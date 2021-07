Embraer: Eve Urban Air Mobility e EDP siglano accordo per colalborare allo sviluppo di eVTOL infrastructure

Embraer’s Eve Urban Air Mobility Solutions (“Eve”) ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con la Brazilian operation di EDP, una multinazionale leader nel settore energetico, per collaborare alla Urban Air Mobility (UAM). Entrambe le società coopereranno alla ricerca di modelli operativi per le soluzioni di infrastruttura di ricarica necessarie per l’inizio delle operazioni degli electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft.

Alcuni dei temi trattati nella ricerca collaborativa saranno l’evoluzione della tecnologia delle batterie e dei sistemi di ricarica, la gestione dei punti di ricarica e i sistemi di pagamento. Insieme, le aziende valuteranno lo sviluppo di un’infrastruttura energetica UAM praticabile in seguito ai risultati dell’analisi.

“L’innovazione fa parte dei pilastri EDP ed è un argomento che attira la nostra costante attenzione. Crediamo che un futuro low carbon implichi necessariamente lo sviluppo della mobilità elettrica, sia essa terrestre o aerea. Ecco perché abbiamo firmato questo memorandum con Eve per studiare possibili modi di partecipare e contribuire a questo futuro visionario riguardo gli eVTOL. La nostra attività è ideale per l’UAM, con le nostre soluzioni energetiche e l’infrastruttura di ricarica”, sottolinea Andrea Salinas, Director of Innovation and Ventures at EDP in Brazil.

“La nostra collaborazione con EDP è un elemento importante per Eve mentre lavoriamo per portare sul mercato il nostro eVTOL a emissioni zero. L’analisi energetica e le soluzioni infrastrutturali sono incredibilmente importanti per contribuire alla riduzione del carbonio e garantire che stiamo raggiungendo gli obiettivi del settore. Per noi di Eve, questo è il prossimo passo nella preparazione dell’ecosistema UAM per il futuro del volo urbano”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve.

EDP ha un impegno globale per elettrificare il 100% della sua flotta entro il 2030 e sviluppare nuovi prodotti e soluzioni commerciali per promuovere la decarbonizzazione. Ha più di 1.500 stazioni elettriche in tutto il mondo. La sua espansione in Brasile e l’esperienza di Eve contribuiscono all’implementazione di soluzioni di ricarica UAM complete per supportare veicoli e sistemi futuri per tutte le parti interessate nell’UAM market

Questa partnership sarà sviluppata attraverso gli Eve and EDP Innovation team, in collaborazione con la sua venture capital investment unit in Brazil, EDP Ventures Brasil. Le soluzioni da studiare includono la tecnologia e le apparecchiature per la ricarica di eVTOL ai vertiporti, requisiti e disponibilità di energia, infrastruttura presso le stazioni di ricarica, cargo management e modelli di business, gestione e fornitura dell’energia, logistica operativa e integrazione con la gestione dei voli e sistema di controllo. Ciò fa seguito al precedente annuncio della collaborazione di Embraer ed EDP sull’electric fixed-wing demonstrator nel 2020 che è ancora in corso.

(Ufficio Stampa Embraer)