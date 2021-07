News Brevi – 17.07.2021

SKY EXPRESS ATTERRA A ROMA CON IL NUOVO A320NEO – Dall’8 luglio SKY express opera con un volo diretto Roma – Atene, 6 volte alla settimana. “Da Atene, i passeggeri potranno scegliere tra 35 destinazioni servite dal network SKY express, il più grande network domestico in Grecia. Con le tariffe più competitive, i suoi aeromobili a basso impatto ambientale, una maggiore tutela della salute e voli diretti con Airbus A320neo, SKY express fa un altro passo verso il sostegno all’economia greca e la tutela delle sue magnifiche isole. Tariffe disponibili in tutti i maggiori GDS”, afferma SKY express.

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI: BENE SANZIONI ENAC PER COMPAGNIE CHE NON RISPETTANO DIRITTI DEI MINORI E DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini esprime apprezzamento per il provvedimento dell’Enac che prevede sanzioni per quelle compagnie aeree che applicano tariffe maggiori per l’assegnazione dei posti per minori, persone con disabilità o a mobilità ridotta che devono viaggiare vicino ai genitori o agli accompagnatori (leggi anche qui). “Condivido questa iniziativa dell’Enac che argina e previene una pratica scorretta che viola i diritti dei passeggeri, soprattutto di coloro che sono più fragili e più bisognosi di assistenza”, commenta il Ministro Giovannini. “Sono comunque certo che le compagnie aree dimostreranno sensibilità e adegueranno i propri sistemi informatici per le prenotazioni al fine garantire il rispetto dei passeggeri, la qualità del servizio, la sicurezza del volo” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

PRATT & WHITNEY: I MOTORI GTF RISPARMIANO MEZZO MILIARDO DI GALLONI DI FUEL E CINQUE MILIONI DI TONNELLATE DI EMISSIONI DI CARBONIO – Pratt & Whitney ha annunciato che i motori Pratt & Whitney hanno fatto risparmiare agli operatori più di mezzo miliardo di galloni (quasi due miliardi di litri) di carburante ed evitato più di cinque milioni di tonnellate di emissioni di carbonio, accumulate in oltre 2,5 milioni di voli. I motori equipaggiano più di 1.000 velivoli di tre famiglie di aeromobili – Airbus A320neo, Airbus A220 ed Embraer E-Jets E2 – e hanno accumulato quasi 10 milioni di ore di volo con 54 compagnie aeree, trasportando oltre 370 milioni di passeggeri. “La famiglia di motori GTF ha dimostrato di essere il propulsore più sostenibile dal punto di vista ambientale per l’attuale generazione di velivoli single-aisle”, ha affermato Geoff Hunt, senior vice president of engineering and technology at Pratt & Whitney. “In Pratt & Whitney, stiamo lavorando per diventare la migliore azienda aerospaziale del mondo e con la rivoluzionaria famiglia di motori GTF, siamo solo all’inizio”. L’esclusiva geared fan architecture del motore GTF è il fulcro della strategia di Pratt & Whitney di sviluppare sistemi di propulsione più sostenibili, che consentiranno all’industria di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi ambientali nei prossimi decenni. Attraverso bypass ratio più elevati, materiali più avanzati e configurazioni ibride-elettriche, l’azienda vede un notevole potenziale per continuare a ridurre il consumo di carburante, le emissioni di carbonio e il rumore. La società sta inoltre lavorando di concerto con le autorità di regolamentazione del settore per sviluppare standard tecnici che consentano l’uso di 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). “Da quando è entrata in servizio all’inizio del 2016, la famiglia di motori GTF ha mantenuto la capacità promessa di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio fino al 20%, l’impronta acustica del 75% e le emissioni regolamentate del 50% secondo il CAEP/6 regulatory standard. L’esclusivo geared fan del motore è l’architettura giusta per il futuro, con opportunità per ulteriori sviluppi. Pratt & Whitney si impegna a continuare a investire nell’evoluzione dei propulsion systems per equipaggiare la prossima generazione di velivoli commerciali”, conclude Pratt & Whitney.

L’ITALIA A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE BELGA COLPITA DALL’ALLUVIONE – La Protezione Civile informa: “Per assicurare il necessario supporto alla popolazione belga colpita da gravi inondazioni, il Sistema di Protezione Civile italiano ha disposto l’invio di personale e mezzi da impiegare nelle operazioni di soccorso. Un team composto da personale del Dipartimento della Protezione civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha già raggiunto Liegi per garantire il necessario coordinamento con le autorità locali. Nelle prossime ore partirà da Venezia un volo C-130 dell’Aeronautica Militare, che trasporterà il modulo messo a disposizione dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con personale e mezzi specializzati nella ricerca e soccorso in contesti alluvionali. Nella giornata di domani, inoltre, un elicottero della Difesa raggiungerà il Belgio per supportare le attività di ricerca dei dispersi. La missione di assistenza internazionale nasce su richiesta della Commissione Europea agli Stati membri” (Ufficio Stampa Dipartimento della Protezione Civile).