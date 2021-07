Embraer e CommutAir annunciano un Pool Program Agreement

Embraer ha firmato un long-term Pool Program Agreement con CommutAir, United Express carrier, per supportare la flotta di jet ERJ 145 della compagnia aerea. Questo nuovo contratto include una copertura completa per la riparazione di componenti e parti, nonché l’accesso a un ampio stock di componenti presso l’Embraer distribution center in Fort Lauderdale, Florida. Attualmente, il Pool Program supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo.

“L’enorme crescita della flotta di CommutAir, unita a una rete di rotte più ampia, richiede una components strategy sofisticata per massimizzare l’affidabilità degli aeromobili. Dopo un’attenta revisione di più programmi, riteniamo che questa nuova partnership con Embraer consentirà ai nostri team di prima linea di raggiungere il successo a lungo termine”, ha affermato Joel Raymond, Executive Vice President e Chief Operating Officer.

Con un totale di 168 aeromobili in leasing, CommutAir ora mantiene la più grande flotta di ERJ 145 al mondo, diventando recentemente l’unico partner regionale ad operare l’ERJ145 per United Airlines. In base a questo accordo, CommutAir e United consolideranno il loro spare component inventory con l’Embraer Pool program, per migliorare gli stock levels e l’affidabilità. Nell’aprile 2021 CommutAir ha selezionato Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS) a Macon, in Georgia, come uno dei principali heavy maintenance providers per la flotta di velivoli ERJ 145 della compagnia aerea. L’accordo include airframe maintenance, modifications and repair services.

“Siamo lieti di espandere e rafforzare il nostro supporto e la nostra relazione con CommutAir”, ha affermato Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support. “Questo accordo dimostra il successo di Embraer nel mantenere la competitività e il superior product support del suo Pool Program, quasi 25 anni dopo l’entrata in servizio del primo ERJ 145”.

Il Pool Program di Embraer è progettato per consentire alle compagnie aeree di ridurre al minimo il loro investimento iniziale su scorte e risorse riparabili di alto valore e di sfruttare l’esperienza tecnica di Embraer e il suo vasto component repair service provider network. I risultati sono risparmi significativi sui costi di riparazione e di inventario, riduzione dello spazio di magazzino richiesto e l’eliminazione virtuale della necessità di risorse necessarie per repair management, fornendo in definitiva livelli di performance garantiti.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)