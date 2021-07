Austrian Airlines: nuova piattaforma di prenotazione incentrata su una maggiore flessibilità

D’ora in poi, i clienti di Austrian Airlines non dovranno più navigare su diversi siti web quando prenotano i loro voli: l’intera rete di rotte di Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa e SWISS può essere prenotata su austrian.com. Inoltre, i clienti hanno anche accesso a nuove offerte e servizi per la pianificazione del viaggio su una nuova piattaforma di prenotazione su austrian.com.

“Il nostro obiettivo più grande è offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio unica con Austrian Airlines. Ecco perché progettiamo i nostri punti di contatto digitali, come il nostro sito Web, con il massimo valore aggiunto per i nostri passeggeri”, spiega Michael Trestl, Austrian Airlines Chief Sales Director. “Le esigenze dei clienti sono cambiate enormemente a causa della pandemia. Il desiderio di una maggiore flessibilità nella pianificazione del viaggio è diventato ancora più essenziale. Stiamo rispondendo in modo proattivo offrendo nuovi servizi su austrian.com come “Secure Your Fare” o ulteriori servizi online per l’intera catena del viaggio”.

I clienti di Austrian Airlines hanno ora la possibilità di riservare la prenotazione del volo per 48 ore in modo da prendere tempo per chiarire ulteriori dettagli di viaggio. Il servizio è gratuito se la prenotazione viene confermata entro 48 ore. Inoltre, durante la prenotazione, la tariffa aerea rimane invariata. Se la prenotazione non viene completata, verrà addebitata una piccola commissione di servizio.

Inoltre, per qualsiasi volo con Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa o SWISS, i clienti possono modificare comodamente i posti già prenotati online tramite “My Bookings” secondo i loro desideri e le loro esigenze. Fino ad ora, se i passeggeri volevano aggiungere prodotti e servizi come un upgrade o un’assicurazione dopo aver completato la prenotazione, ciò era possibile solo tramite pagamento con carta di credito. D’ora in poi, i passeggeri possono scegliere tra diverse opzioni di pagamento come PayPal o “SOFORT Überweisung”. Inoltre, i clienti che pagano con carta di credito possono ora selezionare la valuta in cui effettuare l’addebito sulla carta. Il tasso di cambio giornaliero viene visualizzato e garantito per il pagamento. Ciò elimina le commissioni aggiuntive che le banche solitamente addebitano per i pagamenti in valuta estera.

La nuova piattaforma di prenotazione offre anche un nuovo vantaggio per la prenotazione dei bagagli: da agosto i clienti potranno prenotare online un bagaglio aggiuntivo per ogni volo Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS o Brussels Airlines.

A partire da ora, tutti i nuovi servizi possono essere utilizzati solo tramite la versione desktop di austrian.com; saranno presto disponibili sull’app mobile di Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)