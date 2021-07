De Havilland Canada e Pratt & Whitney Canada supportano lo sviluppo di Hybrid-Electric Aircraft Propulsion Technology

De Havilland Canada e Pratt & Whitney Canada (“P&WC”), una business unit di Pratt & Whitney, hanno annunciato che stanno lavorando per integrare la hybrid-electric technology in un De Havilland Canada Dash 8-100 flight demonstrator. Il dimostratore di volo includerà un advanced electric motor e un controller di Collins Aerospace. Come annunciato da P&WC, la hybrid-electric propulsion technology e il flight demonstrator program fanno parte di un $163M CAD investment, sostenuto dai governi del Canada e del Quebec. Pratt & Whitney e Collins Aerospace sono aziende di Raytheon Technologies Corp.

De Havilland Canada supporterà l’integrazione della nuova tecnologia di propulsione ibrida-elettrica e delle batterie all’interno della cellula del Dash 8-100, compresa la progettazione di una struttura modificata della gondola per ospitare la tecnologia ibrida-elettrica, e sarà anche responsabile delle cockpit interfaces necessarie per monitorare e controllare in sicurezza la tecnologia ibrida-elettrica. De Havilland Canada condurrà il flight test and demonstration program e si interfaccerà direttamente con Transport Canada per il corrispondente experimental flight permit.

“Pratt & Whitney Canada è orgogliosa di essere leader verso tecnologie di propulsione aeronautica sempre più sostenibili e di essere parte integrante del piano di recupero ecologico del Canada”, ha affermato Maria Della Posta, presidente di Pratt & Whitney Canada. “Con un impegno di lunga data per la sostenibilità e in qualità di principale investitore aerospaziale canadese in ricerca e sviluppo, avendo investito $500M CAD all’anno, stiamo guidando la crescita economica, l’innovazione e le competenze della forza lavoro a beneficio dell’ambiente. La tecnologia ibrida elettrica ha un ruolo importante per contribuire a consentire il prossimo cambiamento nell’efficienza dei motori aeronautici e siamo in una posizione unica per dimostrare questo potenziale”.

“Il Canada ha l’opportunità di dimostrare la leadership ambientale nel settore dell’aviazione”, ha affermato Dave Riggs, Chief Transformation Officer, De Havilland Canada. “De Havilland Canada ha un’eredità di innovazione che supporta l’aviazione in Canada e in tutto il mondo da oltre 90 anni e siamo immensamente orgogliosi di essere il primo produttore di velivoli regionali a supportare lo sviluppo della hybrid-electric propulsion technology. Non vediamo l’ora di collaborare con Pratt & Whitney Canada e il Governo del Canada per promuovere lo sviluppo di velivoli alternativi e rispettosi del clima, che hanno molto potenziale per contribuire a un’aviazione più sostenibile”.

“La robusta e collaudata cellula del Dash 8-100 fornisce una piattaforma affidabile per supportare lo sviluppo della nuova tecnologia di propulsione ibrida-elettrica di Pratt & Whitney Canada e prevediamo che la tecnologia sarà scalabile per operare anche su modelli di aerei Dash 8 più grandi. La nostra collaborazione con Pratt & Whitney Canada è ben allineata con altri significativi investimenti intrapresi da De Havilland Canada per garantire che i turboprop della serie Dash 8 siano posizionati per continuare a supportare l’aviazione commerciale, il trasporto cargo e le missionized operations anche in futuro. In definitiva, le nostre innovazioni, aggiornamenti e modifiche su tutta la piattaforma forniranno un servizio affidabile, sicuro e confortevole per i passeggeri dei Dash 8, costi inferiori per i nostri operatori e una maggiore sostenibilità per il nostro settore”, ha aggiunto Riggs.

“Questi sono progetti importanti che guideranno il Quebec nel futuro. Svilupperemo gli elicotteri e gli aeroplani di domani oggi, in Quebec. Questi velivoli contribuiranno all’economia, riducendo le emissioni di CO2. L’industria aerospaziale si rilancerà con vigore. Il Governo sarà lì per rafforzare la nostra leadership e garantire un futuro solido per l’industria aerospaziale del Quebec”, afferma François Legault, Premier del Quebec.

“L’industria aerospaziale del Quebec è un settore chiave nel nostro piano di sviluppo economico sostenibile. Ci differenzieremo facendo affidamento su nuove tecnologie e innovazione. Il Quebec sarà in una posizione più forte per conquistare nuovi mercati, aumentare la produttività e promuovere l’elettrificazione dei trasporti con i progetti annunciati da Bell Textron Canada, CAE e Pratt & Whitney Canada”, spiega Eric Girard, Minister of Finance and Minister of Economy and Innovation.

“Il settore aerospaziale è un pilastro dell’economia canadese, fornendo posti di lavoro ai lavoratori canadesi da costa a costa. È essenziale sostenere la crescita a lungo termine del settore e contribuire a rendere il Canada un leader mondiale in tecnologie più verdi e innovative. Gli investimenti annunciati aiuteranno il settore aerospaziale ad aumentare i suoi sforzi di ricerca e svilupo in modo che in Canada possano essere costruiti velivoli innovativi, ecologici e sostenibili per i decenni a venire, creando buoni posti di lavoro per i canadesi che lavorano duramente”, afferma François-Philippe Champagne, Minister of Innovation, Science and Industry.

La nuova hybrid-electric propulsion technology porterà a miglioramenti significativi nell’efficienza degli aeromobili ottimizzando le performance nelle diverse fasi di volo, consentendo al dimostratore di mirare a una riduzione del 30% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, rispetto a un moderno aereo di linea regionale turboelica.

Come parte del Canada’s green recovery plan, il Government of Canada’s Strategic Innovation Fund sostiene il dimostratore tecnologico, che contribuirà a mettere l’industria aerospaziale canadese in prima linea negli sforzi globali per rendere l’aviazione più sostenibile. Il governo del Quebec sostiene questo progetto attraverso Investissement Québec e il Ministère de l’Économie et de l’Innovation, nell’ambito di un’iniziativa nota come “Aéronef pour la mobilité numérique et verte de demain” (Green and Digital Aircraft of Tomorrow).

Combinando tecnologie avanzate sviluppate da P&WC e Collins, questo progetto è un successore del Project 804, lanciato nel 2019 come programma di sviluppo congiunto tra le due società e fornisce una solida base su cui costruire questo nuovo programma dimostrativo. P&WC punterà a ground testing nel 2022, con flight testing del Dash 8-100 demonstrator nel 2024.

Lo sviluppo della tecnologia di propulsione ibrida-elettrica è un elemento centrale della strategia di Pratt & Whitney per rendere l’aviazione più sostenibile. L’azienda è inoltre impegnata a migliorare continuamente l’efficienza dei motori a turbina a gas in tutto il suo portafoglio, sostenendo al contempo l’uso più ampio di carburanti per aviazione sostenibili e perseguendo carburanti alternativi. Tutti questi elementi saranno fondamentali per l’industria aeronautica per raggiungere i suoi obiettivi di ridurre significativamente le emissioni di CO2 entro il 2050. La società continuerà a lavorare con i partner del settore a livello globale su un’ampia varietà di progetti mirati a un’aviazione sempre più sostenibile a beneficio dei clienti e dell’ambiente.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)