ACI World: l’impatto del COVID-19 sul business aeroportuale e il percorso di ripresa

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato la sua settima valutazione trimestrale che analizza l’impatto economico della pandemia di COVID-19, i suoi effetti sul business aeroportuale globale e il percorso verso la ripresa (leggi anche qui).

“Sono passati più di quindici mesi da quando l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia di COVID-19 una pandemia. Da allora, la vita quotidiana in tutto il mondo è cambiata con impatti senza precedenti sull’economia globale, sul commercio e sulla mobilità. Praticamente tutti gli aspetti dell’attività economica e sociale sono stati – e sono tuttora – sconvolti.

Il trasporto aereo è rimasto una delle industrie globali più colpite. Le implicazioni economiche, sociali e sanitarie per il settore dell’aviazione sono di vasta portata e la pandemia influenzerà le imprese dell’aviazione, i passeggeri e gli aeroporti negli anni a venire. Sebbene si siano verificate riduzioni del traffico passeggeri a seguito di scosse passate (9/11, SARS, l’eruzione dell’Eyjafjallajökull, ad esempio), la chiusura prolungata e quasi completa del traffico aereo non ha precedenti dagli anni della seconda guerra mondiale e ha devastato viaggi e turismo.

Da quando è stata somministrata la prima dose di vaccino alla fine del 2020, sono state somministrate oltre 3,35 miliardi di dosi in 180 paesi. Questo sforzo senza precedenti ha portato più segni di ripresa e persino speranza di un ritorno a una sorta di normalità in un prossimo futuro. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha recentemente stimato che la ripresa globale sta procedendo ampiamente in linea con le sue proiezioni di aprile di una crescita del 6% per il 2021.

Tuttavia, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e molti leader di paesi stanno sollevando preoccupazioni per una “pandemia a doppio binario” che favorisce le nazioni più ricche poiché le vaccinazioni nei paesi più poveri sono in ritardo. Il Gruppo dei 20 ministri delle finanze ha affermato in un comunicato (Venezia, Italia, 10 luglio 2021) che “nuove varianti del coronavirus e un ritmo irregolare delle vaccinazioni potrebbero minare le prospettive migliori per l’economia mondiale”. Ad esempio, la diffusione della variante Delta altamente trasmissibile è stata il catalizzatore di una terza ondata nel Regno Unito e ha costretto il governo a ritardare il suo piano di piena riapertura originariamente previsto per il 21 giugno.

Nonostante questi rischi e battute d’arresto al ribasso, ACI World è ottimista per le prospettive a lungo termine per un ritorno alla traiettoria di crescita. Fondamentale per questo sarà un approccio armonizzato e basato sul rischio alle restrizioni di viaggio, sostenuto dall’azione dei governi per promuovere viaggi sicuri con un approccio coordinato ai test e alla vaccinazione.

In questo contesto, il documento cerca di evidenziare alcuni dati chiave in termini di impatto della pandemia di COVID-19 sul traffico aeroportuale, sui ricavi e sulle vie di ripresa”, afferma ACI World.

“Molta incertezza circonda ancora la ripresa dell’industria aeronautica. Proiettare a questo punto la via della ripresa è ancora un esercizio che richiede prudenza. Mentre la più grande campagna di vaccinazione della storia è in corso con segnali positivi di ripresa, potrebbe essere smorzata, cancellata dall’emergere di una nuova variante del virus COVID-19 che renderà i vaccini inefficaci, riportando l’industria e il mondo indietro. Ora sappiamo che l’aumento previsto in primavera non si è concretizzato completamente in parte a causa dei ritardi nell’abolizione delle misure di sicurezza e delle restrizioni di viaggio a causa di nuovi cluster di infezione e delle minacce derivanti dalla diffusione di varianti come la variante Delta. Tuttavia, molti sondaggi sulla fiducia dei consumatori condotti all’inizio del 2021 indicano una forma di “privazione delle vacanze” e domanda repressa. Questo, combinato con un aumento della fiducia nei viaggi aerei fornito dall’aumento dei tassi di vaccinazione e delle misure di sicurezza, continuerà ad aumentare la propensione per i viaggi aerei nella seconda metà dell’anno. Non c’è dubbio che sia i viaggiatori che le parti interessate del settore sono desiderosi di riprendere a viaggiare. Molti esperti del settore prevedono ancora un’impennata dei viaggi per la seconda metà del 2021. Alcuni si riferiscono addirittura a questo potenziale aumento come a un “aumento del dopoguerra” o boom dei viaggi”, prosegue ACI World.

