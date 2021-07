Ryanair lancia il nuovo e migliorato strumento Fare Finder

Ryanair ha lanciato oggi il nuovo e migliorato strumento di ricerca Fare Finder (trova tariffe) sul sito Ryanair.com, grazie al quale trovare le tariffe più basse sarà ancora più facile e veloce. Questo nuovo tool permetterà ai clienti di effettuare la ricerca in base a budget, orario di partenza, tipo di destinazione e molto altro, rendendo ancora più facile e veloce la ricerca del viaggio ideale per questa estate.

Il Fare Finder permette ai clienti di trovare in modo più facile e veloce i voli perfetti sul network Ryanair alle tariffe più basse ed è stato ideato per semplificare le prenotazioni per famiglie, coppie e viaggiatori in tutta Europa a partire da questa estate, per concedersi le meritate vacanze in seguito all’allentamento delle lunghe restrizioni di viaggio.

“La facilità d’uso del Fare Finder di Ryanair sarà sicuramente un successo tra i consumatori. Basta accedere a Ryanair.com come quando si effettua la prenotazione di un volo, selezionare la località di partenza e scegliere l’opzione “Non sai dove andare?”, che reindirizzerà i clienti al nuovo e migliorato portale Fare Finder. Da qui, verrà visualizzata una serie di opzioni e in pochi secondi i clienti potranno scegliere l’opzione di volo migliore per loro alle tariffe più basse sul network Ryanair”, afferma la compagnia.

Dara Brady, Direttore Marketing & Digital di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare il nostro nuovo e migliorato strumento di ricerca Fare Finder oggi, mentre entriamo nel picco della stagione estiva a luglio e agosto. Il Fare Finder di Ryanair è un efficace strumento di visual booking che offre ai nostri clienti un maggiore controllo sulle ricerche di voli. Chi non sa con esattezza dove vuole andare e desidera viaggiare con un occhio al budget, può trovare le tariffe più basse in modo rapido e semplice. Inoltre, per i clienti che desiderano filtrare in base all’orario di partenza o al tipo di destinazione, il nostro nuovo strumento Fare Finder consentirà di cercare in base a qualsiasi criterio si adatti a loro, che si tratti di una vacanza in famiglia, di un weekend o di un’avventura in solitaria.

Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere e siamo lieti di fornire ai nostri clienti questo strumento flessibile e comodo che consentirà loro di prenotare i voli verso una selezione di destinazioni europee alle tariffe più basse.

Con oltre 2.500 voli giornalieri in 225 destinazioni tra cui scegliere, Ryanair.com offre incredibili offerte a tariffe basse in attesa di essere colte quest’estate e anche nell’inverno 2021/22”.

(Ufficio Stampa Ryanair)