Ryanair lancia l’operativo di ripartenza su Roma per l’estate 2021

Ryanair ha annunciato oggi il proprio operativo di ripartenza su Roma con un massimo di 14 aeromobili basati, che opereranno oltre 470 voli settimanali verso 80 destinazioni dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, incluse 11 nuove rotte, trasportando 8,5 milioni di passeggeri p.a.

Ryanair sta ripristinando la connettività su Roma e il traffico italiano, mentre i programmi di vaccinazione continuano in Europa in concomitanza con l’arrivo dell’alta stagione.

L’operativo estivo di ripartenza di Ryanair su Fiumicino include 6 aeromobili basati (+3 da agosto), 21 rotte in totale (4 nazionali / 17 internazionali). 6 nuove rotte verso Chania, Fuerteventura, Liverpool, Tenerife, Santorini e Zante. Oltre 3,2 milioni di passeggeri p.a. e oltre 190 voli settimanali.

L’operativo estivo di ripartenza di Ryanair su Ciampino include 8 aeromobili basati, 57 rotte in totale (2 nazionali / 55 internazionali). 5 nuove rotte verso Chania, Trapani, Zara, Zagabria e Suceava. Oltre 5,3 milioni di passeggeri p.a. e oltre 280 voli settimanali.

Michael O’Leary, CEO Ryanair Group, ha dichiarato: “In qualità di maggiore compagnia aerea italiana, siamo lieti di continuare a supportare la ripresa e la crescita su Roma e sulla regione nonostante le sfide imposte dalla pandemia di Covid-19. Con il successo della campagna vaccinale, il traffico italiano guidato da Ryanair è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo di ripartenza che trasporterà 8,5 milioni di passeggeri all’anno su 80 rotte, incluse 11 nuove rotte verso destinazioni entusiasmanti come Chania, Fuerteventura, Liverpool, Tenerife, Trapani, Santorini, Suceava, Zagabria e Zante.

I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da €19,99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 17 luglio. Invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

