di assicurarsi di avere tutti i documenti pertinenti pronti e di esaminare gli ultimi requisiti di viaggio per la destinazione prenotata, incluso se sono richiesti moduli, certificati di vaccinazione o test PCR negativi sull’Emirates Travel Hub, che contiene le informazioni più recenti per ogni paese sulla rete di rotte della compagnia aerea. Inoltre, tutti i passeggeri sono pregati di effettuare il check-in entro e non oltre 3 ore prima della partenza. I clienti che si presentano meno di 60 minuti prima della partenza programmata del volo non saranno accettati per il viaggio. Si consiglia inoltre ai clienti di assicurarsi di arrivare in tempo al gate di imbarco. I gates aprono 90 minuti prima della partenza e chiudono 20 minuti prima della partenza.

AEROPORTO DI GENOVA CONTRIBUISCE ALL’AVVIO DI TUI CRUISES A GENOVA – E’ salpata l’8 luglio da Stazioni Marittime Genova la “Mein Schiff 4” della Tui Cruises, brand nato dall’accordo tra la compagnia di navigazione Royal Caribbean Cruises e il tour operator TUI. La scelta della compagnia di usare come home port Genova è dettata dall’alto livello dei servizi offerti dal terminal e dalla possibilità di garantire un livello di safety e security altamente qualificato nel rispetto degli attuali protocolli anti covid vigenti nel nostro paese. Fondamentale per la decisione finale, anche la vicinanza dell’aeroporto alla città che permetterà a 6 voli charter alla settimana di usufruire del Cristoforo Colombo per raggiungere il porto ligure. L’unità della Tui Cruises scalerà il porto di Genova ogni giovedì, a partire da luglio sino all’autunno, per un totale di 14 toccate effettuando una crociera nel Mediterraneo della durata complessiva di 14 giorni. “Da oggi fino al 7 ottobre il “Cristoforo Colombo” vedrà numerosi voli charter dedicati ai passeggeri TUI in arrivo dalle città tedesche di Berlino, Francoforte, Monaco, Amburgo, Hannover e Düsseldorf”, commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova. “Siamo estremamente felici di poter dare il nostro contributo all’avvio di questa nuova catena croceristica, che rappresenta una bella novità e un ottimo segnale di ripartenza. La vicinanza tra porto e aeroporto di Genova si conferma una volta di più un vantaggio competitivo strategico, che consente di intercettare nuovi flussi di viaggiatori in arrivo dal Nord Europa. Da parte nostra ci siamo attivati per dare ai croceristi in transito nel nostro scalo la migliore accoglienza possibile, con l’obiettivo di invogliarli a tornare presto a visitare la nostra regione”.

BRITISH AIRWAYS: NUOVA PIATTAFORMA DI ORDINAZIONE DIGITALE A BORDO – British Airways ha presentato oggi la sua nuova piattaforma di ordinazione digitale a bordo, offrendo ai clienti che viaggiano in Euro Traveller la possibilità di ordinare snack e bevande aggiuntivi durante il volo, direttamente al loro posto. Il nuovo sistema di ordinazione in volo integrerà l’attuale ‘Buy Before You Fly’ offering della compagnia aerea, in cui i clienti sono incoraggiati a ordinare dal full Speedbird Café menu della compagnia aerea, prima del viaggio. La proposta sarà inizialmente disponibile dal 19 luglio su rotte selezionate prima di essere implementata su altri servizi idonei. Per effettuare un ordine, i clienti devono semplicemente connettersi gratuitamente al servizio Wi-Fi di bordo tramite shop.ba.com, fare clic sull’opzione “shop” per il loro volo e un menu virtuale mostrerà la gamma di bevande e snack in offerta. Gli ordini possono essere effettuati tramite tutte le principali carte di credito e debito o tramite Avios. Il servizio sarà disponibile sulla maggior parte delle rotte a corto raggio operanti da LHR. Tom Stevens, Director of Brand and Customer Experience, British Airways, ha dichiarato: “Il feedback che abbiamo ricevuto dai clienti che hanno potuto viaggiare e che hanno ordinato dal nostro nuovo Speedbird Café è stato estremamente incoraggiante. Sappiamo che ai clienti piace poter acquistare il cibo prima del viaggio, tuttavia comprendiamo anche l’importanza di una tazza di tè in più o di un gin tonic, al momento. Riteniamo che questa nuova proposta di ordinazione digitale, insieme alla nostra opzione di pre-acquisto, sia una combinazione vincente, in grado di soddisfare le esigenze di tutti”. Il menu Speedbird Café di British Airways è ancora disponibile per il preacquisto su highlifeshop.com per i voli a corto raggio in Euro Traveller e la compagnia aerea continuerà inoltre a offrire una bottiglia d’acqua e uno snack in omaggio a tutti i passeggeri a bordo.

PRATT & WHITNEY SELEZIONA L’EAST HARTFORD CAMPUS PER LA OFFICE OF THE FUTURE INITIATIVE – Pratt & Whitney ha annunciato l’intenzione di apportare aggiornamenti tecnologici e di design al suo East Hartford campus al fine di migliorare la flessibilità per i dipendenti locali. Questi miglioramenti consentiranno ai dipendenti maggiori opportunità di lavorare in remoto, fornendo allo stesso tempo uno spazio di collaborazione in modo che possano tornare in ufficio quando i requisiti lo richiedono. L’azienda sta rispondendo alle richieste dei dipendenti di flessibilità su come e dove viene svolto il lavoro e Pratt & Whitney si è impegnata a consentire alla maggior parte dei dipendenti dell’ufficio di svolgere il proprio lavoro da remoto almeno per una parte del tempo. Questo modello ibrido darà a molti dipendenti la possibilità di lavorare da casa nell’area locale quando lo desiderano, ma con la possibilità di tornare in una struttura fisica Pratt & Whitney quando necessario. Quando sono in loco, i dipendenti avranno accesso a spazi di collaborazione, sale riunioni e la flessibilità di lavorare da qualsiasi spazio di lavoro aperto, senza essere limitati a un edificio assegnato. I dipendenti della produzione e altri con un’esigenza critica di essere in un ufficio continueranno a lavorare dal campus. “Come ogni organizzazione, abbiamo dovuto adattarci rapidamente a una nuova normalità”, ha affermato Chris Calio, presidente di Pratt & Whitney. “Per i nostri dipendenti in ufficio, la transizione al lavoro a distanza nel marzo 2020 è stata dirompente. Ma ci ha portato a riprogettare il modo in cui svolgiamo il lavoro, consentendo ai nostri dipendenti la massima flessibilità preservando la collaborazione. Ora portiamo questi vantaggi nel futuro”.