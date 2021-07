Embraer nominerà nuovi membri nel Board

Embraer ha convocato un Extraordinary Shareholders’ Meeting, che si terrà il 16 agosto, per eleggere due nuovi membri del Board of Directors. I nominati sono Todd M. Freeman e Kevin G. McAllister, entrambi con riconosciuta esperienza globale nel settore dell’aviazione commerciale.

Todd Freeman ha lavorato presso General Electric Company per 29 anni. Durante il suo tempo con l’azienda, ha trascorso 18 anni con GE Capital Aviation Services (GECAS), dove ha guidato la regional aviation area, nonché le attività in Medio Oriente, Africa e Russia. Prima di GE, Todd ha lavorato presso Airbus Americas e JP Morgan. Ha una laurea in Accounting, con un MBA in Finance and Strategy.

Kevin McAllister vanta una lunga carriera in GE con 27 anni dedicati agli aircraft engines. Kevin ha guidato la sales area dell’azienda ed è stato presidente di GE Aviation Services. Dopo GE, ha lavorato in Boeing come president of the commercial aviation division ed è attualmente partner di AP Industrial Partners. È un ingegnere e si è laureato all’Università di Pittsburgh.

“È con entusiasmo che presentiamo due candidati con ampia e riconosciuta esperienza nel settore aerospaziale, profonda conoscenza tecnica, profili strategici e un processo di pensiero innovativo, nonché ampie performance aziendali”, ha affermato Alexandre Silva, Chairman of the Board of Directors of Embraer. “Sono sicuro che aggiungeranno un valore immenso in un periodo in cui ci concentriamo sulla crescita sostenibile dell’azienda attraverso partnership globali, innovazione e diversificazione del business”.

Dopo l’elezione dei due nuovi membri, il Board of Directors della società sarà composto da 10 independent directors. Questa composizione sarà mantenuta fino alla prossima board election nel 2023.

(Ufficio Stampa Embraer)