Aer Lingus torna a volare sui cieli d’Europa con il Green Pass

Dopo 16 mesi di restrizioni sui viaggi aerei non essenziali e il rilascio di quasi 2 milioni di certificati digitali Covid europei, Aer Lingus presenta le 38 destinazioni europee verso le quali volerà da Dublino e Cork a partire da lunedì 19.

Con l’annuncio del governo dell’introduzione del certificato digitale Covid europeo e la revoca del divieto per i viaggi non essenziali, amici e famiglie attendono con impazienza di potersi riunire e i vacanzieri hanno pianificato con entusiasmo il loro ritorno nelle spiagge e nelle città d’Europa. Nelle ultime settimane Aer Lingus ha rilevato un aumento nelle ricerche online per le destinazioni turistiche più popolari della Spagna, della Grecia, del Portogallo e della Croazia per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, ed è entusiasta di riprendere l’operatività dal mese di luglio.

Per il mercato italiano Aer Lingus collegherà Dublino con 5 aeroporti italiani: Roma (mercoledì, giovedì, venerdì e domenica); Milano Linate (mercoledì, venerdì e domenica); Napoli (martedì, giovedì e sabato); Venezia (mercoledì, sabato e domenica) e Verona (sabato).

Gli amanti dell’Island Hopping saranno entusiasti di potersi recare nelle isole greche di Santorini, Corfù e Rodi, destinazioni presenti nel programma estivo di Aer Lingus, così come Dubrovnik, luogo ideale per raggiungere le centinaia di isole che costellano la splendida costa Dalmata. Anche le popolari isole Canarie di Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria e l’isola baleare di Maiorca sono incluse nell’operativo estivo.

Per il divertimento sulla terraferma, le spiagge sabbiose di Malaga, Algarve (Faro) e Alicante sono il plus ultra. In perfetto equilibrio tra vita di mare e viavai, anche le città costiere di Nizza, Lisbona e Napoli sono mete che hanno molto da offrire e dalle quali è possibile raggiungere altre destinazioni. Ad esempio da Napoli è possibile imboccare la strada costiera per scoprire le meraviglie di Sorrento, Positano e Amalfi e navigare attraverso il golfo fino a Capri.

Le destinazioni cittadine sono molto richieste da amici e familiari che desiderano riunirsi. Per gli appassionati di city break, Madrid, Lisbona, Barcellona e Roma sono tra le destinazioni più prenotate quest’estate. Concedersi un city break per conoscere l’inimitabile atmosfera culturale irlandese è facilissimo, basta atterrare a Dublino per poi spingersi in tutta l’Isola per scoprire i luoghi, le iniziative e la calorosa ospitalità degli irlandesi che renderanno indimenticabile il soggiorno. Per coloro che desiderano ampliare i propri orizzonti post-lockdown, Atene offre un’esperienza mistica grazie ad un’antica architettura situata in cima a colline storiche. Meglio conosciuta per i suoi vini rossi corposi, Bordeaux si distingue per i vigneti ma è anche un paradiso di quartieri diversi tra loro e di un’ottima gastronomia. In Italia, Venezia e Verona sono meravigliose città da visitare ed ottimi punti di snodo per esplorare la più ampia regione del Veneto e le Dolomiti.

Reid Moody, Chief Strategy and Planning Officer di Aer Lingus, ha dichiarato: “In Aer Lingus non vediamo l’ora di accogliere a bordo il maggior numero possibile di clienti e di far sì che si possano riunire con i propri cari nelle prossime settimane e mesi. Crediamo che l’aumento delle ricerche online focalizzate sulle città europee che abbiamo rilevato si riferiscano a quei viaggiatori che intendono visitare amici e parenti. Abbiamo anche riscontrato un forte interesse per i viaggi verso alcune delle nostre destinazioni di vacanza più popolari in risposta al bisogno di svago dei clienti. La politica di prenotazione flessibile di Aer Lingus è una delle più competitive nel mercato irlandese. Tutti i clienti Aer Lingus possono modificare la prenotazione fino a due ore prima del decollo senza ulteriori costi di modifica su qualsiasi tipo di tariffa”.

I clienti sono invitati a prenotare il prima possibile per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo e per rassicurarli, Aer Lingus ha esteso la sua offerta “Book with Confidence” fino al 31 dicembre 2021, consentendo ai clienti di cambiare i voli fino a due ore prima del decollo senza spese aggiuntive. L’offerta “Book with Confidence” di Aer Lingus è disponibile per tutti i tipi di tariffa e i clienti possono modificare la prenotazione tutte le volte che desiderano.

La maggior parte delle tariffe (i tipi di tariffa inclusi sono Plus, Smart, Advantage, Flex, Business o Business Flex) include anche la possibilità di ottenere in cambio un voucher, fino a 14 giorni prima del viaggio. Inoltre, i viaggiatori che hanno prenotato le tariffe Advantage, Flex, Business o Business Flex hanno la possibilità, in caso di annullamento del viaggio, di ottenere un rimborso in contanti.

Aer Lingus ha introdotto ampie misure negli aeroporti e a bordo dei suoi aeromobili per proteggere la salute dei suoi clienti e del personale e per garantire un’esperienza di viaggio sicura e confortevole. Le misure includono: uso obbligatorio di mascherine per il viso in ogni momento da parte di tutti i clienti e dell’equipaggio; distanziamento sociale al check-in, al gate d’imbarco, durante l’imbarco e sbarco dall’aeromobile; un sistema di pulizia avanzato; una tecnologia di filtrazione dell’aria all’avanguardia di serie sugli aeromobili Airbus.

