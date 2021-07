Air France lancia “Ready to Fly”, un servizio di verifica dei documenti sanitari prima del viaggio

Dall’inizio della crisi COVID, Air France ha fatto tutto il possibile per assistere i propri clienti consentendo loro di controllare facilmente i documenti sanitari richiesti dalle autorità del paese di destinazione. Queste informazioni sono aggiornate in tempo reale sul sito airfrance.traveldoc.aero.

Con “Ready to Fly”, la compagnia aerea fa un passo avanti offrendo ai propri clienti la certezza di avere tutti i documenti sanitari necessari per il viaggio prima del loro arrivo in aeroporto.

Pochi giorni prima della partenza, i passeggeri che viaggiano su voli idonei ricevono un’e-mail che li invita a caricare i propri documenti sanitari su una piattaforma online di Air France. Questi documenti vengono quindi controllati e, se sono completi e corretti, viene inviato un messaggio di conferma al cliente. Le carte d’imbarco emesse saranno quindi contrassegnate come “Ready to Fly”, consentendo loro di essere elaborate rapidamente dai team di Air France in aeroporto il giorno della partenza.

In caso di documento mancante o incompleto, i clienti ricevono un messaggio di notifica che li invita a trasferire i documenti mancanti o a presentarli in aeroporto il giorno del viaggio.

Con “Ready to Fly”, Air France assicura ai suoi clienti un inizio di viaggio rilassato, sapendo di avere tutti i documenti necessari per imbarcarsi sul volo. Questo servizio gratuito e opzionale garantisce inoltre un viaggio del cliente più agevole attraverso l’aeroporto, eliminando i controlli successivi.

Testato con successo da giugno, “Ready to Fly” sarà disponibile dal 17 luglio sui voli da Parigi verso la Corsica e le destinazioni francesi d’oltremare, prima di essere gradualmente esteso nel corso dell’estate a un numero crescente di destinazioni.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)