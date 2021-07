La French Air Force acquista altri nove Pilatus PC-21

Pilatus Aircraft informa: “L’Armée de l’Air et de l’Espace ha ordinato altri nove PC-21, dimostrando con questo contratto aggiuntivo quanto sia efficiente il Pilatus training system. I PC-21 verranno impiegati per addestrare i futuri piloti militari che successivamente passeranno sui multi-role lead-fighter della nazione. I PC-21 sostituiranno i twin-engine jet trainers precedentemente utilizzati per l’addestramento dei piloti.

La French procurement authority, Direction générale de l’armement (DGA), ha firmato l’accordo con F-AIR 21 (Cognac Formation Aero SAS France), con Pilatus in qualità di exclusive subcontractor per la fornitura dei nove PC-21 e altri groundbased training systems and spare parts. L’ordine garantirà posti di lavoro in Svizzera, dove vengono prodotti i PC-21”.

Markus Bucher, CEO, Pilatus Aircraft Ltd, afferma: “Le valutazioni francesi sono altamente professionali, il che ci dimostra ancora una volta che offriamo il world’s best training system in questo mercato. Sono lieto che Armée de l’air et de l’espace abbia optato per ulteriori PC-21. Grazie per la fiducia in Pilatus e nel nostro PC-21: l’Armée de l’Air et de l’Espace può sempre contare sul nostro miglior servizio clienti”.

I PC-21 saranno di stanza presso la base aerea di Cognac-Châteaubernard dal 2023, dove i PC-21 sono in uso dal 2018. I primi piloti hanno concluso il loro addestramento nel 2020. Con l’ultimo ordine, la flotta di PC-21 aumenterà a un totale di 26 (nel 2017 l’Armée de l’Air et de l’Espace ha acquistato 17 PC-21). Oltre a Svizzera e Spagna, la Francia è la terza nazione europea ad adottare il PC-21. Oltre 230 PC-21 sono ora in servizio con nove forze aeree in tutto il mondo. Il PC-21 viene anche utilizzato per addestrare i futuri test pilots presso la Empire Test Pilots’ School a Boscombe Down, Inghilterra.

“Data la pressione dei costi sempre più elevata sui budget dell’aeronautica, il PC-21, completamente nuovo, offre una piattaforma intelligente e altamente efficiente per il training dei jet pilots. Il PC-21 ha dotazioni e performance estremamente elevate per soddisfare questa esigenza. Permettono al single-engine turboprop uno spettro di missioni precedentemente riservato esclusivamente ai jet. Il PC-21 è molto più economico da utilizzare rispetto a un conventional jet trainer. Il feedback dei PC-21 customers conferma che il Pilatus training system offre una riduzione di oltre il 50% del costo di addestramento di un potenziale pilota militare. I flight simulators e altri ground-based learning materials contribuiscono anch’essi a questo concetto integrato”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd)