American Airlines si impegna a fissare Science Based Target per ridurre le emissioni di gas serra

American Airlines ha annunciato di essersi impegnata a fissare uno science-based target per la riduzione delle greenhouse gas (GHG) emissions, una mossa che affinerà la strategia della compagnia per raggiungere net-zero emissions entro il 2050.

American è la prima compagnia aerea del Nord America ad avviare il processo di validazione con la Science Based Targets initiative (SBTi), una collaborazione tra CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) e World Wide Fund for Nature (WWF). In tal modo, American si impegna a sviluppare un obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2035 che sarà rivisto dall’SBTi per confermare la sua coerenza con le ultime climate science.

“Stiamo costruendo American Airlines per prosperare per sempre, motivo per cui abbiamo fissato un obiettivo ambizioso per raggiungere net zero emissions entro il 2050”, ha affermato Doug Parker, Presidente e CEO di American Airlines. “Ora ci stiamo impegnando a fissare un obiettivo scientifico per il 2035 perché la gravità della sfida climatica lo richiede. Abbiamo già gettato solide fondamenta dando la priorità a soluzioni a breve termine per ridurre le nostre emissioni, come il rinnovo della nostra flotta con velivoli più efficienti dal punto di vista dei consumi. Guardando al futuro, crediamo di avere l’obbligo nei confronti dei nostri clienti, membri del team, azionisti e comunità che serviamo di concentrare e accelerare la nostra transizione verso una compagnia aerea a basse emissioni di carbonio. Consideriamo il lavoro futuro come un’opportunità per sostenere il cambiamento necessario per proteggere il nostro pianeta per le generazioni future e accogliamo con favore la responsabilità che deriva da questo passo”.

Impegnandosi a stabilire un obiettivo basato sulla scienza, American diventa firmataria della Business Ambition for 1.5°C campaign e si unisce a Race To Zero, una campagna globale sostenuta dalle Nazioni Unite che mira a raccogliere il sostegno per una zero-carbon economy da imprese, città, investitori e altri attori non statali.

Nell’ottobre 2020, American ha fissato l’obiettivo di azzerare le net-zero direct GHG emissions entro il 2050. La compagnia aerea è membro fondatore dell’alleanza oneworld, la prima alleanza globale di compagnie aeree a unirsi dietro un obiettivo comune per raggiungere la carbon neutrality.

L’obiettivo scientifico di American, una volta convalidato dall’SBTi, aggiungerà un obiettivo intermedio per il 2035 nel percorso della compagnia aerea verso il 2050 e American seguirà e riporterà i progressi su base annuale nel suo ESG report.

“La scienza è chiara: per limitare gli impatti catastrofici del cambiamento climatico, dobbiamo garantire che il riscaldamento non superi 1,5°C”, ha affermato Paul Simpson, CEO di CDP, uno dei partner di SBTi. “L’ambizione è alta ma è realizzabile e gli obiettivi basati sulla scienza offrono alle aziende una tabella di marcia per arrivarci. Le aziende di tutto il mondo hanno un’opportunità senza precedenti di essere in prima linea nella transizione verso una net-zero economy e non c’è tempo da perdere”.

Il piano di American per raggiungere net-zero emissions entro il 2050 si basa su una strategia di riduzione delle emissioni che include il rinnovo della flotta, sustainable aviation fuel (SAF) e miglioramenti operativi. I dettagli sul percorso iniziale di American verso net zero sono disponibili nell’ESG report della compagnia.

American ha intrapreso il più ampio sforzo di rinnovamento della flotta nella storia dell’aviazione commerciale e attualmente ha la mainline fleet più giovane tra gli U.S. network carriers. Dal 2013 American ha investito 24 miliardi di dollari nell’ammodernamento della sua flotta, ricevendo in consegna 595 nuovi velivoli più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto a quelli che sostituiscono. Nello stesso periodo, la compagnia aerea ha ritirato un numero simile di velivoli meno efficienti, inclusi 150 ritiri solo nel 2020. Ogni nuova generazione di velivoli mira a miglioramenti della fuel efficiency del 10 – 15%. Con un occhio alla prossima generazione di velivoli a basse emissioni, American ha recentemente investito in Vertical Aerospace, un’importante UK-headquartered engineering and aeronautical business che sviluppa electric vertical takeoff and landing aircraft.

American sta investendo nel low-carbon fuel disponibile oggi, sostenendo lo sviluppo dei carburanti del futuro e sostenendo politiche pubbliche con il potenziale per accelerare la transizione dal petroleum-based jet ad alternative più sostenibili. American ha preso in consegna SAF dalla metà del 2020 e si è impegnata a utilizzarne 9 milioni di galloni entro il 2023. Nel maggio 2021 la compagnia aerea ha raggiunto un traguardo quando ha preso in consegna il suo milionesimo gallone di SAF al San Francisco International Airport (SFO). Gli accordi innovativi recentemente raggiunti con i corporate customers mirano ad aumentare la domanda di SAF e, nel complesso, American mira a contribuire in modo significativo all’obiettivo dell’industria aeronautica di rendere disponibili 2 miliardi di galloni di SAF per i vettori aerei statunitensi entro il 2030.

Mentre lavora per far progredire la produzione e l’adozione di SAF, anche sostenendo la legislazione federale che aiuterebbe ad ampliarne l’uso, American sta anche guardando ai combustibili del futuro. La società ha recentemente concordato i termini per l’acquisto fino a 10 milioni di galloni di carbon neutral SAF prodotto da Prometheus Fuels, che utilizza un nuovo processo per produrre net zero carbon transportation fuels, inclusi i SAF. Gli unici input sono l’aria e l’elettricità rinnovabile e gli unici output sono il fuel e l’ossigeno.

Per ridurre l’impatto sul pianeta, l’aspirazione fondamentale di American è apportare miglioramenti operativi coerenti, il che significa volare su rotte più efficienti con velivoli più efficienti, alimentati da low-carbon fuel. L’anno scorso American ha implementato un flight optimization software che utilizza real-time weather conditions per fornire agli equipaggi di volo dati migliori su altitudini e velocità di volo ottimali, che a loro volta possono far risparmiare carburante e ridurre le emissioni. Questo software, che American ha adottato sull’85% dei suoi mainline aircraft, ha finora fatto risparmiare quasi 3 milioni di galloni di carburante e ridotto le emissioni di quasi 26.000 tonnellate, l’equivalente di 80 voli di andata e ritorno tra Dallas-Fort Worth e Honolulu.

Andando avanti, American continuerà a lavorare con i responsabili delle politiche e i partner del settore sugli sforzi per migliorare l’U.S. air traffic control system, che sarà essenziale per ridurre l’impatto dell’aviazione sul clima, con il potenziale di ridurre milioni di tonnellate di CO2 ogni anno.

