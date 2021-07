Pratt & Whitney supera 800 GTF Engine Orders nel 2021

Pratt & Whitney ha annunciato che la società ha registrato più di 800 ordini e impegni per i motori GTF dall’inizio del 2021. I clienti che hanno selezionato aeromobili con motore GTF includono Frontier Airlines, Volaris, Air France, Delta Air Lines e, più recentemente, AerCap.

“Gli aerei con motore GTF stanno contribuendo a guidare la ripresa in tutto il mondo, offrendo al contempo un’efficienza nei consumi senza pari e un’affidabilità di livello mondiale ai nostri clienti”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer e senior vice president at Pratt & Whitney. “Siamo l’unico produttore di motori con un geared fan in servizio oggi e siamo anche leader del settore con le più basse emissioni di carbonio per single-aisle aircraft. Siamo soddisfatti dei nostri ordini fino ad oggi e non vediamo l’ora di continuare questo slancio per tutto l’anno”.

AerCap, leader mondiale nel leasing di aeromobili, è il più grande lessor della famiglia A320neo al mondo con oltre 300 aeromobili di proprietà, gestiti e ordinati. AerCap ha recentemente selezionato i motori Pratt & Whitney GTF per equipaggiare 80 ulteriori Airbus A320neo e A321neo. Le consegne di questi velivoli sono attualmente previste tra il 2021 e il 2027.

“Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti delle compagnie aeree gli aerei più efficienti in termini di consumo di carburante e tecnologicamente avanzati al mondo, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi sostenibili in modo redditizio”, ha affermato Aengus Kelly, CEO di AerCap. “Non vediamo l’ora di migliorare la nostra flotta con questi motori GTF e di lavorare con il team di Pratt & Whitney durante la consegna degli aerei”.

AerCap ha fornito GTF-powered A320neo family aircraft a compagnie aeree come Spirit Airlines, China Southern Airlines e Sichuan Airlines. Il lessor aveva precedentemente acquistato centinaia di aeromobili con motori Pratt & Whitney, comprese flotte considerevoli di aeromobili della famiglia Airbus A330 e A320ceo; Boeing 777, 767 e 757; l’aereo McDonnell Douglas MD-80 che risale alle radici di AerCap come ILFC negli anni ’80.

“AerCap è un cliente di lunga data di Pratt & Whitney e siamo soddisfatti del loro impegno costante verso il motore GTF”, ha affermato Deurloo. “Questi velivoli con motore GTF offriranno valore economico e ambientale ad AerCap e ai suoi clienti e non vediamo l’ora di supportare questa nuova flotta”.

“Dall’entrata in servizio all’inizio del 2016, la famiglia di motori GTF ha mantenuto la capacità promessa di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio fino al 20%, ridurre la noise footprint del 75% e ridurre le emissioni regolamentate del 50% al CAEP/6 regulatory standard. L’esclusivo geared fan del motore è l’architettura giusta per il futuro con notevoli possibilità per ulteriori sviluppi. Pratt & Whitney si impegna a continuare a investire nell’evoluzione dei propulsion systems per equipaggiare la prossima generazione di velivoli commerciali”, afferma Pratt & Whitney.

Inoltre, Pratt & Whitney ha annunciato che il motore V2500 di International Aero Engines AG (IAE) ha superato 250 milioni di engine flight hours of operational experience. Attualmente, equipaggiando più di 3.000 velivoli e servendo più di 200 clienti, il motore V2500 opera passenger, cargo, and military missions in tutto il mondo. Il motore ha equipaggiato la famiglia Airbus A320ceo per decenni ed è ora anche il propulsore per la prima A321 passenger-to-cargo conversion, nonché per l’Embraer C-390 Millennium military transport aircraft.

“Abbiamo costruito JetBlue sulla famiglia A320 con motore V2500″, ha affermato Colin Donohoe, director of heavy maintenance, JetBlue Airways. “Con 192 di questi velivoli nella nostra flotta oggi, abbiamo visto in prima persona quanto siano affidabili ed efficienti questi motori. Con il maintenance agreement concordato da JetBlue e IAE nel 2020, il V2500 rimarrà un pilastro della nostra flotta per gli anni a venire”.

Il motore V2500 è offerto tramite IAE, un multinational aero engine consortium i cui azionisti comprendono Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines.

“Questo traguardo è una testimonianza dell’eredità di affidabilità e performance del V2500”, ha affermato Earl Exum, president, International Aero Engines AG. “Il motore V2500 offre una rumorosità inferiore e un vantaggio in termini di carburante di circa il 3% per gli aeromobili della famiglia A320ceo, con conseguenti risparmi significativi sui costi, emissioni inferiori e un vantaggio in termini di payload che lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Il motore V2500 è nel pieno della sua vita e ci impegniamo a supportare i nostri clienti durante la ripresa e nel futuro”.

Pratt & Whitney e IAE hanno migliorato i servizi per il motore V2500, comprese LLP solutions, new and serviceable material programs, engine swaps e altro, che possono essere personalizzati per supportare le esigenze specifiche dei clienti. Il motore V2500 è supportato da 18 strutture consolidate in tutto il mondo che forniscono maintenance, repair, and overhaul (MRO) services, tra cui nove IAE party company facilities.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)