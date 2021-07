Airbus si unisce al consorzio canadese SAF+ per accelerare lo sviluppo di una nuova Sustainable Aviation Fuel technology

Airbus e il SAF+ Consortium con sede a Montreal, Canada, hanno firmato un memorandum of understanding (MOU) per collaborare con i principali attori dell’industria aeronautica canadese per lo sviluppo e la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione (Sustainable Aviation Fuel – SAF) in Nord America. Airbus investirà attraverso contributi “in-kind”, che consistono in competenze tecniche e di certificazione, analisi economica, comunicazione e advocacy.

L’annuncio di oggi segna il lancio di un nuovo ecosistema canadese dedicato a stimolare la produzione di SAF e a collegare Airbus con importanti attori canadesi che abbracciano l’intera catena del valore dell’aviazione per sviluppare una soluzione concreta che renderà il volo a basse emissioni di carbonio una realtà.

Il settore dell’aviazione è un’industria globale e mentre lo slancio per il SAF sta crescendo, in particolare in Europa, l’investimento nello sviluppo mondiale del SAF è di uguale importanza per consentire all’intero settore di raggiungere significative riduzioni delle emissioni di CO2 in tutto il mondo.

Il Consorzio SAF+ riunisce una serie di aziende aerospaziali e istituti di ricerca chiave del Quebec, come Air Transat, Hydro-Quebec, Aéroports de Montréal, Polytechnique Montréal e Aéro Montréal.

“Airbus, insieme a molti dei suoi clienti, è più che convinta che l’uso di SAF sia un pilastro essenziale per supportare il viaggio di decarbonizzazione dell’industria aeronautica”, afferma Steven Le Moing, Airbus New Energy Program Manager. “Costruire questo nuovo ecosistema canadese insieme a SAF+ è una pietra miliare chiave mentre continuiamo a spingere per raggiungere i nostri obiettivi globali di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2050. Questa partnership è un perfetto esempio di come Airbus stia attivamente plasmando le discussioni sulla decarbonizzazione in Nord America, dimostrando al contempo il nostro impegno a rendere il SAF una soluzione economicamente sostenibile a disposizione dei nostri clienti”.

“SAF+ mira a essere un pioniere nel campo del SAF e, con il supporto di partner visionari come Airbus, creeremo un’azienda competitiva, in grado di offrire una delle tante soluzioni tecnologiche necessarie per decarbonizzare l’industria aeronautica”, afferma Jean Paquin, President and CEO of the SAF+ Consortium.

L’obiettivo del Consorzio SAF+ è quello di trasformare Montreal in un hub dell’aviazione sostenibile in Nord America attraverso la costruzione e il successivo funzionamento di un impianto pilota di produzione SAF. Situato vicino a Montreal, questo impianto pilota produrrà un tipo di SAF noto come Power-to-Liquid (PtL), che è un e-fuel costituito da anidride carbonica catturata (CO2) sintetizzata con idrogeno rinnovabile (green). Il processo comporta la cattura di CO2 da grandi emettitori industriali e la sua conversione in un combustibile alternativo. Si stima che il carburante prodotto da SAF+ avrà un’impronta di carbonio inferiore dell’80% rispetto al carburante per jet convenzionale.

Il Consorzio si basa sull’impegno di Air Transat di acquistare una parte significativa del futuro SAF prodotto nell’impianto per la sua flotta composta interamente da aeromobili Airbus.

SAF+ intende produrre SAF già nella seconda metà del 2021 nel suo primo impianto pilota. Un progetto commerciale di 30 milioni di litri è previsto per il 2025.

(Ufficio Stampa Airbus)