Vengono utilizzati tre scenari per esaminare la potenziale traiettoria di recupero utilizzando le seguenti ipotesi.

World Airport Traffic Forecasts (WATF) 2020-2040: sviluppato nel dicembre 2020 e pubblicato nel gennaio del 2021, il WATF 2020-2040 si basava sui presupposti di vaccini efficaci ampiamente distribuiti nella seconda metà del 2021 oltre alla crescente fiducia dei consumatori per ricominciare a volare e un ragionevole recupero della flotta aerea. Questo scenario rimane realizzabile per il 2022 e oltre, ma subordinato alla capacità dei governi di contenere la diffusione di nuove varianti del virus.

Proiezione rivista (baseline): questo scenario considera l’effettiva distribuzione del vaccino nella seconda metà del 2021 ai principali mercati oltre alla crescente fiducia dei consumatori per ricominciare a volare nella seconda metà del 2021 e un ragionevole recupero della flotta delle compagnie aeree. La terza e la quarta ondata di infezioni sono possibili ma contenute e limitate a regioni specifiche.

Pessimista: questo scenario considera una distribuzione del vaccino più debole nel 2021, specialmente in molti paesi emergenti e in via di sviluppo con una fornitura di vaccini limitata. La paura di viaggiare è ancora presente tra i passeggeri, unita alla prolungata debolezza economica e alla lenta ripresa della flotta aerea. La terza e la quarta ondata di infezioni sono probabili e potrebbero diffondersi in più regioni con difficoltà a contenere la diffusione di nuove varianti del virus.

Sulla base di tali presupposti, ACI World prevede quanto segue in relazione alla ripresa del traffico passeggeri aeroportuale:

Nello scenario di base e nonostante la prima metà del 2021 più lenta del previsto, il traffico passeggeri globale dovrebbe ora recuperare ai livelli del 2019 nel 2023, trainato principalmente dalla ripresa del traffico passeggeri domestico ma attenuato da una più lenta ripresa dei viaggi internazionali. Se le nuove varianti del virus saranno effettivamente contenute, ACI World prevede che a partire dal 2022, il WATF 2020-2040 sia lo scenario più probabile, con conseguente ripresa ai livelli del 2019 entro la fine del 2023.

Il traffico passeggeri domestico dovrebbe raggiungere i livelli del 2019 nel 2023, mentre la ripresa del traffico passeggeri internazionale richiederà un anno in più, tornando così ai livelli del 2019 solo nel 2024.

A livello di mercato domestico, si prevede che i mercati con un traffico domestico significativo riprenderanno nel 2023 ai livelli pre-COVID-19, mentre è improbabile che i mercati con una quota significativa di traffico internazionale ritornino ai livelli del 2019 fino al 2024. Tuttavia, a causa di vaccini non uniformi, alcuni paesi più poveri probabilmente raggiungeranno i livelli di passeggeri del 2019 non prima del 2025 o anche più tardi in alcuni casi.

Lo scenario pessimistico richiede una ripresa ritardata con la comparsa di nuove varianti del virus con conseguente introduzione da parte dei governi di misure più restrittive, creazione di nuovi blocchi e restrizioni di viaggio, ostacolando gravemente gli sforzi per ripartire in sicurezza. In questo scenario, il volume dei passeggeri del 2021 rimarrà debole, chiudendo l’anno solo al 45,9% del livello del 2019. La ripresa globale al livello del 2019 avverrà solo nel 2024.

A lungo termine, si prevede che il traffico globale potrebbe impiegare fino a due decenni per tornare ai livelli precedentemente previsti (previsioni pre-COVID-19). Un cambiamento strutturale (il traffico non tornerà mai al livello previsto pre-COVID-19) è ancora una possibilità.

(Ufficio Stampa ACI World)