Qatar Duty Free (QDF) celebra il 21° anniversario con investimenti nell’Hamad International Airport (HIA) Retail and Dining

Qatar Duty Free (QDF) celebra il suo 21° anniversario svelando un investimento significativo e un portafoglio di vendita al dettaglio potenziato con 21 nuovi negozi e punti ristoro. Con l’obiettivo di abbracciare una vasta gamma di gusti e budget, il “21 in 21″ project eleverà l’esperienza duty free all’Hamad International Airport (HIA), trasformandolo in una delle principali destinazioni globali per i viaggiatori aerei internazionali.

I nuovi punti vendita, che saranno situati sia in zona partenze che in zona arrivi, apriranno gradualmente nei prossimi mesi con brand globali, diversi convenience and travel-essential stores e un’offerta di ristorazione potenziata, che renderà QDF il luogo perfetto per tutti i passeggeri per rilassarsi con un po’ di shopping e delizie culinarie tra un volo e l’altro.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Miriamo a offrire un’esperienza di vendita al dettaglio e ristorazione senza rivali in un ambiente unico per tutti i nostri passeggeri che viaggiano attraverso HIA – il miglior aeroporto del Medio Oriente e il terzo migliore al mondo – e introdurre i nostri clienti a una migliore Qatar Duty Free shopping experience”.

Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer di HIA, ha dichiarato: “L’ultima espansione del portafoglio retail di QDF fa parte dello sforzo congiunto con HIA per fornire ai passeggeri una vasta gamma di esperienze di vendita al dettaglio e culinarie. L’ampio spazio commerciale di HIA offre ai brand l’opportunità per raggiungere un pubblico veramente globale. Cerchiamo sempre di diversificare la nostra offerta per curare esperienze di vendita al dettaglio memorabili per tutti”.

Mr Thabet Musleh, Vice President, Operations, Qatar Duty Free, ha dichiarato: “Nella celebrazione di 21 anni di risultati pluripremiati e nell’offerta di un servizio a cinque stelle ai clienti, questo importante investimento segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di QDF e dimostra il nostro continuo impegno a fornire un’esperienza duty free di livello mondiale”.

In aggiunta a un eccezionale brand portfolio esistente, Vialle di Lusso – una nuova via dello shopping a HIA – includerà outlet di lusso come Armani e Chloe. Inoltre, QDF lancerà la prima boutique aeroportuale in Medio Oriente per lo stilista Valentino e inaugurerà negozi stand-alone – i primi in un aeroporto del Medio Oriente – per marchi prestigiosi come Emilio Pucci, Fendi e Jimmy Choo. Un Emporio Armani Ristorante and Caffè offrirà una squisita esperienza culinaria in un ambiente rilassato, facendo di QDF il primo travel retailer al mondo ad ospitare l’Emporio Armani Ristorante and Caffè.

Vi saranno anche nuovi negozi di profumi e cosmetici. QDF ospiterà anche il primo negozio Adidas in aeroporto.

Ad aprile Qatar Airways ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) per una Joint Venture con HMSHost International, parte di Autogrill Group, il più grande food and beverage operator in high traffic locations a livello globale.

L’arrival duty free rivelerà un nuovo look and feel e un’impronta più ampia, con una elevata selezione di prodotti e brand globali per i viaggiatori che arrivano in Qatar.

Nell’ottobre 2020, HIA e QDF sono stati votati rispettivamente come “Best Airport Voted for by Millennials” e “Best Airport Retail Environment”, rispettivamente, ai Travel Retail Awards 2020.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)