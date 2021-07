flyadeal riceve i nuovi Airbus A320neo

flyadeal, compagnia aerea low cost con base a Jeddah di proprietà di Saudi Arabian Airlines, ha preso in consegna un nuovo A320neo, il primo di 30 ad essere consegnato nei prossimi 3 anni.

Il velivolo è il primo dei 65 aeromobili della famiglia A320neo ordinati da Saudi Arabian Airline al Paris Airshow 2019 e si unirà alla flotta all-Airbus di flyadeal.

Dotato di motori CFM LEAP-1A, l’A320neo offrirà notevoli performance operative, economiche e ambientali.

L’A320neo di flyadeal è configurato con 186 posti in un comodo layout in economy class. I passeggeri a bordo dell’aeromobile beneficeranno di una cabina spaziosa, nonché delle più recenti innovazioni per un comfort ottimale.

“L’A320neo è l’aereo ideale per flyadeal per crescere ed espandere il suo domestic and regional network. Dimostrando la flessibilità operativa dell’A320neo, l’aeromobile consentirà alla compagnia aerea di potenziare in modo efficiente le sue operazioni su additional networks e promuovere collegamenti più stretti con i paesi della regione e oltre.

La famiglia A320neo incorpora le più recenti tecnologie tra cui motori di nuova generazione, Sharklets e modifiche aerodinamiche, che insieme offrono il 20% di risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO2 rispetto agli aeromobili Airbus della generazione precedente. La Famiglia A320neo ha ricevuto più di 7.400 ordini da oltre 120 clienti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)