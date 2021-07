United Airlines firma un accordo per l’acquisizione di 100 velivoli ES-19 di Heart Aerospace

United Airlines Ventures (UAV) ha annunciato di aver investito, insieme a Breakthrough Energy Ventures (BEV) e Mesa Airlines, nella electric aircraft startup Heart Aerospace. Heart Aerospace sta sviluppando l’ES-19, un 19-seat electric aircraft che ha il potenziale per far volare i clienti fino a 250 miglia prima della fine di questo decennio.

Oltre all’investimento di UAV, United Airlines ha acconsentito ad acquistare 100 velivoli ES-19, una volta che l’aeromobile soddisferà i safety, business and operating requirements di United. Mesa Airlines, il principale partner strategico di United nel portare gli aerei elettrici in servizio commerciale, ha anch’essa accettato di aggiungere 100 velivoli ES-19 alla sua flotta, soggetti a requisiti simili.

UAV sta costruendo un portfolio di aziende che si concentrano su concetti innovativi di sostenibilità e creano le tecnologie e i prodotti necessari per costruire una carbon-neutral airline e raggiungere gli United’s net-zero greenhouse gas emissions goals. Con questo nuovo accordo, United sta approfondendo il suo impegno a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 100% entro il 2050 senza fare affidamento sulle tradizionali compensazioni di carbonio, oltre a consentire la crescita di Heart Aerospace e a partecipare allo sviluppo di aeromobili che ridurranno le emissioni di gas serra dal volo.

“Breakthrough Energy Ventures è la voce principale degli investitori che sostengono la creazione di clean-energy technology. Condividiamo la loro opinione secondo cui dobbiamo costruire società che abbiano un reale potenziale per cambiare il modo in cui operano le industrie e, nel nostro caso, ciò significa investire in società come Heart Aerospace che stanno sviluppando un electric airliner praticabile”, afferma Michael Leskinen, United’s Vice President Corp Development & Investor Relations, nonchè UAV’s President. “Riconosciamo che i clienti vogliono ancora più controllo della propria carbon emissions footprint. Siamo orgogliosi di collaborare con Mesa Air Group per portare aerei elettrici ai nostri clienti prima di qualsiasi altro US airliner. Il CEO di lunga data di Mesa, Jonathan Ornstein, ha mostrato leadership visionaria nel campo dell’electric-powered flight”.

UAV e BEV sono tra i primi investitori in Heart Aerospace, dimostrando fiducia nel design di Heart e creando il potenziale per Heart di accelerare l’introduzione dell’ES-19 sul mercato già nel 2026.

“L’aviazione è un elemento fondamentale della nostra economia globale. Allo stesso tempo, è una delle principali fonti di emissioni di carbonio e uno dei settori più difficili da decarbonizzare”, ha affermato Carmichael Roberts, Breakthrough Energy Ventures. “Riteniamo che gli aerei elettrici possano essere trasformativi nella riduzione delle emissioni del settore e consentire viaggi regionali a basso costo, silenziosi e puliti su larga scala. Il team visionario di Heart sta sviluppando un aereo basato sulla sua electric motor technology proprietaria, che consentirà alle compagnie aeree di operare a una frazione del costo di oggi e ha il potenziale per cambiare il modo in cui voliamo”.

Utilizzando motori elettrici invece di jet engine e batterie invece di jet fuel, l’aereo ES-19 di Heart avrà emissioni operative pari a zero. Con 19 posti, l’ES-19 sarà anche più grande di tutti i suoi all-electric competitors e sarà progettato per funzionare con gli stessi tipi di batterie utilizzate nelle auto elettriche. Una volta operativo, l’ES-19 potrebbe operare su più di 100 rotte regionali di United dalla maggior parte dei suoi hub. Alcune di queste rotte includono da Chicago O’Hare International Airport (ORD) a Purdue University Airport (LAF) e da San Francisco International Airport (SFO) a Modesto City-County Airport (MOD).

“Gli aerei elettrici stanno sviluppandosi ora, la tecnologia è già qui”, ha affermato Anders Forslund, CEO di Heart Aerospace. “Non potremmo essere più orgogliosi di collaborare con United, Mesa e BEV per portare sul mercato il nostro aereo ES-19. Non riesco a immaginare una coalizione più forte di partner per portare avanti la nostra missione di elettrificare i viaggi aerei a corto raggio”.

Una volta operativo, l’ES-19 di Heart potrebbe offrire ai clienti l’accesso alla comodità del volo senza contribuire alle emissioni di carbonio che causano il cambiamento climatico.

“Ci aspettiamo che lo short-haul regional air travel market svolga un ruolo chiave nell’evoluzione degli aerei elettrici. Con il miglioramento della tecnologia delle batterie, gli aerei di calibro più grande dovrebbero diventare praticabili, ma non aspetteremo per iniziare il viaggio”, ha detto Leskinen. “Ecco perché non vediamo l’ora di iniziare il nostro lavoro con Heart, in modo che, insieme, possiamo aumentare la disponibilità di electric airliners e utilizzarli per i voli passeggeri entro i prossimi cinque anni”.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)