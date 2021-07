Air Europa accentua la sua presenza in Centro America

Air Europa riprende a volare verso Panama e raddoppia la sua presenza in Honduras con una nuova frequenza settimanale per San Pedro Sula, ritornando così all’operatività pre-covid.

Da oggi con Air Europa si fa rotta verso l’Honduras con due frequenze settimanali, quella del lunedì che si aggiunge a quella già operativa del giovedì; la connessione è sempre garantita per le partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Per rispondere al trend di crescita della domanda, Air Europa ha inoltre ripristinato anche le rotte verso Panama con due frequenze settimanali – martedì e domenica – raggiungendo, su questa destinazione, il 40% dei livelli registrati in epoca pre-covid.

Come in Honduras, la fascia oraria degli operativi proposti per il paese panamense assicura ottimi collegamenti attraverso l’hub di Madrid.

Con l’apertura di questa seconda destinazione centroamericana, Air Europa supera l’80% delle rotte a lungo raggio riattivate, in attesa che vengano rimosse le limitazioni per poter ripristinare tutti i suoi collegamenti.

Air Europa è membro dell’alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 paesi. La flotta di Air Europa è composta da 51 aerei la cui età media non supera i 4 anni. L’azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, l’organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente compagnia aerea europea. L’anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri trasportati.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)